Стадион: Hankou Cultural Sports Centre
5:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолMarcao V
12' Желтая карточкаMarcao V
2:0
20' ГолMarcao V
24' Желтая карточкаYongjing Cao
2:1
45' ГолЖанг Юнинг
3:1
50' ГолMarcao V
4:1
61' ГолMarcao V
5:1
68' ГолДавидсон
82' Желтая карточкаЧендун Чжан
90'+4
Ход матча
12'
20'
2:0
24'
45'
2:1
50'
3:1
58'
61'
4:1
77'
77'
80'
81'
82'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 6
-
2 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
13
Marcao
V
11
Давидсон
1
Сень
Хоу
28
Чендун
Чжан
3
Yang
Yu1
27
Gang
Wang
10
Чжанг
Сичже
37
Yongjing
Cao
22
Дабао
Юй
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Нападающий
-
13 Marcao VНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
16 Kuo YangЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Yifei SangНападающий
-
1 Fei Wu
-
17 Cheng Qu
-
31 Луо Сенвен
-
32 Haidong Lu
-
-
37 Haoyang Xu
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
- Защитник
-
3 Yang Yu1Защитник
- Защитник
-
27 Gang WangПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
22 Дабао ЮйПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Marko DabroНападающий
-
15 Tianyi Gao
-
26 Yang Bai
-
19 Лю Хуань
-
35 Yanpu Chen
-
32 Guobo Liu
-
41 Jixuan Leng
-
Главный тренер: Feng Xie
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|12 (1)
|1
|Давидсон
|8 (1)
|0.67
|Станчу Николае
|6
|0.5
|Се Пэнфэй
|4
|0.33
|Ademilson
|4 (1)
|0.33
|Haoyang Xu
|1
|0.08
|Xiaobin Zhang II
|1
|0.08
|Хан Жэнь
|1
|0.08
|Сантос Уоллес
|1
|0.08
|Имин Лю
|1
|0.08
|Kuo Yang
|1
|0.08
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.08
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|7 (1)
|0.58
|Мемишевич Самир
|2
|0.17
|Дабао Юй
|2
|0.17
|Gang Wang
|1
|0.08
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.08
|Marko Dabro
|1
|0.08
|Ziming Wang
|1
|0.08
|Кан Сан-У
|0
|0
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Чжанг Сичже
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чао Хэ
|4
|0
|Хан Жэнь
|2
|0
|Сантос Уоллес
|2
|0
|Marcao V
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Имин Лю
|1
|0
|Се Пэнфэй
|1
|0
|Wentao Zhang
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|5
|0
|Чендун Чжан
|3
|1
|Мемишевич Самир
|3
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
10
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
4
15%
2
20%
1-15
6
22%
3
30%
16-30
2
7%
2
20%
31-45
5
19%
1
10%
46-60
5
19%
1
10%
61-75
5
19%
1
10%
76-90
Пропущено
4
16
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
50%
3
19%
76-90
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
14%
1
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
41
16
19 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
6
15%
3
19%
1-15
9
22%
3
19%
16-30
4
10%
2
13%
31-45
8
20%
3
19%
46-60
6
15%
1
6%
61-75
8
20%
4
25%
76-90
Пропущено
7
19
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
57%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2
Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2
Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|11
|1
|0
|41 - 7
|34
|2.
|Шаньдун Тайшань
|12
|10
|0
|2
|22 - 8
|30
|3.
|Хэнань Цзянье
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|Ченду Беттер Сити
|12
|4
|6
|2
|13 - 12
|18
|7.
|Шанхай СИПГ
|11
|5
|2
|4
|11 - 10
|17
|8.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|18 - 15
|17
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|10.
|Бэйцзин Гоань
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|12.
|Ухань Цзалл
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|0
|10
|6 - 20
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|12
|1
|0
|11
|8 - 27
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Хэнань Цзянье
|6
|5
|1
|0
|20 - 7
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|15.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|3.
|Ченду Беттер Сити
|7
|3
|3
|1
|6 - 5
|12
|4.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Тянцзинь Тэда
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Бэйцзин Гоань
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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