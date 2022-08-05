0:1
Конец матча
Ход матча
56'
64'
75'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
22
Ren
Wei
32
Хайфэн
Дин
42
Yunan
Gao
20
Huaze
Gao
25
Wei
Liao
45
Ziye
Zhao
26
Tao
Liu
17
Gan
Rui
11
Ким
Мин-У
39
Chao
Gan
10
Ромуло
15
У
Гуйчао
19
Baixu
Xiang
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
21 Lin CuiЗащитник
-
22 Ren WeiЗащитник
- Защитник
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
45 Ziye ZhaoНападающий
- Запасные игроки
-
34 Jiajun Pang
-
18 Hanru Guo
-
16 Liu Jing
-
38 Wei Zhang2
-
-
23 Jiahui Zhang
-
14 Yunhua Chen
-
17 Xintao Song
-
29 Chenyu Yang
-
39 Shipeng Luo
-
43 Runnan Liu
-
19 Yuren Wei
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Gan RuiЗащитник
-
11 Ким Мин-УЗащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
19 Baixu XiangНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
9 ФелипеПолузащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
24 Yu Xing
-
28 Hanlin Wang
-
36 Junchen Gou
-
13 Jing Hu
-
16 Mingtian Hu
-
21 Junjie Meng
-
3 Xin Tang
-
27 Bin Liu2
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|5 (1)
|0.45
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Xuchen Yao
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ruibao Hu
|2
|0.18
|Ким Мин-У
|1
|0.09
|Чоу Тим
|1
|0.09
|Фелипе
|1
|0.09
|Zhuoyi Feng
|1
|0.09
|Chao Gan
|1
|0.09
|Tao Liu
|1
|0.09
|Hetao Hu
|1
|0.09
|Mutellip Iminqari
|1
|0.09
|Ромуло
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|1
|1
|Wei Zhang2
|1
|1
|Ximing Pan
|2
|0
|Tianyuan Xu
|2
|0
|Хайфэн Дин
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|4
|1
|Tao Liu
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
|Gan Rui
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
75%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Пропущено
23
10
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
9%
1
10%
1-15
3
13%
3
30%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
3
13%
4
40%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1
Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0
Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|9
|1
|0
|33 - 6
|28
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|8
|0
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Хэнань Цзянье
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|7.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Шэньчжэнь
|0:2
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|9.
|Ченду Беттер Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|10.
|Тянцзинь Тэда
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|12.
|Ухань Цзалл
|10
|4
|1
|5
|11 - 18
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Шицзячжуан
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|0
|8
|5 - 16
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|5 - 23
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|10
|0
|0
|10
|5 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|Хэнань Цзянье
|5
|4
|1
|0
|17 - 7
|13
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|6.
|Шэньчжэнь
|0:2
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Шаньдун Тайшань
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Ченду Беттер Сити
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Шэньчжэнь
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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