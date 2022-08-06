Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Рёчер Торстен получил желтую карточку от судьи

37' Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!

21' Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!

19' Тафернер Маттойс получил желтую карточку от судьи

19' Йовичич Бранко получил желтую карточку от судьи

8' Г О О О О Л - Гойгингер Томас бьет в цель!

1' Г О О О О Л - Marin Ljubicic бьет в цель!