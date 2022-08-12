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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ухань Три Таунс
5:1
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
6' Гол
Marcao V
12' Желтая карточка
Marcao V
2:0
20' Гол
Marcao V
24' Желтая карточка
Yongjing Cao
2:1
45' Гол
Жанг Юнинг
3:1
50' Гол
Marcao V
4:1
61' Гол
Marcao V
5:1
68' Гол
Давидсон
82' Желтая карточка
Чендун Чжан
90'+4

Ход матча

6'
Marcao V
(Се Пэнфэй)
1:0
12'
Marcao V
 
20'
Marcao V
(Станчу Николае)
2:0
24'
 
Yongjing Cao
45'
2:1
Жанг Юнинг
(Nebijan Muhmet)
50'
Marcao V
3:1
57'
 
Кан Сан-У
Yongjing Cao
58'
Haoyang Xu
Чао Хэ
 
61'
Marcao V
(Xiaobin Zhang II)
4:1
65'
Ademilson
Marcao V
 
66'
 
Yang Bai
Yang Yu1
67'
 
Yanpu Chen
Чжанг Сичже
68'
Давидсон
(Се Пэнфэй)
5:1
77'
Fei Xiong
Ханьвэнь Дэн
 
77'
Yifei Sang
Давидсон
 
77'
Гао Чжуньи
Се Пэнфэй
 
80'
 
Tianyi Gao
Чи Чжунго
81'
 
Jixuan Leng
Дабао Юй
82'
 
Чендун Чжан

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

22
Лю
Дяньцзо
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
12
Xiaobin
Zhang
II
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
43
Станчу
Николае
13
Marcao
V
11
Давидсон
1
Сень
Хоу
28
Чендун
Чжан
5
Мемишевич
Самир
3
Yang
Yu1
34
Nebijan
Muhmet
27
Gang
Wang
6
Чи
Чжунго
10
Чжанг
Сичже
37
Yongjing
Cao
22
Дабао
Юй
9
Жанг
Юнинг
Ухань Три Таунс
3-4-3
Бэйцзин Гоань
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 12 (1) 1
Давидсон 8 (1) 0.67
Станчу Николае 6 0.5
Се Пэнфэй 4 0.33
Ademilson 4 (1) 0.33
Haoyang Xu 1 0.08
Xiaobin Zhang II 1 0.08
Хан Жэнь 1 0.08
Сантос Уоллес 1 0.08
Имин Лю 1 0.08
Kuo Yang 1 0.08
Yifei Sang 1 (1) 0.08
Ханьвэнь Дэн 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhang Hui 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 7 (1) 0.58
Мемишевич Самир 2 0.17
Дабао Юй 2 0.17
Gang Wang 1 0.08
Цзинь Пэнксян 1 0.08
Marko Dabro 1 0.08
Ziming Wang 1 0.08
Кан Сан-У 0 0
Nebijan Muhmet 0 0
Чжанг Сичже 0 0
Guobo Liu 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао Хэ 4 0
Хан Жэнь 2 0
Сантос Уоллес 2 0
Marcao V 2 0
Станчу Николае 1 0
Имин Лю 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Wentao Zhang 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 5 0
Чендун Чжан 3 1
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Yang Yu1 2 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Shaowen Liang 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
10
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
4
15%
2
20%
1-15
6
22%
3
30%
16-30
2
7%
2
20%
31-45
5
19%
1
10%
46-60
5
19%
1
10%
61-75
5
19%
1
10%
76-90

Пропущено

4
16
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
50%
3
19%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
14%
1
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

41
16
19 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
6
15%
3
19%
1-15
9
22%
3
19%
16-30
4
10%
2
13%
31-45
8
20%
3
19%
46-60
6
15%
1
6%
61-75
8
20%
4
25%
76-90

Пропущено

7
19
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
57%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2
Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2
Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 11 1 0 41 - 7 34
2. Шаньдун Тайшань 12 10 0 2 22 - 8 30
3. Хэнань Цзянье 11 8 2 1 26 - 9 26
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Ченду Беттер Сити 12 4 6 2 13 - 12 18
7. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
8. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 18 - 15 17
9. Мэйчжоу Хакка 11 4 5 2 14 - 10 17
10. Бэйцзин Гоань 12 4 4 4 16 - 19 16
11. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
12. Ухань Цзалл 11 4 1 6 12 - 20 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 0 10 6 - 20 6
17. Хэбей Форчун 12 1 0 11 8 - 27 3
18. Гуанчжоу Фули 11 0 0 11 5 - 29 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 6 5 1 0 20 - 7 16
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Тянцзинь Тэда 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
14. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
15. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 7 3
17. Хэбей Форчун 7 1 0 6 6 - 16 3
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 10 - 8 15
3. Ченду Беттер Сити 7 3 3 1 6 - 5 12
4. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
6. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Бэйцзин Гоань 7 2 2 3 10 - 16 8
10. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Ухань Цзалл 6 2 0 4 4 - 11 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 94'
    Ухань Три Таунс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ухань Три Таунс: 40%, Бэйцзин Гоань: 60%.
  • Угловой
    94'
    Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Кан Сан-У. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Бэйцзин Гоань пытается что-то создать.
  • 93'
    Матч возобновится спорным мячом
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