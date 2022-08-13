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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэнань Цзянье
0:0
Первый тайм: 1'
Мэйчжоу Хакка
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Мэйчжоу Хакка
1.80
4.70
5.15
Все Коэффициенты
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
39
Honglue
Zhao
22
Haoran
Wang
6
Шангуань
Ван
8
Zichang
Huang
10
Межеевски
Адриан
29
Yihao
Zhong
9
Дурадо
Энрике
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
6
Junjian
Liao
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
9
Вуканович
Алекса
Хэнань Цзянье
4-2-3-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 6 0.55
Дурадо Энрике 5 (1) 0.45
Zichang Huang 3 0.27
Yihao Zhong 3 0.27
Dong Han 2 0.18
Межеевски Адриан 1 0.09
Yuhao Zhao 1 0.09
Boxuan Feng 1 0.09
Ма Ксянгью 1 0.09
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.09
Shuai Yang2 1 0.09
Шунич Тони 0 0
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косович Небойша 3 (1) 0.27
Вуканович Алекса 3 0.27
Rodrigo Henrique 3 0.27
Дугалич Раде 2 0.18
Guokang Chen 1 0.09
Хунбо Инь 1 0.09
Yilin Yang 1 0.09
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 4 0
Шангуань Ван 3 0
Ма Ксянгью 1 1
Дурадо Энрике 2 0
Yuhao Zhao 2 0
Yihao Zhong 2 0
Haoran Wang 2 0
Jinbao Zhong 0 1
Межеевски Адриан 1 0
Шунич Тони 1 0
Xin Luo 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang2 1 0
Zhixuan Du 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Zhechao Chen 2 0
Wei Wang 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Вуканович Алекса 1 0
Rodrigo Henrique 1 0
Wei Cui III 1 0
Guokang Chen 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
3
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
67%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
1
33%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
2
67%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
7
28%
4
27%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
9
36%
2
13%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
3
33%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1
Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0
Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 11 1 0 41 - 7 34
2. Шаньдун Тайшань 12 10 0 2 22 - 8 30
3. Хэнань Цзянье 0:0 12 8 3 1 26 - 9 27
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
6. Ченду Беттер Сити 12 4 6 2 13 - 12 18
7. Мэйчжоу Хакка 0:0 12 4 6 2 14 - 10 18
8. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
9. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 18 - 15 17
10. Бэйцзин Гоань 12 4 4 4 16 - 19 16
11. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
12. Ухань Цзалл 11 4 1 6 12 - 20 13
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 0 10 6 - 20 6
17. Хэбей Форчун 12 1 0 11 8 - 27 3
18. Гуанчжоу Фули 11 0 0 11 5 - 29 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 0:0 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 0:0 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Тянцзинь Тэда 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
14. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
15. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 7 3
17. Хэбей Форчун 7 1 0 6 6 - 16 3
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 10 - 8 15
3. Ченду Беттер Сити 7 3 3 1 6 - 5 12
4. Хэнань Цзянье 0:0 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
6. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Бэйцзин Гоань 7 2 2 3 10 - 16 8
10. Мэйчжоу Хакка 0:0 6 1 4 1 3 - 3 7
11. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
12. Ухань Цзалл 6 2 0 4 4 - 11 6
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Первый тайм
  • 2'
    Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Мэйчжоу Хакка начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Мэйчжоу Хакка
1.80
4.70
5.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хэнань Цзянье 0:0 Мэйчжоу Хакка онлайн

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Хэнань Цзянье
Мэйчжоу Хакка
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