Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Shengxiong Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Вэй Ши-Хао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Shihao Piao из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

40' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

37' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Oscar Taty Maritu получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Yifeng Zang бьет со штрафного в створ, но Shibo Liu держит все под контролем

27' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Xiaotian Yang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Kaimu Zheng из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

22' Чжан Сювэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

13' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Shihao Piao из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Oscar Taty Maritu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Zhongliu Chen решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру