  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Вольфсбергер
1:5
Конец матча
ЛАСК
0'
0:1
1' Гол
Любичич Марин
0:2
8' Гол
Гойгингер Томас
19' Желтая карточка
Йовичич Бранко
19' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
0:3
21' Гол
Любичич Марин
0:4
37' Гол
Любичич Марин
45' Желтая карточка
Рёчер Торстен
0:5
58' Гол
Любичич Марин
1:5
61' Гол
Новак Михаэль
75' Желтая карточка
Бонманн Хендрик
90'+1
1
Бонманн
Хендрик
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
3
Шерцер
Йонатан
7
Кершбаумер
Константин
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
6
Верачниг
Николас
18
Рёчер
Торстен
11
Барибо
Тай
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
21
Хон
Хён-Сок
18
Йовичич
Бранко
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
Вольфсбергер
4-3-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
ЛАСК

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:1
БЧГ
0:4
БЧГ
2:1
К
0:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:1
БЧГ
3:0
БЧГ
0:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
3:3
ЭЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Михаэль 1 0.33
Кершбаумер Константин 1 0.33
Барибо Тай 1 0.33
Яшич Адис 1 0.33
Рёчер Торстен 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 6 2
Гойгингер Томас 2 0.67
Накамура Кейто 1 0.33
Стойкович Филип 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёчер Торстен 2 0
Кершбаумер Константин 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Raphael Schifferl 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реннер Рене 2 0
Михорль Петер 0 1
Любичич Марин 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Йовичич Бранко 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1
Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0
ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Рапид Вена 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Ред Булл Зальцбург 2:0 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Рид 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Аустрия Лустенау 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Сваровски Тироль 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Хартберг 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
10. Альтах 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Аустрия Вена 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Аустрия Клагенфурт 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сваровски Тироль 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ред Булл Зальцбург 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
6. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Хартберг 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
11. Альтах 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Хартберг 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Аустрия Лустенау 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Рёчер Торстен получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Тафернер Маттойс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Йовичич Бранко получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Гойгингер Томас бьет в цель!
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вольфсбергер 1:5 ЛАСК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     