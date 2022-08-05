Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Хорошую попытку сделал Felipe. Удар в створ, но вратарь начеку

86' Ким Мин-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Хайфэн Дин наказан за толчок Tao Liu

82' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Romulo получил травму и заменен. Zhuoyi Feng выходит на поле.

80' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

80' Huaze Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Romulo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Г О О О О Л - Felipe забивает с левой ноги!

76' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Wei Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Ren Wei получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Felipe из команды Ченду Беттер Сити наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

69' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Mutellip Iminqari пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

68' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Wei Zhang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Mutellip Iminqari выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Tao Liu нанес удар, но тот был заблокирован.

61' Ruibao Hu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Romulo из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Оооо... вот это был удар! Ким Мин-У должен был забить с этой позиции.

60' Ким Мин-У нанес удар головой, но Yaxiong Bao спокойно отбил мяч.

60' Bin Liu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Tao Liu выиграл воздушное противоборство у Ziye Zhao

56' Тактическая замена. Baixu Xiang уходит с поля и его заменяет Felipe

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

52' Wei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' У Гуйчао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля