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Аргентина: Лига професьональ

2022
Тальерес Кордоба
1:0
Первый тайм: 45+'
Аргентинос Хуниорс
0'
6' Желтая карточка
Буффарини Хулио
38' Желтая карточка
Luciano Sanchez
1:0
40' Гол
Rodrigo Garro

Ход матча

6'
Буффарини Хулио
 
38'
 
Luciano Sanchez
40'
Rodrigo Garro
1:0
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Аргентинос Хуниорс
2.92
3.05
3.67
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
8
Буффарини
Хулио
2
Рафа
II
3
Lucas
Suarez
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
30
Diego
Ortegoza
18
Rodrigo
Villagra
19
Пиццини
Франсиско
16
Rodrigo
Garro
7
Diego
Valoyes
11
Джиротти
Федерико
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
14
Luciano
Sanchez
17
Franco
Moyano
11
Роа
Андрес
Фелипе
19
Luciano
Gomez
7
Кабрера
Хавьер
32
Nicolas
Reniero
9
Авалос
Габриэль
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
3-4-3

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Аргентинос Хуниорс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:2
С
1:0
С
0:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 2 0.18
Diego Valoyes 1 0.09
Джиротти Федерико 1 0.09
Enzo Hernan Diaz 1 0.09
Rodrigo Garro 0 0
Matias Godoy 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вера Фаусто 3 (1) 0.25
Gabriel Carabajal 2 0.17
Thiago Nuss 2 0.17
Nicolas Reniero 2 0.17
Gaston Veron 2 0.17
Miguel Angel Torren 2 (2) 0.17
Кабрера Хавьер 1 0.08
Хосе Херрейра 1 0.08
Lucas Villalba 0 0
Авалос Габриэль 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 4 2
Enzo Hernan Diaz 5 1
Diego Valoyes 3 0
Эррера Гидо 2 0
Франко Алан 2 0
Matias Esquivel 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Каталан Матиас 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Godoy 1 0
Julian Malatini 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 1
Thiago Nuss 4 0
Вера Фаусто 3 0
Pablo Minissale 3 0
Franco Moyano 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Luciano Sanchez 1 0
Cesar Florentin 1 0
Marco Di Cesare 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
67%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
60%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
40%
2
13%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
27%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
5
50%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3
Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
4. Аргентинос Хуниорс 0:1 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
6. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
7. Годой Крус 12 5 3 4 13 - 11 18
8. Унион Санта-Фе 0:1 11 5 3 3 18 - 17 18
9. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
10. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
12. Арсенал Саранди 12 3 7 2 14 - 14 16
13. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
14. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
15. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
16. Бока Хуниорс 11 5 0 6 16 - 19 15
17. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
18. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
19. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
20. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
21. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
22. Велес Сарсфилд 1:0 12 2 6 4 12 - 14 12
23. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
24. Тальерес Кордоба 1:0 11 3 3 5 7 - 10 12
25. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
3. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
6. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
7. Аргентинос Хуниорс 0:1 6 4 1 1 9 - 5 13
8. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
9. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Тальерес Кордоба 1:0 6 3 0 3 4 - 5 9
13. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
15. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
16. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
17. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
18. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
19. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
20. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Унион Санта-Фе 0:1 6 2 1 3 7 - 9 7
23. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
25. Велес Сарсфилд 1:0 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 0:1 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
6. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
7. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
10. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 0:1 6 2 1 3 6 - 6 7
13. Велес Сарсфилд 1:0 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
17. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
18. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
19. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
20. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
21. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
22. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
23. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
24. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
25. Тальерес Кордоба 1:0 5 0 3 2 3 - 5 3
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Rodrigo Garro бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Luciano Sanchez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Буффарини Хулио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Аргентинос Хуниорс
2.92
3.05
3.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 1:0 Аргентинос Хуниорс онлайн

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