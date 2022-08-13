Стадион: Юесиушан
0:5
Конец матча
0'
0:1
2' ГолФорбс Браун
0:2
6' ГолФорбс Браун
0:3
12' Гол в свои воротаЙи Тенг
0:4
16' ГолФорбс Браун
54' Желтая карточкаZhizhao Chen
56' Желтая карточкаJinghang Hu
67' Желтая карточкаJiajun Liao
0:5
87' ГолPeng Li
90'+3
Ход матча
2'
0:1
6'
0:2
12'
0:3
16'
0:4
54'
56'
67'
72'
73'
74'
74'
82'
83'
85'
87'
0:5
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
35
Jiajun
Liao
41
Junjie
Wu
29
Wenjie
Song
32
Zhizhao
Chen
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
18
Aoshuang
Nie
33
Chongqiu
Ye
19
Jinghang
Hu
16
Каевич
Асмир
17
Huajun
Zhang
10
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
41 Junjie WuЗащитник
-
29 Wenjie SongПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Bo JinЗащитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
- Защитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
15 Peng WangНападающий
- Нападающий
-
26 Wenhao Long
-
13 An Ning
-
40 Yang Yang
-
34 Feng Wei
-
30 Yajun Chen
-
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
17 Huajun ZhangПолузащитник
-
10 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
6 Chao LiЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
36 Xuheng Huang
-
32 Chen Yuhao
-
26 Yun Liu
-
7 Yi Luo
-
3 Xuan Han
-
24 Jiali Hu
-
29 Da Wen
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Ухань Цзалл
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhizhao Chen
|1
|0.08
|Tixiang Li
|1
|0.08
|Chun Lok Than
|1
|0.08
|Gong Zhang
|1
|0.08
|Chengru Wu
|1
|0.08
|Hong Gui
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (1)
|0.58
|Виана Бруно
|3
|0.25
|Каевич Асмир
|2
|0.17
|Peng Li
|2
|0.17
|Rentian Hu
|1
|0.08
|Мин Тянь
|1
|0.08
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
|Jinghang Hu
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
|Huajun Zhang
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zhizhao Chen
|3
|0
|Gong Zhang
|3
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Jown Cardona
|2
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Yuncheng Fu
|1
|0
|Jiajun Liao
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jinghang Hu
|3
|0
|Peng Li
|2
|0
|Виана Бруно
|2
|0
|Aoshuang Nie
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Dong Xu
|2
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Xuan Han
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
21
12
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
19%
2
17%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
3
14%
4
33%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Пропущено
12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
4
44%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 2
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
33%
5
31%
76-90
Пропущено
33
21
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
15%
4
19%
1-15
8
24%
2
10%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
7
21%
5
24%
46-60
3
9%
1
5%
61-75
4
12%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0
Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|11
|1
|0
|41 - 7
|34
|2.
|Шаньдун Тайшань
|12
|10
|0
|2
|22 - 8
|30
|3.
|Хэнань Цзянье
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|5
|5
|2
|15 - 10
|20
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|7.
|Ченду Беттер Сити
|12
|4
|6
|2
|13 - 12
|18
|8.
|Шанхай СИПГ
|11
|5
|2
|4
|11 - 10
|17
|9.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|2
|5
|18 - 15
|17
|10.
|Бэйцзин Гоань
|12
|4
|4
|4
|16 - 19
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|12.
|Ухань Цзалл
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|0
|10
|6 - 20
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|12
|1
|0
|11
|8 - 27
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|12
|0
|0
|12
|5 - 34
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Хэнань Цзянье
|7
|5
|1
|1
|20 - 8
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|3.
|Ченду Беттер Сити
|7
|3
|3
|1
|6 - 5
|12
|4.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Тянцзинь Тэда
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|8.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|11.
|Бэйцзин Гоань
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|12.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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