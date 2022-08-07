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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэнань Цзянье
3:0
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
4' Желтая карточка
Дабао Юй
1:0
9' Гол
Дурадо Энрике
2:0
41' Гол
Yihao Zhong
61' Желтая карточка
Межеевски Адриан
73' Желтая карточка
Шунич Тони
86' Желтая карточка
Чендун Чжан
3:0
90' Гол
Каранга Фернандо
90'+6

Ход матча

4'
 
Дабао Юй
9'
Дурадо Энрике
(Zichang Huang)
1:0
41'
Yihao Zhong
(Дурадо Энрике)
2:0
55'
 
Пяо Чэн
Чи Чжунго
61'
Межеевски Адриан
 
65'
Ма Ксянгью
Yuhao Zhao
 
71'
 
Nebijan Muhmet
Gang Wang
72'
 
Yongjing Cao
Кан Сан-У
73'
Шунич Тони
 
78'
Каранга Фернандо
Zichang Huang
 
79'
Zhao Ke
Honglue Zhao
 
79'
 
Marko Dabro
Лю Хуань
79'
 
Tianyi Gao
Чжанг Сичже
86'
 
Чендун Чжан
87'
Boxuan Feng
Yihao Zhong
 
87'
Keqiang Chen
Дурадо Энрике
 
90'
Каранга Фернандо
(Шунич Тони)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
39
Honglue
Zhao
18
Yuhao
Zhao
6
Шангуань
Ван
8
Zichang
Huang
10
Межеевски
Адриан
29
Yihao
Zhong
9
Дурадо
Энрике
1
Сень
Хоу
28
Чендун
Чжан
22
Дабао
Юй
3
Yang
Yu1
19
Лю
Хуань
27
Gang
Wang
6
Чи
Чжунго
5
Мемишевич
Самир
17
Кан
Сан-У
10
Чжанг
Сичже
9
Жанг
Юнинг
Хэнань Цзянье
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

22 матча

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
3:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 6 0.55
Дурадо Энрике 5 (1) 0.45
Zichang Huang 3 0.27
Yihao Zhong 3 0.27
Dong Han 2 0.18
Межеевски Адриан 1 0.09
Yuhao Zhao 1 0.09
Boxuan Feng 1 0.09
Ма Ксянгью 1 0.09
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.09
Shuai Yang2 1 0.09
Шунич Тони 0 0
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 6 (1) 0.55
Мемишевич Самир 2 0.18
Дабао Юй 2 0.18
Gang Wang 1 0.09
Цзинь Пэнксян 1 0.09
Marko Dabro 1 0.09
Ziming Wang 1 0.09
Кан Сан-У 0 0
Чжанг Сичже 0 0
Guobo Liu 0 0
Nebijan Muhmet 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 4 0
Шангуань Ван 3 0
Ма Ксянгью 1 1
Дурадо Энрике 2 0
Yuhao Zhao 2 0
Yihao Zhong 2 0
Haoran Wang 2 0
Jinbao Zhong 0 1
Межеевски Адриан 1 0
Шунич Тони 1 0
Xin Luo 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang2 1 0
Zhixuan Du 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 5 0
Чендун Чжан 2 1
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Yang Yu1 2 0
Сень Хоу 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Shaowen Liang 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
3
33%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
7
37%
1
11%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
25%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
8%
3
20%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
7
28%
1
7%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
9
36%
4
27%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
20%
2
14%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0
Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 11 10 1 0 36 - 6 31
2. Шаньдун Тайшань 11 9 0 2 20 - 8 27
3. Хэнань Цзянье 11 8 2 1 26 - 9 26
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
7. Мэйчжоу Хакка 11 4 5 2 14 - 10 17
8. Бэйцзин Гоань 11 4 4 3 15 - 14 16
9. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Ченду Беттер Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
11. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 14 - 12 14
12. Ухань Цзалл 11 4 1 6 12 - 20 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 11 2 4 5 9 - 16 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 11 2 0 9 5 - 18 6
17. Хэбей Форчун 11 1 0 10 5 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 11 0 0 11 5 - 29 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 6 5 1 0 20 - 7 16
2. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Тянцзинь Тэда 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Шицзячжуан 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
15. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Хэбей Форчун 6 1 0 5 3 - 12 3
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Шаньдун Тайшань 6 4 0 2 8 - 8 12
3. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
4. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
5. Ченду Беттер Сити 6 2 3 1 4 - 4 9
6. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
8. Бэйцзин Гоань 6 2 2 2 9 - 11 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Ухань Цзалл 6 2 0 4 4 - 11 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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