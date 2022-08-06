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Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Йи Тенг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Wentao Zhang получил желтую карточку от судьи

29' Jiajun Liao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

25' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Xiaobin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хан Жэнь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Yaki Yen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

19' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

14' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' Имин Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Джианг Джихон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Санг Йифей и попал в перекладину!

3' Хорошую попытку сделал Ханьвэнь Дэн . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Junjie Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.