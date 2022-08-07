Стадион: Wuyuan River Stadium
2:0
Конец матча
0'
1:0
52' ГолYiming Yang
2:0
66' ГолXinyu Liu1
90' Желтая карточкаВэй Ши-Хао
90' Желтая карточкаЧжан Сювэй
90'+5
Ход матча
52'
1:0
62'
66'
2:0
67'
86'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
14
Puliang
Shao
23
Yiming
Yang
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
20
Xinyu
Liu1
16
Kaimu
Zheng
20
Shilong
Wang
6
Yang
Li3
36
Minghe
Wei
27
Suowei
Wei
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
28
Ling
Jie
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
23 Yiming YangЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
-
20 Xinyu Liu1Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Zhe JiangПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Youzu He
-
27 Fuyu Ma
-
-
25 Yue Zhang
-
32 Xuebin Zhao
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Shilong WangЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
-
36 Minghe WeiЗащитник
-
27 Suowei WeiЗащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ling JieНападающий
- Запасные игроки
-
-
38 Rijin Chen
-
14 Zili Zhang
-
-
11 Zifeng Xie
-
35 Wenxuan Wang
-
-
-
18 Hengbo Fan
-
33 Mingmin Cai
-
23 Jiaheng Li
-
34 Yu Hou
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
История личных встреч
Шицзячжуан
Гуанчжоу Эвергранд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|2 (2)
|0.18
|Xinyu Liu1
|1
|0.09
|Kaimu Zheng
|1
|0.09
|Shihao Piao
|1
|0.09
|Yiming Yang
|1
|0.09
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.09
|Fuyu Ma
|1
|0.09
|Chuangyi Lin
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|3
|0.27
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.09
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.09
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|2
|1
|Chuangyi Lin
|1
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Shihao Piao
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Zhongliu Chen
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Yiming Yang
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Yu Hou
|3
|0
|Shaocong Wu
|1
|1
|Вэй Ши-Хао
|2
|0
|Rijin Chen
|2
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Guangliang Huang
|2
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
4
25%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1
Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|11
|10
|1
|0
|36 - 6
|31
|2.
|Шаньдун Тайшань
|11
|9
|0
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Хэнань Цзянье
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|5
|2
|4
|11 - 10
|17
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|8.
|Бэйцзин Гоань
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|9.
|Шэньчжэнь
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|10.
|Ченду Беттер Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|12.
|Ухань Цзалл
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|2
|0
|9
|5 - 18
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|5 - 23
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|6
|5
|1
|0
|20 - 7
|16
|2.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Шицзячжуан
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|15.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Шаньдун Тайшань
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|Ченду Беттер Сити
|6
|2
|3
|1
|4 - 4
|9
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|Бэйцзин Гоань
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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