Стадион: Юесиушан
0:3
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаWentao Zhang
0:1
52' ГолДавидсон
72' Желтая карточкаJown Cardona
0:2
74' ГолСе Пэнфэй
0:3
89' ГолAdemilson
90'+5
Ход матча
23'
30'
46'
52'
0:1
62'
66'
72'
72'
72'
74'
0:2
76'
76'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
35
Jiajun
Liao
41
Junjie
Wu
40
Yang
Yang
32
Zhizhao
Chen
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
4
Yan
Yaki
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
31
Луо
Сенвен
30
Се
Пэнфэй
10
Yifei
Sang
37
Haoyang
Xu
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
41 Junjie WuЗащитник
-
40 Yang YangПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiНападающий
- Запасные игроки
-
20 Мяо ТанЗащитник
- Защитник
-
33 Bo JinЗащитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
15 Peng WangНападающий
-
29 Wenjie SongНападающий
-
26 Wenhao Long
-
30 Yajun Chen
-
-
34 Feng Wei
-
37 Yongjun Wen
-
13 An Ning
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
31 Луо СенвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
-
10 Yifei SangНападающий
-
37 Haoyang XuНападающий
- Запасные игроки
-
16 Kuo YangЗащитник
- Защитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
-
1 Fei Wu
-
-
13 Marcao V
-
17 Cheng Qu
-
32 Haidong Lu
-
40 Zhang Hui
-
Главный тренер: Pedro Morilla
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhizhao Chen
|1
|0.09
|Tixiang Li
|1
|0.09
|Chun Lok Than
|1
|0.09
|Gong Zhang
|1
|0.09
|Chengru Wu
|1
|0.09
|Hong Gui
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|8 (1)
|0.73
|Давидсон
|7 (1)
|0.64
|Станчу Николае
|6
|0.55
|Се Пэнфэй
|4
|0.36
|Ademilson
|4 (1)
|0.36
|Haoyang Xu
|1
|0.09
|Хан Жэнь
|1
|0.09
|Сантос Уоллес
|1
|0.09
|Имин Лю
|1
|0.09
|Kuo Yang
|1
|0.09
|Xiaobin Zhang II
|1
|0.09
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.09
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|3
|0
|Zhizhao Chen
|2
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Jown Cardona
|2
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Yuncheng Fu
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чао Хэ
|4
|0
|Хан Жэнь
|2
|0
|Сантос Уоллес
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Имин Лю
|1
|0
|Се Пэнфэй
|1
|0
|Wentao Zhang
|1
|0
|Marcao V
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
14
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
33%
2
14%
31-45
1
33%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
33%
3
21%
76-90
Пропущено
17
3
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
33%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
2
67%
76-90
Забито
2
22
1 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
1
50%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
50%
5
23%
76-90
Пропущено
12
3
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
67%
76-90
Забито
5
36
2 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 10
7 Не забивали 0
0
0%
5
14%
1-15
0
0%
8
22%
16-30
2
40%
4
11%
31-45
1
20%
7
19%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
2
40%
8
22%
76-90
Пропущено
29
6
16 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 5
3
10%
0
0%
1-15
7
24%
1
17%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
7
24%
1
17%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
3
10%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2
Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|11
|10
|1
|0
|36 - 6
|31
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|9
|0
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Хэнань Цзянье
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|5
|2
|4
|11 - 10
|17
|7.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|8.
|Шэньчжэнь
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|9.
|Ченду Беттер Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|10.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|12.
|Ухань Цзалл
|10
|4
|1
|5
|11 - 18
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|0
|8
|5 - 16
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|5 - 23
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|Хэнань Цзянье
|5
|4
|1
|0
|17 - 7
|13
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|6.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Шаньдун Тайшань
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|Ченду Беттер Сити
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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