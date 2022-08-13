Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

85' Yajun Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Yun Liu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Рентиан Ху выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Wenjie Song нанес удар головой, но Zhifeng Wang спокойно отбил мяч.

74' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Huajun Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Huajun Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Мин Тянь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Хорошую попытку сделал Wenjie Song . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Jown Cardona создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Chongqiu Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Chun Lok Tan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Aoshuang Nie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Jinghang Hu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Jinghang Hu тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

56' Gong Zhang не смог попасть в створ ударом издали

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Zhizhao Chen получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Zhizhao Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Рефери не любит споров - именно за это Zhizhao Chen сейчас получил желтую

51' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Huajun Zhang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Tixiang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.