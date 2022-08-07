Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
2:1
Конец матча
0'
1:0
34' ГолВуканович Алекса
1:1
63' ГолКаевич Асмир
65' Желтая карточкаWei Wang
73' Желтая карточкаDong Xu
2:1
77' ГолКосович Небойша
84' Желтая карточкаZhechao Chen
90'+4
Ход матча
34'
1:0
46'
63'
1:1
65'
72'
73'
77'
2:1
84'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
22
Yu
Hou
17
Yihu
Yang
33
Sheng
Liu
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
19
Yilin
Yang
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
24
Jiali
Hu
33
Chongqiu
Ye
11
Rentian
Hu
16
Каевич
Асмир
19
Jinghang
Hu
10
Форбс
Браун
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
17 Yihu YangЗащитник
-
33 Sheng LiuЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Wei Wang
-
30 Shuai Li II
-
7 Yi Guo
-
-
18 Liang Huo
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
24 Jiali HuПолузащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
10 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
6 Chao LiЗащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
18 Aoshuang Nie
-
36 Xuheng Huang
-
7 Yi Luo
-
17 Huajun Zhang
-
3 Xuan Han
-
26 Yun Liu
-
32 Chen Yuhao
-
29 Da Wen
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Ухань Цзалл
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косович Небойша
|3 (1)
|0.27
|Вуканович Алекса
|3
|0.27
|Rodrigo Henrique
|3
|0.27
|Дугалич Раде
|2
|0.18
|Guokang Chen
|1
|0.09
|Хунбо Инь
|1
|0.09
|Yilin Yang
|1
|0.09
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|4 (1)
|0.36
|Виана Бруно
|3
|0.27
|Каевич Асмир
|2
|0.18
|Rentian Hu
|1
|0.09
|Peng Li
|1
|0.09
|Мин Тянь
|1
|0.09
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
|Jinghang Hu
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Liang Shi
|2
|0
|Zhechao Chen
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Вуканович Алекса
|1
|0
|Rodrigo Henrique
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Guokang Chen
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Li
|2
|0
|Jinghang Hu
|2
|0
|Виана Бруно
|2
|0
|Aoshuang Nie
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Dong Xu
|2
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Xuan Han
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
75%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
67%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
9
20
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
33%
3
15%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
11%
5
25%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
2
22%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1
Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1
Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|11
|10
|1
|0
|36 - 6
|31
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|9
|0
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Хэнань Цзянье
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|5
|2
|4
|11 - 10
|17
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|8.
|Бэйцзин Гоань
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|9.
|Шэньчжэнь
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Ченду Беттер Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|12.
|Ухань Цзалл
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|2
|0
|9
|5 - 18
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|5 - 23
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|6
|5
|1
|0
|20 - 7
|16
|2.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Шицзячжуан
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|15.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Шаньдун Тайшань
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|Ченду Беттер Сити
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|Бэйцзин Гоань
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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