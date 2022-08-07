Стадион: Савон Саномат Ареена
Ход матча
19'
1:0
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Нуу МусаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
47 Elias Aijala
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
КуПС
Хонка
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
35 матчей
22.9%
14.3%
62.8%
8 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
20%
31.4%
48.6%
7 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
25.7%
20%
54.3%
9 побед 7 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|9 (1)
|0.53
|Биспо Габриэл
|5
|0.29
|Икауниекс Янис
|4
|0.24
|Попович Антон
|2 (1)
|0.12
|Де Паула Таллес
|2
|0.12
|Антви Клинтон
|2
|0.12
|Каррильо Даниэль II
|2
|0.12
|Саволайнен Саку
|1
|0.06
|Ветели Йоона
|1
|0.06
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.06
|Видьеског Аксель
|1
|0.06
|Оксанен Яакко
|1
|0.06
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Томас Диого
|0
|0
|Тойвомяки Ханри
|0
|0
|Хаарала Сантери
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|8
|0.47
|Модесто Руй
|5
|0.29
|Воутилайнен Джерри
|5
|0.29
|Florian Krebs2
|4
|0.24
|Эрнандес Алдайр
|3
|0.18
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.12
|Янсен Кевин
|2
|0.12
|Рале Матиас
|2
|0.12
|Кауфманн Лукас
|0
|0
|Коски Вилле
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Томас Диого
|3
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|1
|Рикардо Пауло
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Биспо Габриэл
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Попович Антон
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Узочокву Хенри
|1
|0
|Нуу Муса
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|5
|0
|Янсен Кевин
|2
|0
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|Эрнандес Алдайр
|2
|0
|Florian Krebs2
|2
|0
|Коски Вилле
|2
|0
|Agon Sadiku
|2
|0
|Рудаков Максим
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
15%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
4
20%
5
45%
61-75
4
20%
2
18%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
10
21
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
3
30%
7
33%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
2
20%
3
14%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
30
32
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
6
20%
8
25%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
7
23%
9
28%
61-75
6
20%
5
16%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
5
38%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1
КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1
Хонка
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2
Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|1:0
|17
|12
|3
|2
|31 - 12
|39
|2.
|ХИК
|17
|11
|3
|3
|25 - 15
|36
|3.
|Хонка
|0:1
|17
|10
|3
|4
|32 - 14
|33
|4.
|Хака
|17
|7
|4
|6
|27 - 30
|25
|5.
|Интер Турку
|17
|7
|3
|7
|31 - 22
|24
|6.
|Оулу
|16
|7
|3
|6
|24 - 25
|24
|7.
|СЯК Сейнайоки
|17
|6
|4
|7
|23 - 28
|22
|8.
|ВПС
|17
|6
|2
|9
|35 - 28
|20
|9.
|Ильвес
|17
|5
|5
|7
|23 - 27
|20
|10.
|Мариехамн
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|11.
|Лахти
|17
|3
|4
|10
|16 - 38
|13
|12.
|ХИФК
|16
|1
|4
|11
|11 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|1:0
|9
|8
|1
|0
|21 - 5
|25
|2.
|Хонка
|0:1
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|Хака
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|5.
|СЯК Сейнайоки
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|6.
|Интер Турку
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|7.
|Оулу
|8
|4
|2
|2
|12 - 14
|14
|8.
|Мариехамн
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|9.
|Ильвес
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|10.
|ВПС
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|11.
|Лахти
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|12.
|ХИФК
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|ВПС
|9
|5
|0
|4
|25 - 15
|15
|3.
|КуПС
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Хонка
|0:1
|9
|4
|1
|4
|10 - 9
|13
|5.
|Интер Турку
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|6.
|Оулу
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|8.
|Хака
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|9.
|Ильвес
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|10.
|СЯК Сейнайоки
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|ХИФК
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|12.
|Мариехамн
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
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