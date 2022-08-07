Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Косович Небойша навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Rodrigo Henrique пробует нанести удар издали, но Zhifeng Wang держит все под контролем

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

39' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Косович Небойша навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Zhechao Chen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Дугалич Раде нанес удар головой, но Zhifeng Wang спокойно отбил мяч.

22' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Jinghang Hu пробует нанести удар издали, но Yu Hou держит все под контролем

16' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Rodrigo Henrique на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Yilin Yang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Косович Небойша навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Sheng Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Виана Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру