Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

49' Команда Хэнань Цзянье играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

47' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Г О О О О Л - Yihao Zhong забивает с правой ноги!

41' Дурадо Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Xin Luo получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Shuai Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновлен

32' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Шангуань Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

25' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Кан Сан-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

18' Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Г О О О О Л - Дурадо Энрике забивает с левой ноги!

9' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Близко! Мемишевич Самир нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

8' Ван Ган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Рефери не любит споров - именно за это Дабао Юй сейчас получил желтую

3' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

3' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.