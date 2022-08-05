Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ulrich Ewolo пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем

44' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Чжипэн Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Shuai Pei из команды Шэньчжэнь не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

36' Юнпо Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

32' Цзяци Чжан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Лин Гао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Лин Гао пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

17' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Jin Cheng пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем

15' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

12' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ruifeng Huang из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

8' Junsheng Yao пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем

8' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хорошую попытку сделал Ulrich Ewolo . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.