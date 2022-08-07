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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
КуПС
1:1
Конец матча
Хонка
0'
1:0
19' Гол
Видьеског Аксель
1:1
58' Гол
Agon Sadiku
60' Желтая карточка
Florian Krebs2
61' Желтая карточка
Попович Антон
67' Желтая карточка
Арко-Менса Эдмунд
70' Желтая карточка
Биспо Габриэл
78' Желтая карточка
Рикардо Пауло
82' Желтая карточка
Томас Диого
89' Желтая карточка
Багарич Дражен
90'+6
1
Виртанен
Отсо
22
Тойвомяки
Ханри
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
23
Каррильо
Даниэль
II
13
Оксанен
Яакко
10
Икауниекс
Янис
14
Попович
Антон
30
Валенчич
Филип
9
Вяйринен
Тим
26
Видьеског
Аксель
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
18
Agon
Sadiku
КуПС
Хонка

История личных встреч

КуПС
Хонка

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

35 матчей

22.9%
14.3%
62.8%
8 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

20%
31.4%
48.6%
7 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.7%
20%
54.3%
9 побед 7 ничьих 19 побед

История матчей

В
2:0
В
0:1
В
2:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
В
1:2
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:1
К
2:4
В
2:2
В
2:0
В
2:0
КС
0:3
В
2:4
В
1:0
В
1:2
В
2:1
КС
1:0
В
0:2
В
1:0
В
1:4
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:2
В
0:4
В
4:1
КЛ
7:0
В
2:1
В
1:2
КЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 9 (1) 0.53
Биспо Габриэл 5 0.29
Икауниекс Янис 4 0.24
Попович Антон 2 (1) 0.12
Де Паула Таллес 2 0.12
Антви Клинтон 2 0.12
Каррильо Даниэль II 2 0.12
Саволайнен Саку 1 0.06
Ветели Йоона 1 0.06
Дальстрем Себастьян 1 0.06
Видьеског Аксель 1 0.06
Оксанен Яакко 1 0.06
Ярвинен Ииро 0 0
Томас Диого 0 0
Тойвомяки Ханри 0 0
Хаарала Сантери 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 9 0.53
Модесто Руй 5 0.29
Воутилайнен Джерри 5 0.29
Florian Krebs2 4 0.24
Эрнандес Алдайр 3 0.18
Арко-Менса Эдмунд 2 0.12
Янсен Кевин 2 0.12
Рале Матиас 2 0.12
Кауфманн Лукас 0 0
Коски Вилле 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 4 0
Икауниекс Янис 3 0
Рикардо Пауло 3 0
Биспо Габриэл 3 0
Каррильо Даниэль II 1 1
Попович Антон 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Узочокву Хенри 1 0
Нуу Муса 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 5 0
Florian Krebs2 3 0
Янсен Кевин 2 0
Воутилайнен Джерри 2 0
Эрнандес Алдайр 2 0
Коски Вилле 2 0
Agon Sadiku 2 0
Рудаков Максим 1 0
Багарич Дражен 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Рале Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
19%
5
42%
61-75
4
19%
2
17%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

10
21
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
30%
7
33%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
2
20%
3
14%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

31
33
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
6
19%
8
24%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
5
16%
3
9%
31-45
3
10%
5
15%
46-60
7
23%
9
27%
61-75
6
19%
5
15%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
5
36%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
1
8%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1
КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1
Хонка
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2
Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 18 12 3 3 26 - 15 39
2. КуПС 17 11 4 2 31 - 13 37
3. Хонка 17 10 4 3 33 - 14 34
4. Хака 17 7 4 6 27 - 30 25
5. Интер Турку 17 7 3 7 31 - 22 24
6. Оулу 0:1 17 7 3 7 24 - 26 24
7. СЯК Сейнайоки 17 6 4 7 23 - 28 22
8. ВПС 17 6 2 9 35 - 28 20
9. Ильвес 17 5 5 7 23 - 27 20
10. Мариехамн 17 4 6 7 18 - 24 18
11. Лахти 17 3 4 10 16 - 38 13
12. ХИФК 16 1 4 11 11 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 9 7 2 0 21 - 6 23
2. Хонка 8 6 2 0 22 - 5 20
3. ХИК 1:0 9 6 1 2 16 - 11 19
4. Хака 8 5 2 1 14 - 11 17
5. СЯК Сейнайоки 9 4 3 2 16 - 14 15
6. Интер Турку 9 4 2 3 16 - 10 14
7. Оулу 0:1 9 4 2 3 12 - 15 14
8. Мариехамн 8 3 4 1 10 - 8 13
9. Ильвес 8 4 0 4 12 - 12 12
10. ВПС 8 1 2 5 10 - 13 5
11. Лахти 8 1 2 5 5 - 16 5
12. ХИФК 9 0 1 8 3 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 9 6 2 1 10 - 4 20
2. ВПС 9 5 0 4 25 - 15 15
3. Хонка 9 4 2 3 11 - 9 14
4. КуПС 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Интер Турку 8 3 1 4 15 - 12 10
6. Оулу 0:1 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
8. Хака 9 2 2 5 13 - 19 8
9. Ильвес 9 1 5 3 11 - 15 8
10. СЯК Сейнайоки 8 2 1 5 7 - 14 7
11. ХИФК 7 1 3 3 8 - 13 6
12. Мариехамн 9 1 2 6 8 - 16 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Видьеског Аксель бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КуПС 1:1 Хонка онлайн

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