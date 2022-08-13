Стадион: Женжу Ханггай
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
39
Honglue
Zhao
22
Haoran
Wang
29
Yihao
Zhong
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
19
Yilin
Yang
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
39 Honglue ZhaoЗащитник
-
22 Haoran WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Нападающий
-
11 Zhao Ke
-
28 Ма Ксянгью
-
32 Dong Han
-
-
21 Keqiang Chen
-
37 Junwei Zheng
-
26 Jiahui Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Нападающий
-
-
7 Yi Guo
-
33 Sheng Liu
-
-
18 Liang Huo
-
30 Shuai Li II
-
Главный тренер: Milan Ristic
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|6
|0.55
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.45
|Zichang Huang
|3
|0.27
|Yihao Zhong
|3
|0.27
|Dong Han
|2
|0.18
|Межеевски Адриан
|1
|0.09
|Yuhao Zhao
|1
|0.09
|Boxuan Feng
|1
|0.09
|Ма Ксянгью
|1
|0.09
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.09
|Shuai Yang2
|1
|0.09
|Шунич Тони
|0
|0
|Шангуань Ван
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косович Небойша
|3 (1)
|0.27
|Вуканович Алекса
|3
|0.27
|Rodrigo Henrique
|3
|0.27
|Дугалич Раде
|2
|0.18
|Guokang Chen
|1
|0.09
|Хунбо Инь
|1
|0.09
|Yilin Yang
|1
|0.09
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|4
|0
|Шангуань Ван
|3
|0
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Yuhao Zhao
|2
|0
|Yihao Zhong
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Jinbao Zhong
|0
|1
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Шунич Тони
|1
|0
|Xin Luo
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Liang Shi
|2
|0
|Zhechao Chen
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Вуканович Алекса
|1
|0
|Rodrigo Henrique
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Guokang Chen
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
3
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
67%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
1
33%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
2
67%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
7
28%
4
27%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
9
36%
2
13%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
3
33%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1
Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0
Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|11
|1
|0
|41 - 7
|34
|2.
|Шаньдун Тайшань
|12
|10
|0
|2
|22 - 8
|30
|3.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|Ченду Беттер Сити
|12
|4
|6
|2
|13 - 12
|18
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|12
|4
|6
|2
|14 - 10
|18
|8.
|Шанхай СИПГ
|11
|5
|2
|4
|11 - 10
|17
|9.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|18 - 15
|17
|10.
|Бэйцзин Гоань
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|12.
|Ухань Цзалл
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|0
|10
|6 - 20
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|12
|1
|0
|11
|8 - 27
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|15.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|3.
|Ченду Беттер Сити
|7
|3
|3
|1
|6 - 5
|12
|4.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Тянцзинь Тэда
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Бэйцзин Гоань
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|11.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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