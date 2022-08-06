1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
38'
40'
1:0
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
-
38 Matias Godoy
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
18 Thiago Nuss
-
16 Gaston Veron
-
28 Matias Lugo
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Аргентинос Хуниорс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каталан Матиас
|2
|0.18
|Diego Valoyes
|1
|0.09
|Джиротти Федерико
|1
|0.09
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.09
|Rodrigo Garro
|0
|0
|Matias Godoy
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вера Фаусто
|3 (1)
|0.25
|Gabriel Carabajal
|2
|0.17
|Thiago Nuss
|2
|0.17
|Nicolas Reniero
|2
|0.17
|Gaston Veron
|2
|0.17
|Miguel Angel Torren
|2 (2)
|0.17
|Кабрера Хавьер
|1
|0.08
|Хосе Херрейра
|1
|0.08
|Lucas Villalba
|0
|0
|Авалос Габриэль
|0
|0
|Cesar Florentin
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|4
|2
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|Diego Valoyes
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Matias Esquivel
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Godoy
|1
|0
|Julian Malatini
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|4
|1
|Thiago Nuss
|4
|0
|Вера Фаусто
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Franco Moyano
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Luciano Sanchez
|1
|0
|Cesar Florentin
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
67%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
60%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
40%
2
13%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
27%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
5
50%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3
Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|6.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|7.
|Годой Крус
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|8.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|11
|5
|3
|3
|18 - 17
|18
|9.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|12.
|Арсенал Саранди
|12
|3
|7
|2
|14 - 14
|16
|13.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|14.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|15.
|Банфилд
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|16.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|19.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|20.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|21.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|22.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|12
|2
|6
|4
|12 - 14
|12
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|24.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|11
|3
|3
|5
|7 - 10
|12
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|6.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|8.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|15.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|16.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|17.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|18.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|19.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|23.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|6.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|13.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|17.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|18.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|19.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|20.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|22.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|23.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|24.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|25.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес