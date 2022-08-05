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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шэньчжэнь
0:2
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
53' Гол
Di Gao
0:2
64' Гол
Di Gao
67' Желтая карточка
Андрияшевич Франко
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Юнпо Ван
82' Красная карточка
Юнпо Ван
90'+6

Ход матча

46'
Xingyu Wu
Dalun Zheng
 
53'
0:1
Di Gao
64'
0:2
Di Gao
(Yu Dong)
67'
 
Андрияшевич Франко
68'
 
Haoran Zhong
Di Gao
81'
Юнпо Ван
 
82'
Юнпо Ван
 
85'
 
Хайо Ронг
Yu Dong
85'
 
Dongsheng Wang
Junsheng Yao
90'
 
Eysajan Kurban
Jin Cheng

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

24
Дун
Хэнъи
26
Юань
Миньчэн
6
Shuai
Pei
25
Haolun
Mi
30
Ruifeng
Huang
21
Чжипэн
Цзян
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
39
Юнпо
Ван
29
Лин
Гао
7
Ачеампонг
Франк
1
Chao
Gu
2
Лён
Нок-Хан
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
36
Поссиньоло
Лукас
29
Цзяци
Чжан
6
Junsheng
Yao
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
9
Di
Gao
Шэньчжэнь
5-3-2
Чжэцзян Профессионал
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.36
Wai-Tsun Dai 2 0.18
Лин Гао 2 0.18
Shuai Pei 2 0.18
Алессандрини Ромен 1 0.09
Лим Чхэ-Мин 1 0.09
Юань Миньчэн 1 0.09
Yue Xu 1 0.09
Юнпо Ван 0 0
Yuanyi Li 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 4 (1) 0.36
Мушекви Няша 3 0.27
Ulrich Ewolo 2 0.18
Di Gao 2 0.18
Цзяци Чжан 1 0.09
Jin Cheng 1 0.09
Ablikim Abdusalam 1 0.09
Yu Dong 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 3 0
Юнпо Ван 1 1
Yeljan Shinar 2 0
Лин Гао 1 0
Кэ Сунь 1 0
Лим Чхэ-Мин 1 0
Haolun Mi 1 0
Чжан Лу 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Андрияшевич Франко 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yu Dong 1 0
Поссиньоло Лукас 1 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
38%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
4
67%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
4
29%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
4
29%
4
29%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
5
28%
3
30%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
4
22%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3
Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1
Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 9 1 0 33 - 6 28
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 10 7 2 1 23 - 9 23
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Шанхай СИПГ 10 5 1 4 10 - 9 16
7. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
8. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
9. Ченду Беттер Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
10. Тянцзинь Тэда 10 4 2 4 14 - 11 14
11. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
12. Ухань Цзалл 10 4 1 5 11 - 18 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 10 1 4 5 7 - 16 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 0 8 5 - 16 6
17. Хэбей Форчун 11 1 0 10 5 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Хэнань Цзянье 5 4 1 0 17 - 7 13
5. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Хэбей Форчун 6 1 0 5 3 - 12 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Ченду Беттер Сити 6 2 3 1 4 - 4 9
6. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
12. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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