Стадион: Женжу Ханггай
3:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаДабао Юй
1:0
9' ГолДурадо Энрике
2:0
41' ГолYihao Zhong
61' Желтая карточкаМежеевски Адриан
73' Желтая карточкаШунич Тони
86' Желтая карточкаЧендун Чжан
3:0
90' ГолКаранга Фернандо
90'+6
Ход матча
4'
9'
1:0
41'
2:0
61'
65'
73'
79'
79'
86'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
39
Honglue
Zhao
18
Yuhao
Zhao
29
Yihao
Zhong
1
Сень
Хоу
28
Чендун
Чжан
22
Дабао
Юй
3
Yang
Yu1
19
Лю
Хуань
27
Gang
Wang
17
Кан
Сан-У
10
Чжанг
Сичже
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
39 Honglue ZhaoЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Нападающий
-
28 Ма Ксянгью
-
-
11 Zhao Ke
-
26 Jiahui Liu
-
22 Haoran Wang
-
21 Keqiang Chen
-
15 Zhixuan Du
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
27 Gang WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Marko DabroНападающий
-
35 Yanpu Chen
-
32 Guobo Liu
-
15 Tianyi Gao
-
29 Yuda Tian
-
26 Yang Bai
-
-
Главный тренер: Feng Xie
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
22 матча
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|6
|0.55
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.45
|Zichang Huang
|3
|0.27
|Yihao Zhong
|3
|0.27
|Dong Han
|2
|0.18
|Межеевски Адриан
|1
|0.09
|Yuhao Zhao
|1
|0.09
|Boxuan Feng
|1
|0.09
|Ма Ксянгью
|1
|0.09
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.09
|Shuai Yang2
|1
|0.09
|Шунич Тони
|0
|0
|Шангуань Ван
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|6 (1)
|0.55
|Мемишевич Самир
|2
|0.18
|Дабао Юй
|2
|0.18
|Gang Wang
|1
|0.09
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.09
|Marko Dabro
|1
|0.09
|Ziming Wang
|1
|0.09
|Кан Сан-У
|0
|0
|Чжанг Сичже
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
|Nebijan Muhmet
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|4
|0
|Шангуань Ван
|3
|0
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Yuhao Zhao
|2
|0
|Yihao Zhong
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Jinbao Zhong
|0
|1
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Шунич Тони
|1
|0
|Xin Luo
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|5
|0
|Чендун Чжан
|2
|1
|Мемишевич Самир
|3
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
9
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
3
33%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
7
37%
1
11%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
25%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
8%
3
20%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
7
28%
1
7%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
9
36%
4
27%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
20%
2
14%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0
Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|11
|10
|1
|0
|36 - 6
|31
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|9
|0
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Хэнань Цзянье
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|5
|2
|4
|11 - 10
|17
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|8.
|Бэйцзин Гоань
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|9.
|Шэньчжэнь
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Ченду Беттер Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|12.
|Ухань Цзалл
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|2
|0
|9
|5 - 18
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|5 - 23
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|6
|5
|1
|0
|20 - 7
|16
|2.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Шицзячжуан
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|15.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Шаньдун Тайшань
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|Ченду Беттер Сити
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|Бэйцзин Гоань
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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