  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шицзячжуан
2:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
52' Гол
Yiming Yang
2:0
66' Гол
Xinyu Liu1
90' Желтая карточка
Вэй Ши-Хао
90' Желтая карточка
Чжан Сювэй
90'+5

Ход матча

52'
Yiming Yang
1:0
62'
Fuyu Ma
Yifeng Zang
 
66'
Xinyu Liu1
2:0
67'
 
Zifeng Xie
Ling Jie
71'
Bughrahan Iskandar
Xinyu Liu1
 
77'
Zhe Jiang
Zhongliu Chen
 
77'
Hao Guo
Sabit Abdusalam
 
78'
 
Shengxiong Zheng
Guangliang Huang
86'
 
Zili Zhang
Чжан Сювэй
86'
 
Wenzhe Zhao
Shilong Wang
86'
 
Jiaheng Li
Liyn Yang
90'
 
Вэй Ши-Хао
90'
 
Чжан Сювэй

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

14
Puliang
Shao
31
Zhongliu
Chen
23
Yiming
Yang
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
28
Xiaotian
Yang
20
Xinyu
Liu1
16
Kaimu
Zheng
15
Sabit
Abdusalam
7
Yifeng
Zang
10
Oscar
Taty
Maritu
1
Shibo
Liu
20
Shilong
Wang
6
Yang
Li3
36
Minghe
Wei
27
Suowei
Wei
15
Dinghao
Yan
39
Guangliang
Huang
17
Liyn
Yang
8
Чжан
Сювэй
7
Вэй
Ши-Хао
28
Ling
Jie
Шицзячжуан
5-4-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-2-3-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Гуанчжоу Эвергранд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
5:2
С
0:2
С
0:6
С
0:0
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 2 (2) 0.18
Xinyu Liu1 1 0.09
Kaimu Zheng 1 0.09
Shihao Piao 1 0.09
Yiming Yang 1 0.09
Bughrahan Iskandar 1 0.09
Fuyu Ma 1 0.09
Chuangyi Lin 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 3 0.27
Вэй Ши-Хао 1 0.09
Dinghao Yan 1 (1) 0.09
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 2 1
Chuangyi Lin 1 1
Puliang Shao 2 0
Shihao Piao 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Zhongliu Chen 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Yiming Yang 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Fuyu Ma 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Yu Hou 3 0
Shaocong Wu 1 1
Вэй Ши-Хао 2 0
Rijin Chen 2 0
Hengbo Fan 2 0
Guangliang Huang 2 0
Браунинг Тайас 1 0
Liyn Yang 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Dinghao Yan 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
4
25%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1
Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 11 10 1 0 36 - 6 31
2. Шаньдун Тайшань 11 9 0 2 20 - 8 27
3. Хэнань Цзянье 11 8 2 1 26 - 9 26
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
7. Мэйчжоу Хакка 11 4 5 2 14 - 10 17
8. Бэйцзин Гоань 11 4 4 3 15 - 14 16
9. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
10. Ченду Беттер Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
11. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 14 - 12 14
12. Ухань Цзалл 11 4 1 6 12 - 20 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 11 2 4 5 9 - 16 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 11 2 0 9 5 - 18 6
17. Хэбей Форчун 11 1 0 10 5 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 11 0 0 11 5 - 29 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 6 5 1 0 20 - 7 16
2. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Тянцзинь Тэда 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Шицзячжуан 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
15. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Хэбей Форчун 6 1 0 5 3 - 12 3
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Шаньдун Тайшань 6 4 0 2 8 - 8 12
3. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
4. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
5. Ченду Беттер Сити 6 2 3 1 4 - 4 9
6. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
8. Бэйцзин Гоань 6 2 2 2 9 - 11 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Ухань Цзалл 6 2 0 4 4 - 11 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Угловой
    93'
    Oscar Taty Maritu из команды Шицзячжуан разыграл угловой с левого угла.
  • 92'
    Шицзячжуан пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Шицзячжуан
  • 92'
    Fuyu Ma пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Контроль мяча: Шицзячжуан: 46%, Гуанчжоу Эвергранд: 54%.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Zhe Jiang успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     