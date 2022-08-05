Стадион: Джинжоу
0:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
16' Undefined phrase: football_event_Kaiyu Mao
27' Вторая желтая карточкаAidi Fulang Xisi
33' Желтая карточкаJiajun Bai
45' Желтая карточкаБоланьос Миллер
67' Красная карточкаZexiang Yang
81' Желтая карточкаLu Zhang I
90' Желтая карточкаJiakang Hui
90'+6
Ход матча
16'
27'
33'
45'
65'
67'
78'
78'
81'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
37
Shilin
Sun
33
Haijian
Wang
28
Цао
Юньдин
39
Kaiyu
Mao
5
Jie
Sun
24
Zhiyu
Yan
21
Qi
Cui
20
Yufeng
Zhang
11
Erik
IV
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
- Полузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
31 Qinghao Xue
-
-
-
29 Junchen Zhou
-
34 Zexiang Yang
-
39 Zhen Cong
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Kaiyu MaoЗащитник
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
11 Erik IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
16 Zhiyun ZhengПолузащитник
-
17 Jiakang HuiПолузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
- Нападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
28 Henglong Ci
-
25 Huapeng Wang
-
27 Li Zhang II
-
-
34 Yiran He
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Чанчунь Ятай
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
26 матчей
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|5
|0.45
|Цао Юньдин
|3
|0.27
|Бассогог Кристиан
|2
|0.18
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.18
|Jinhao Bi
|1
|0.09
|Xu Yang I
|1
|0.09
|Haijian Wang
|1
|0.09
|Н'Думбу Александр
|1
|0.09
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.09
|Jiajun Bai
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|4
|0.36
|Erik IV
|3
|0.27
|Тан Лонг
|3
|0.27
|Н'Длову Дино
|1
|0.09
|Сержиньо Солер
|1
|0.09
|Yufeng Zhang
|1
|0.09
|Окоре Жорес
|1
|0.09
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|4
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|1
|1
|Sheng Qin
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|Baojie Zhu
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Jianrong Zhu
|1
|0
|Jiajun Bai
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Jie Sun
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
4
50%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
2
18%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
44%
2
29%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Забито
17
16
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
5
29%
29%
4
25%
61-75
3
18%
1
6%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|9
|1
|0
|33 - 6
|28
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|8
|0
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Хэнань Цзянье
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|7.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Шэньчжэнь
|0:2
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|9.
|Ченду Беттер Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|10.
|Тянцзинь Тэда
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|12.
|Ухань Цзалл
|10
|4
|1
|5
|11 - 18
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Шицзячжуан
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|0
|8
|5 - 16
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|5 - 23
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|10
|0
|0
|10
|5 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|Хэнань Цзянье
|5
|4
|1
|0
|17 - 7
|13
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|6.
|Шэньчжэнь
|0:2
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Шаньдун Тайшань
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Ченду Беттер Сити
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Шэньчжэнь
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая