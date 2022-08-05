Стадион: Wuyuan River Stadium
0:2
Второй тайм: 77'
Ход матча
46'
53'
0:1
68'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 8
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
24
Дун
Хэнъи
26
Юань
Миньчэн
25
Haolun
Mi
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
39
Юнпо
Ван
29
Лин
Гао
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
9
Di
Gao
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Wentao ZhangЗащитник
-
32 Jiabao Ji
-
17 Hao Fu
-
20 Yue Liu
-
23 Xingyu Wu
-
-
33 Yuezheng Du
-
36 Junye Zhang
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
- Защитник
-
19 Yu DongЗащитник
-
28 Xin YueЗащитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Di GaoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Wei LongЗащитник
- Защитник
-
14 Хайо РонгПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
-
33 Bo Zhao
-
12 Jinfeng Lai
-
-
-
-
-
23 Yuhang Wu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|4
|0.36
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.18
|Лин Гао
|2
|0.18
|Shuai Pei
|2
|0.18
|Алессандрини Ромен
|1
|0.09
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.09
|Юань Миньчэн
|1
|0.09
|Yue Xu
|1
|0.09
|Юнпо Ван
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|4 (1)
|0.36
|Мушекви Няша
|3
|0.27
|Ulrich Ewolo
|2
|0.18
|Цзяци Чжан
|1
|0.09
|Jin Cheng
|1
|0.09
|Di Gao
|1
|0.09
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.09
|Tianyu Gao
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|3
|0
|Yeljan Shinar
|2
|0
|Лин Гао
|1
|0
|Юнпо Ван
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0
|Haolun Mi
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|3
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Xin Yue
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Андрияшевич Франко
|1
|0
|Yu Dong
|1
|0
|Поссиньоло Лукас
|1
|0
|Matheus XIII
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
4
67%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
4
29%
2
17%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
25%
3
30%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3
Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1
Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|9
|1
|0
|33 - 6
|28
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|8
|0
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Хэнань Цзянье
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|7.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Шэньчжэнь
|0:2
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|9.
|Ченду Беттер Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|10.
|Тянцзинь Тэда
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|12.
|Ухань Цзалл
|10
|4
|1
|5
|11 - 18
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Шицзячжуан
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|0
|8
|5 - 16
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|5 - 23
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|10
|0
|0
|10
|5 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|Хэнань Цзянье
|5
|4
|1
|0
|17 - 7
|13
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|6.
|Шэньчжэнь
|0:2
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Шаньдун Тайшань
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Ченду Беттер Сити
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Шэньчжэнь
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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