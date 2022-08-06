Стадион: Лавантталь Арена
1:5
Конец матча
0'
0:1
1' ГолЛюбичич Марин
0:2
8' ГолГойгингер Томас
19' Желтая карточкаЙовичич Бранко
19' Желтая карточкаТафернер Маттойс
0:3
21' ГолЛюбичич Марин
0:4
37' ГолЛюбичич Марин
45' Желтая карточкаРёчер Торстен
0:5
58' ГолЛюбичич Марин
1:5
61' ГолНовак Михаэль
75' Желтая карточкаБонманн Хендрик
90'+1
Ход матча
1'
0:1
8'
19'
19'
21'
0:3
37'
0:4
45'
58'
0:5
61'
1:5
75'
97
Яшич
Адис
11
Барибо
Тай
21
Хон
Хён-Сок
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Вольфсбергер
ЛАСК
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
21 матч
23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Михаэль
|1
|0.33
|Кершбаумер Константин
|1
|0.33
|Барибо Тай
|1
|0.33
|Яшич Адис
|1
|0.33
|Рёчер Торстен
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|6
|2
|Гойгингер Томас
|2
|0.67
|Накамура Кейто
|1
|0.33
|Стойкович Филип
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реннер Рене
|2
|0
|Михорль Петер
|0
|1
|Любичич Марин
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1
Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0
ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Рапид Вена
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Аустрия Лустенау
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Хартберг
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Вольфсбергер
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|10.
|Альтах
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Аустрия Вена
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сваровски Тироль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Хартберг
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|Альтах
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Хартберг
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Аустрия Лустенау
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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