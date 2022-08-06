Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

37' Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!

20' Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!

19' Тафернер Маттойс получил желтую карточку от судьи

8' Г О О О О Л - Гойгингер Томас бьет в цель!

1' Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!