Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Мэйчжоу Хакка имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Хунбо Инь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Вуканович Алекса получает желтую карточку за неспортивное поведение

38' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Хорошую попытку сделал Rodrigo Henrique . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновлен

29' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Шангуань Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хорошую попытку сделал Rodrigo Henrique . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Дурадо Энрике не смог попасть в створ ударом издали

26' Zichang Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Rodrigo Henrique получил желтую карточку от судьи

20' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Zhechao Chen получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

11' Zhechao Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Xin Luo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Wei Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Zichang Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Жао Хонглуе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.