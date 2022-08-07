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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Мэйчжоу Хакка
2:1
Конец матча
Ухань Цзалл
0'
1:0
34' Гол
Вуканович Алекса
1:1
63' Гол
Каевич Асмир
65' Желтая карточка
Wei Wang
73' Желтая карточка
Dong Xu
2:1
77' Гол
Косович Небойша
84' Желтая карточка
Zhechao Chen
90'+4

Ход матча

34'
Вуканович Алекса
(Zhechao Chen)
1:0
46'
 
Aoshuang Nie
Jiali Hu
46'
 
Huajun Zhang
Rentian Hu
56'
Wei Wang
Yihu Yang
 
56'
Эгбучунам Чисом
Вуканович Алекса
 
63'
1:1
Каевич Асмир
(Jinghang Hu)
65'
Wei Wang
 
72'
 
Yun Liu
Jinghang Hu
73'
 
Dong Xu
74'
Shuai Li II
Yilin Yang
 
77'
Косович Небойша
2:1
84'
Zhechao Chen
 
85'
 
Jingbin Wang
Каевич Асмир
88'
Junjian Liao
Rodrigo Henrique
 
89'
 
Chen Yuhao
Dong Xu

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

22
Yu
Hou
17
Yihu
Yang
33
Sheng
Liu
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
9
Вуканович
Алекса
1
Zhifeng
Wang
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
5
Виана
Бруно
28
Dong
Xu
24
Jiali
Hu
33
Chongqiu
Ye
11
Rentian
Hu
16
Каевич
Асмир
19
Jinghang
Hu
10
Форбс
Браун
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Ухань Цзалл
4-2-3-1

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Ухань Цзалл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛК
3:1
ПЛК
0:0
ПЛК
1:0
ПЛК
2:1
ПЛК
0:1
ПЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косович Небойша 3 (1) 0.27
Вуканович Алекса 3 0.27
Rodrigo Henrique 3 0.27
Дугалич Раде 2 0.18
Guokang Chen 1 0.09
Хунбо Инь 1 0.09
Yilin Yang 1 0.09
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 4 (1) 0.36
Виана Бруно 3 0.27
Каевич Асмир 2 0.18
Rentian Hu 1 0.09
Peng Li 1 0.09
Мин Тянь 1 0.09
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Jinghang Hu 0 0
Chen Yuhao 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Zhechao Chen 2 0
Wei Wang 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Вуканович Алекса 1 0
Rodrigo Henrique 1 0
Wei Cui III 1 0
Guokang Chen 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Li 2 0
Jinghang Hu 2 0
Виана Бруно 2 0
Aoshuang Nie 2 0
Мин Тянь 2 0
Dong Xu 2 0
Chongqiu Ye 1 0
Xuan Han 1 0
Yun Liu 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
75%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
67%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

9
20
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
33%
3
15%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
11%
5
25%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
2
22%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1
Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1
Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 11 10 1 0 36 - 6 31
2. Шаньдун Тайшань 11 9 0 2 20 - 8 27
3. Хэнань Цзянье 11 8 2 1 26 - 9 26
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
7. Мэйчжоу Хакка 11 4 5 2 14 - 10 17
8. Бэйцзин Гоань 11 4 4 3 15 - 14 16
9. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Ченду Беттер Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
11. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 14 - 12 14
12. Ухань Цзалл 11 4 1 6 12 - 20 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 11 2 4 5 9 - 16 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 11 2 0 9 5 - 18 6
17. Хэбей Форчун 11 1 0 10 5 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 11 0 0 11 5 - 29 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 6 5 1 0 20 - 7 16
2. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Тянцзинь Тэда 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Шицзячжуан 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
15. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Хэбей Форчун 6 1 0 5 3 - 12 3
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Шаньдун Тайшань 6 4 0 2 8 - 8 12
3. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
4. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
5. Ченду Беттер Сити 6 2 3 1 4 - 4 9
6. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
8. Бэйцзин Гоань 6 2 2 2 9 - 11 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Ухань Цзалл 6 2 0 4 4 - 11 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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