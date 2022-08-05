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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай Шеньхуа
0:0
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
7' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
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Kaiyu Mao
27' Вторая желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
33' Желтая карточка
Jiajun Bai
45' Желтая карточка
Боланьос Миллер
67' Красная карточка
Zexiang Yang
81' Желтая карточка
Lu Zhang I
90' Желтая карточка
Jiakang Hui
90'+6

Ход матча

7'
Aidi Fulang Xisi
 
16'
 
Kaiyu Mao
27'
Aidi Fulang Xisi
 
33'
Jiajun Bai
 
45'
Боланьос Миллер
 
46'
 
Li Zhang II
Chengjian Liao
57'
Xu Yang I
Боланьос Миллер
 
64'
 
Zhiyun Zheng
Zhiyu Yan
65'
Yougang Xu
Jiajun Bai
 
66'
Zexiang Yang
Lu Zhang I
 
67'
Zexiang Yang
 
71'
 
Чанчэн Чэн
Jinxian Wang
78'
 
Н'Длову Дино
Erik IV
78'
 
Jiakang Hui
Kaiyu Mao
81'
Lu Zhang I
 
83'
Sheng Qin
Shilin Sun
 
90'
 
Jiakang Hui

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 2 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

1
Zhen
Ma
32
Aidi
Fulang
Xisi
22
Yangyang
Jin
6
Сяотин
Фэн
23
Jiajun
Bai
8
Lu
Zhang
I
37
Shilin
Sun
33
Haijian
Wang
28
Цао
Юньдин
17
Бассогог
Кристиан
11
Боланьос
Миллер
1
Weiguo
Liu
39
Kaiyu
Mao
4
Окоре
Жорес
5
Jie
Sun
24
Zhiyu
Yan
21
Qi
Cui
8
Jinxian
Wang
19
Chengjian
Liao
20
Yufeng
Zhang
11
Erik
IV
9
Неграо
Жуниор
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Чанчунь Ятай
5-3-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Чанчунь Ятай

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:2
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
1:0
С
3:0
С
3:0
С
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:3
С
0:2
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
2:2
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 5 0.45
Цао Юньдин 3 0.27
Бассогог Кристиан 2 0.18
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.18
Jinhao Bi 1 0.09
Xu Yang I 1 0.09
Haijian Wang 1 0.09
Н'Думбу Александр 1 0.09
Синьли Пэн 1 (1) 0.09
Jiajun Bai 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 4 0.36
Erik IV 3 0.27
Тан Лонг 3 0.27
Н'Длову Дино 1 0.09
Сержиньо Солер 1 0.09
Yufeng Zhang 1 0.09
Окоре Жорес 1 0.09
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 4 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Aidi Fulang Xisi 1 1
Sheng Qin 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Н'Думбу Александр 1 0
Baojie Zhu 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jianrong Zhu 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Lu Zhang I 1 0
Denny Wang 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 2 0
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Jie Sun 1 0
Chengjian Liao 1 0
Li Zhang II 1 0
Honglin Dong 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Qi Cui 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
4
50%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
2
18%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
44%
2
29%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Забито

17
16
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
5
29%
29%
4
25%
61-75
3
18%
1
6%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 9 1 0 33 - 6 28
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 10 7 2 1 23 - 9 23
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 2:0 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Шанхай СИПГ 10 5 1 4 10 - 9 16
7. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
8. Шэньчжэнь 0:2 11 5 1 5 15 - 17 16
9. Ченду Беттер Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
10. Тянцзинь Тэда 10 4 2 4 14 - 11 14
11. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
12. Ухань Цзалл 10 4 1 5 11 - 18 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 10 1 4 5 7 - 16 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 0 8 5 - 16 6
17. Хэбей Форчун 11 1 0 10 5 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Хэнань Цзянье 5 4 1 0 17 - 7 13
5. Чжэцзян Профессионал 2:0 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Шэньчжэнь 0:2 6 3 0 3 8 - 8 9
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Хэбей Форчун 6 1 0 5 3 - 12 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Ченду Беттер Сити 6 2 3 1 4 - 4 9
6. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Чжэцзян Профессионал 2:0 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Шэньчжэнь 0:2 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
12. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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