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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Альтах
1:2
Второй тайм: 64'
Аустрия Вена
0'
14' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
0:1
19' Гол
Фишер Манфред
51' Желтая карточка
Фитц Доминик
0:2
53' Гол
Табакович Харис
1:2
63' Гол
Нухиу Атдхи
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
5
Гугганиг
Лукас
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
23
Йегер
Лукас
27
Хаудум
Штефан
15
Форсон
Аманква
29
Тибиди
Алексис
28
Jan
Jurcec
9
Нухиу
Атдхи
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
8
Холланд
Джеймс
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
77
Джукич
Александар
25
Табакович
Харис
Альтах
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Альтах
Аустрия Вена

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

37 матчей

35.1%
18.9%
46%
13 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.3%
32.4%
43.3%
9 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

Б
0:2
Б
0:0
ББЗВ
2:1
ББЗВ
2:0
Б
5:1
Б
0:0
БОМВЛЕ
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
1:1
Б
0:0
Б(M
4:1
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
0:4
Б(M
1:1
Б(M
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 2 0.67
Йегер Лукас 1 0.33
Турнвальд Мануэль 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 1 0.33
Фишер Манфред 1 0.33
Мартинс Марвин 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Лукас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунёдер Маттиас 2 0
Фишер Манфред 1 0
Фитц Доминик 1 0
Келес Джан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1
Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 1:0 3 3 0 0 3 - 0 9
2. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Сваровски Тироль 2:0 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Рид 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Аустрия Вена 2:1 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Аустрия Лустенау 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Хартберг 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
11. Альтах 1:2 3 0 1 2 4 - 6 1
12. Аустрия Клагенфурт 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Рапид Вена 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
6. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Аустрия Лустенау 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Аустрия Вена 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
11. Альтах 1:2 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Аустрия Клагенфурт 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Аустрия Вена 2:1 2 1 0 1 2 - 4 3
5. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Альтах 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Аустрия Лустенау 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
11. Сваровски Тироль 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Аустрия Клагенфурт 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Фишер Манфред бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Matthias Braunoeder получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Аустрия Вена
4.45
3.84
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 1:2 Аустрия Вена онлайн

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Аустрия Вена
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