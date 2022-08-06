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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0:1
Второй тайм: 53'
Ухань Три Таунс
0'
30' Желтая карточка
Wentao Zhang
0:1
52' Гол

Ход матча

23'
 
Wentao Zhang
Yan Yaki
30'
 
Wentao Zhang
46'
 
Давидсон
Haoyang Xu
52'
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Ухань Три Таунс
30.00
8.50
5.80
Все Коэффициенты
1
Yuelei
Cheng
19
Jihong
Jiang
4
Gong
Zhang
18
Йи
Тенг
35
Jiajun
Liao
41
Junjie
Wu
40
Yang
Yang
32
Zhizhao
Chen
38
Yongjia
Li
7
Jown
Cardona
10
Tixiang
Li
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
4
Yan
Yaki
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
31
Луо
Сенвен
12
Xiaobin
Zhang
II
43
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
10
Yifei
Sang
37
Haoyang
Xu
Гуанчжоу Фули
5-4-1
Ухань Три Таунс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhizhao Chen 1 0.09
Tixiang Li 1 0.09
Chun Lok Than 1 0.09
Gong Zhang 1 0.09
Chengru Wu 1 0.09
Hong Gui 0 0
Yang Yang 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 8 (1) 0.73
Станчу Николае 6 0.55
Давидсон 6 (1) 0.55
Се Пэнфэй 3 0.27
Ademilson 3 (1) 0.27
Haoyang Xu 1 0.09
Хан Жэнь 1 0.09
Сантос Уоллес 1 0.09
Имин Лю 1 0.09
Kuo Yang 1 0.09
Xiaobin Zhang II 1 0.09
Yifei Sang 1 (1) 0.09
Ханьвэнь Дэн 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhang Hui 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 3 0
Zhizhao Chen 2 0
Peng Wang 2 0
Chun Lok Than 1 0
Jown Cardona 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Yuncheng Fu 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао Хэ 4 0
Хан Жэнь 2 0
Сантос Уоллес 2 0
Станчу Николае 1 0
Имин Лю 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Wentao Zhang 1 0
Marcao V 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
2
67%
76-90

Забито

2
22
1 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
50%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
50%
5
23%
76-90

Пропущено

12
3
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
67%
76-90

Забито

5
33
2 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 9
6 Не забивали 0
0
0%
5
15%
1-15
0
0%
8
24%
16-30
2
40%
4
12%
31-45
1
20%
6
18%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
2
40%
7
21%
76-90

Пропущено

26
6
16 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
3
12%
0
0%
1-15
7
27%
1
17%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
6
23%
1
17%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
2
8%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2
Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 11 10 1 0 34 - 6 31
2. Шаньдун Тайшань 0:0 11 8 1 2 19 - 8 25
3. Хэнань Цзянье 10 7 2 1 23 - 9 23
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
7. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
8. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
9. Ченду Беттер Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
10. Тянцзинь Тэда 0:0 11 4 3 4 14 - 11 15
11. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
12. Ухань Цзалл 10 4 1 5 11 - 18 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 10 1 4 5 7 - 16 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 0 8 5 - 16 6
17. Хэбей Форчун 11 1 0 10 5 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 0:1 11 0 0 11 5 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 0:0 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Хэнань Цзянье 5 4 1 0 17 - 7 13
5. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Тянцзинь Тэда 0:0 6 2 2 2 7 - 5 8
9. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
10. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
14. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Хэбей Форчун 6 1 0 5 3 - 12 3
18. Гуанчжоу Фули 0:1 6 0 0 6 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
4. Шаньдун Тайшань 0:0 6 3 1 2 7 - 8 10
5. Ченду Беттер Сити 6 2 3 1 4 - 4 9
6. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Тянцзинь Тэда 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
12. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 0:1 5 0 0 5 2 - 12 0
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Фули
    Ничья
    Ухань Три Таунс
    30.00
    8.50
    5.80
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