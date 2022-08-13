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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэнань Цзянье
0:1
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
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Xin Luo
13' Красная карточка
Xin Luo
20' Желтая карточка
Rodrigo Henrique
0:1
32' Гол
Yilin Yang
41' Желтая карточка
Вуканович Алекса
55' Желтая карточка
Wei Wang
66' Желтая карточка
Шунич Тони
85' Желтая карточка
Junjian Liao
90'+5

Ход матча

11'
Xin Luo
 
13'
Xin Luo
 
14'
 
Yihu Yang
Zhechao Chen
20'
 
Rodrigo Henrique
32'
0:1
Yilin Yang
(Rodrigo Henrique)
35'
Jiahui Liu
Haoran Wang
 
41'
 
Вуканович Алекса
46'
Boxuan Feng
Honglue Zhao
 
55'
 
Wei Wang
59'
 
Junfeng Li
Wei Wang
65'
Каранга Фернандо
Межеевски Адриан
 
65'
Ма Ксянгью
Zichang Huang
 
66'
Шунич Тони
 
73'
 
Shuai Li II
Yilin Yang
74'
 
Эгбучунам Чисом
Вуканович Алекса
77'
Zhao Ke
Yihao Zhong
 
85'
 
Junjian Liao

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
39
Honglue
Zhao
22
Haoran
Wang
6
Шангуань
Ван
8
Zichang
Huang
10
Межеевски
Адриан
29
Yihao
Zhong
9
Дурадо
Энрике
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
27
Косович
Небойша
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
9
Вуканович
Алекса
Хэнань Цзянье
4-2-3-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 6 0.5
Дурадо Энрике 5 (1) 0.42
Zichang Huang 3 0.25
Yihao Zhong 3 0.25
Dong Han 2 0.17
Межеевски Адриан 1 0.08
Yuhao Zhao 1 0.08
Boxuan Feng 1 0.08
Ма Ксянгью 1 0.08
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.08
Shuai Yang2 1 0.08
Шунич Тони 0 0
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косович Небойша 3 (1) 0.25
Вуканович Алекса 3 0.25
Rodrigo Henrique 3 0.25
Дугалич Раде 2 0.17
Yilin Yang 2 0.17
Guokang Chen 1 0.08
Хунбо Инь 1 0.08
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 4 0
Шангуань Ван 3 0
Xin Luo 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Шунич Тони 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Yuhao Zhao 2 0
Yihao Zhong 2 0
Haoran Wang 2 0
Jinbao Zhong 0 1
Межеевски Адриан 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang2 1 0
Zhixuan Du 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 4 0
Wei Wang 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Zhechao Chen 2 0
Вуканович Алекса 2 0
Rodrigo Henrique 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Wei Cui III 1 0
Guokang Chen 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
4
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
3
75%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
1
25%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
22%
2
67%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

25
16
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
7
28%
5
31%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
9
36%
2
13%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
3
33%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1
Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0
Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 11 1 0 41 - 7 34
2. Шаньдун Тайшань 12 10 0 2 22 - 8 30
3. Хэнань Цзянье 12 8 2 2 26 - 10 26
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Мэйчжоу Хакка 12 5 5 2 15 - 10 20
6. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
7. Ченду Беттер Сити 12 4 6 2 13 - 12 18
8. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
9. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 18 - 15 17
10. Бэйцзин Гоань 12 4 4 4 16 - 19 16
11. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
12. Ухань Цзалл 12 5 1 6 17 - 20 16
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 0 10 6 - 20 6
17. Хэбей Форчун 12 1 0 11 8 - 27 3
18. Гуанчжоу Фули 12 0 0 12 5 - 34 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 7 5 1 1 20 - 8 16
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Тянцзинь Тэда 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 7 3
17. Хэбей Форчун 7 1 0 6 6 - 16 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 10 - 8 15
3. Ченду Беттер Сити 7 3 3 1 6 - 5 12
4. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
6. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
8. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
9. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
10. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
11. Бэйцзин Гоань 7 2 2 3 10 - 16 8
12. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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    • 92'
      Yihu Yang ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья сигнализирует, что Jiahui Liu из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Shuai Li
    • 92'
      Boxuan Feng успешно блокирует удар.
    • 92'
      Rodrigo Henrique нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Травма, повреждение
      90'
      Дугалич Раде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 41%, Мэйчжоу Хакка: 59%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэнань Цзянье 0:1 Мэйчжоу Хакка онлайн

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