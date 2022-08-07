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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 4816
Альтах
3:2
Конец матча
Аустрия Вена
0'
14' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
0:1
19' Гол
Фишер Манфред
51' Желтая карточка
Фитц Доминик
0:2
53' Гол
Табакович Харис
1:2
64' Гол
Нухиу Атдхи
2:2
74' Гол в свои ворота
Браунёдер Маттиас
78' Желтая карточка
Цвишенбруггер Ян
86' Желтая карточка
Felix Strauss
86' Желтая карточка
Табакович Харис
3:2
90' Гол
Нухиу Атдхи
90' Желтая карточка
Хускович Муарем
90'+7
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
5
Гугганиг
Лукас
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
23
Йегер
Лукас
27
Хаудум
Штефан
15
Форсон
Аманква
29
Тибиди
Алексис
28
Jan
Jurcec
9
Нухиу
Атдхи
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
8
Холланд
Джеймс
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
77
Джукич
Александар
25
Табакович
Харис
Альтах
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Альтах
Аустрия Вена

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

37 матчей

35.1%
18.9%
46%
13 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.3%
32.4%
43.3%
9 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

Б
0:2
Б
0:0
ББЗВ
2:1
ББЗВ
2:0
Б
5:1
Б
0:0
БОМВЛЕ
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
1:1
Б
0:0
Б(M
4:1
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
0:4
Б(M
1:1
Б(M
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 4 1.33
Йегер Лукас 1 0.33
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 1 0.33
Грубер Андреас 1 0.33
Фишер Манфред 1 0.33
Мартинс Марвин 0 0
Хускович Муарем 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цвишенбруггер Ян 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Felix Strauss 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фитц Доминик 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Табакович Харис 1 0
Фишер Манфред 1 0
Келес Джан 1 0
Хускович Муарем 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1
Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Рапид Вена 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Рид 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Сваровски Тироль 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Хартберг 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Вольфсбергер 3 0 2 1 4 - 8 2
11. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Аустрия Вена 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Альтах 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Рид 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Аустрия Лустенау 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Штурм 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 0 3
8. ЛАСК 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 6 1
12. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Рапид Вена 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Вольфсбергер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Аустрия Лустенау 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 3 - 5 1
8. Сваровски Тироль 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Рид 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Альтах 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 2 - 6 0
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      19'
      Г О О О О Л - Фишер Манфред бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Matthias Braunoeder получил желтую карточку от судьи
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