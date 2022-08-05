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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэбей Форчун
0:1
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
77' Гол
Фелипе
90'+3

Ход матча

56'
 
Фелипе
Baixu Xiang
56'
 
Bin Liu2
У Гуйчао
64'
Xintao Song
Tianyuan Xu
 
64'
Wei Zhang2
Ziye Zhao
 
73'
 
Xin Tang
Gan Rui
75'
Runnan Liu
Ren Wei
 
77'
0:1
Фелипе
(Ким Мин-У)
81'
 
Junlin Min
Mutellip Iminqari
81'
 
Zhuoyi Feng
Ромуло
84'
Yuren Wei
Huaze Gao
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
22
Ren
Wei
4
Ximing
Pan
32
Хайфэн
Дин
8
Daogang
Yao
7
Tianyuan
Xu
42
Yunan
Gao
20
Huaze
Gao
25
Wei
Liao
45
Ziye
Zhao
1
Xiaofeng
Geng
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
17
Gan
Rui
11
Ким
Мин-У
39
Chao
Gan
10
Ромуло
29
Mutellip
Iminqari
15
У
Гуйчао
19
Baixu
Xiang
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 5 (1) 0.45
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Xuchen Yao 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ruibao Hu 2 0.18
Ким Мин-У 1 0.09
Чоу Тим 1 0.09
Фелипе 1 0.09
Zhuoyi Feng 1 0.09
Chao Gan 1 0.09
Tao Liu 1 0.09
Hetao Hu 1 0.09
Mutellip Iminqari 1 0.09
Ромуло 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 1 1
Wei Zhang2 1 1
Ximing Pan 2 0
Tianyuan Xu 2 0
Хайфэн Дин 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 4 1
Tao Liu 3 0
Ruibao Hu 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Bin Liu2 1 0
Фелипе 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
75%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Пропущено

23
10
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
9%
1
10%
1-15
3
13%
3
30%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
3
13%
4
40%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1
Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0
Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 9 1 0 33 - 6 28
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 10 7 2 1 23 - 9 23
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 2:0 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Шанхай СИПГ 10 5 1 4 10 - 9 16
7. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
8. Шэньчжэнь 0:2 11 5 1 5 15 - 17 16
9. Ченду Беттер Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
10. Тянцзинь Тэда 10 4 2 4 14 - 11 14
11. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
12. Ухань Цзалл 10 4 1 5 11 - 18 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 10 1 4 5 7 - 16 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 0 8 5 - 16 6
17. Хэбей Форчун 11 1 0 10 5 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Хэнань Цзянье 5 4 1 0 17 - 7 13
5. Чжэцзян Профессионал 2:0 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Шэньчжэнь 0:2 6 3 0 3 8 - 8 9
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Хэбей Форчун 6 1 0 5 3 - 12 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Ченду Беттер Сити 6 2 3 1 4 - 4 9
6. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Чжэцзян Профессионал 2:0 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Шэньчжэнь 0:2 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
12. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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