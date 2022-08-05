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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шэньчжэнь
0:2
Второй тайм: 77'
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
53' Гол
Di Gao
0:2
64' Гол
Di Gao
67' Желтая карточка
Андрияшевич Франко

Ход матча

46'
Xingyu Wu
Dalun Zheng
 
53'
0:1
Di Gao
64'
0:2
Di Gao
(Yu Dong)
67'
 
Андрияшевич Франко
68'
 
Haoran Zhong
Di Gao

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Чжэцзян Профессионал
6.50
4.07
1.77
Все Коэффициенты
24
Дун
Хэнъи
26
Юань
Миньчэн
6
Shuai
Pei
25
Haolun
Mi
30
Ruifeng
Huang
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
39
Юнпо
Ван
29
Лин
Гао
7
Ачеампонг
Франк
1
Chao
Gu
2
Лён
Нок-Хан
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
36
Поссиньоло
Лукас
29
Цзяци
Чжан
6
Junsheng
Yao
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
9
Di
Gao
Шэньчжэнь
5-3-2
Чжэцзян Профессионал
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.36
Wai-Tsun Dai 2 0.18
Лин Гао 2 0.18
Shuai Pei 2 0.18
Алессандрини Ромен 1 0.09
Лим Чхэ-Мин 1 0.09
Юань Миньчэн 1 0.09
Yue Xu 1 0.09
Юнпо Ван 0 0
Yuanyi Li 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 4 (1) 0.36
Мушекви Няша 3 0.27
Ulrich Ewolo 2 0.18
Цзяци Чжан 1 0.09
Jin Cheng 1 0.09
Di Gao 1 0.09
Ablikim Abdusalam 1 0.09
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 3 0
Yeljan Shinar 2 0
Лин Гао 1 0
Юнпо Ван 1 0
Кэ Сунь 1 0
Лим Чхэ-Мин 1 0
Haolun Mi 1 0
Чжан Лу 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Андрияшевич Франко 1 0
Yu Dong 1 0
Поссиньоло Лукас 1 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
4
67%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
25%
3
30%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3
Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1
Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 9 1 0 33 - 6 28
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 10 7 2 1 23 - 9 23
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 2:0 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Шанхай СИПГ 10 5 1 4 10 - 9 16
7. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
8. Шэньчжэнь 0:2 11 5 1 5 15 - 17 16
9. Ченду Беттер Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
10. Тянцзинь Тэда 10 4 2 4 14 - 11 14
11. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
12. Ухань Цзалл 10 4 1 5 11 - 18 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 10 1 4 5 7 - 16 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 0 8 5 - 16 6
17. Хэбей Форчун 11 1 0 10 5 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Хэнань Цзянье 5 4 1 0 17 - 7 13
5. Чжэцзян Профессионал 2:0 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Шэньчжэнь 0:2 6 3 0 3 8 - 8 9
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Хэбей Форчун 6 1 0 5 3 - 12 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Ченду Беттер Сити 6 2 3 1 4 - 4 9
6. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Чжэцзян Профессионал 2:0 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Шэньчжэнь 0:2 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
12. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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    Лучшие коэффициенты
    Шэньчжэнь
    Ничья
    Чжэцзян Профессионал
    6.50
    4.07
    1.77
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