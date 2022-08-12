Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

46' Г О О О О Л - Жанг Юнинг забивает с правой ноги!

46' Nebijan Muhmet создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Чао Хэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Оооо... вот это был удар! Marcao должен был забить с этой позиции.

41' Хорошую попытку сделал Давидсон . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Се Пэнфэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Чжанг Сичже навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Давидсон не смог попасть в створ ударом издали

32' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Хорошую попытку сделал Жанг Юнинг . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Чи Чжунго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Yongjing Cao получил желтую карточку от судьи

24' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Дабао Юй не смог попасть в створ ударом издали

22' Ухань Три Таунс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

20' Оооо... вот это был удар! Nebijan Muhmet должен был забить с этой позиции.

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Оооо... вот это был удар! Жанг Юнинг должен был забить с этой позиции.

16' Чжанг Сичже навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Давидсон пробует нанести удар издали, но Хоу Сен держит все под контролем

14' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Оооо... вот это был удар! Дабао Юй должен был забить с этой позиции.

14' ШТАНГА! Так было близко к голу - Дабао Юй нанес удар в каркас ворот!

13' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Рефери не любит споров - именно за это Marcao сейчас получил желтую

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ю Янг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Marcao задерживает мяч рукой

8' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

7' Команда Ухань Три Таунс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Чи Чжунго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Ван Ган пробует нанести удар издали, но Dianzuo Liu держит все под контролем

1' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру