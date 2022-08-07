Стадион: Кэшпойнт Арена Зрители: 4816
3:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБраунёдер Маттиас
0:1
19' ГолФишер Манфред
51' Желтая карточкаФитц Доминик
0:2
53' ГолТабакович Харис
1:2
64' ГолНухиу Атдхи
2:2
74' Гол в свои воротаБраунёдер Маттиас
78' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
86' Желтая карточкаFelix Strauss
86' Желтая карточкаТабакович Харис
3:2
90' ГолНухиу Атдхи
90' Желтая карточкаХускович Муарем
90'+7
Ход матча
19'
0:1
51'
53'
64'
1:2
74'
78'
86'
86'
90'
3:2
90'
13
Касали
Тино
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Matteo Meisl
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Альтах
Аустрия Вена
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед
37 матчей
35.1%
18.9%
46%
13 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
24.3%
32.4%
43.3%
9 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|4
|1.33
|Йегер Лукас
|1
|0.33
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|1
|0.33
|Грубер Андреас
|1
|0.33
|Фишер Манфред
|1
|0.33
|Мартинс Марвин
|0
|0
|Хускович Муарем
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фитц Доминик
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1
Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Хартберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Вольфсбергер
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Альтах
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Рид
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Аустрия Лустенау
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Рапид Вена
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Аустрия Лустенау
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|8.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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