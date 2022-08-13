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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0:5
Конец матча
Ухань Цзалл
0'
0:1
2' Гол
Форбс Браун
0:2
6' Гол
Форбс Браун
0:3
12' Гол в свои ворота
Йи Тенг
0:4
16' Гол
Форбс Браун
54' Желтая карточка
Zhizhao Chen
56' Желтая карточка
Jinghang Hu
67' Желтая карточка
Jiajun Liao
0:5
87' Гол
Peng Li
90'+3

Ход матча

2'
0:1
Форбс Браун
(Peng Li)
6'
0:2
Форбс Браун
(Huajun Zhang)
12'
0:3
Йи Тенг
16'
0:4
Форбс Браун
(Каевич Асмир)
46'
 
Rentian Hu
Каевич Асмир
54'
Zhizhao Chen
 
56'
Chun Lok Than
Zhizhao Chen
 
56'
 
Jinghang Hu
67'
Jiajun Liao
 
72'
Peng Wang
Yongjia Li
 
73'
Feng Wei
Jown Cardona
 
74'
 
Jiali Hu
Chongqiu Ye
74'
 
Yun Liu
Huajun Zhang
79'
 
Jingbin Wang
Jinghang Hu
82'
Yajun Chen
Gong Zhang
 
83'
Yang Yang
Wenjie Song
 
85'
 
Da Wen
Форбс Браун
87'
0:5
Peng Li

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Yuelei
Cheng
19
Jihong
Jiang
4
Gong
Zhang
18
Йи
Тенг
35
Jiajun
Liao
41
Junjie
Wu
29
Wenjie
Song
32
Zhizhao
Chen
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
7
Jown
Cardona
1
Zhifeng
Wang
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
5
Виана
Бруно
28
Dong
Xu
18
Aoshuang
Nie
33
Chongqiu
Ye
19
Jinghang
Hu
16
Каевич
Асмир
17
Huajun
Zhang
10
Форбс
Браун
Гуанчжоу Фули
5-4-1
Ухань Цзалл
4-2-3-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Ухань Цзалл

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1
С
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhizhao Chen 1 0.08
Tixiang Li 1 0.08
Chun Lok Than 1 0.08
Gong Zhang 1 0.08
Chengru Wu 1 0.08
Hong Gui 0 0
Yang Yang 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (1) 0.58
Виана Бруно 3 0.25
Каевич Асмир 2 0.17
Peng Li 2 0.17
Rentian Hu 1 0.08
Мин Тянь 1 0.08
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Jinghang Hu 0 0
Chen Yuhao 0 0
Huajun Zhang 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhizhao Chen 3 0
Gong Zhang 3 0
Peng Wang 2 0
Jown Cardona 2 0
Chun Lok Than 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Yuncheng Fu 1 0
Jiajun Liao 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jinghang Hu 3 0
Peng Li 2 0
Виана Бруно 2 0
Aoshuang Nie 2 0
Мин Тянь 2 0
Dong Xu 2 0
Chongqiu Ye 1 0
Xuan Han 1 0
Yun Liu 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

21
12
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
19%
2
17%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
3
14%
4
33%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
4
44%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 2
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
33%
5
31%
76-90

Пропущено

33
21
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
15%
4
19%
1-15
8
24%
2
10%
16-30
6
18%
4
19%
31-45
7
21%
5
24%
46-60
3
9%
1
5%
61-75
4
12%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0
Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 11 1 0 41 - 7 34
2. Шаньдун Тайшань 12 10 0 2 22 - 8 30
3. Хэнань Цзянье 12 8 2 2 26 - 10 26
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Мэйчжоу Хакка 12 5 5 2 15 - 10 20
6. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
7. Ченду Беттер Сити 12 4 6 2 13 - 12 18
8. Шанхай СИПГ 11 5 2 4 11 - 10 17
9. Тянцзинь Тэда 12 5 2 5 18 - 15 17
10. Бэйцзин Гоань 12 4 4 4 16 - 19 16
11. Шэньчжэнь 11 5 1 5 15 - 17 16
12. Ухань Цзалл 12 5 1 6 17 - 20 16
13. Чанчунь Ятай 11 2 6 3 14 - 18 12
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 0 10 6 - 20 6
17. Хэбей Форчун 12 1 0 11 8 - 27 3
18. Гуанчжоу Фули 12 0 0 12 5 - 34 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 7 5 1 1 20 - 8 16
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
10. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Тянцзинь Тэда 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 7 3
17. Хэбей Форчун 7 1 0 6 6 - 16 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 14 - 3 16
2. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 10 - 8 15
3. Ченду Беттер Сити 7 3 3 1 6 - 5 12
4. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
6. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
8. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
9. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
10. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
11. Бэйцзин Гоань 7 2 2 3 10 - 16 8
12. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 13 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • 91'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Chun Lok Tan пробует нанести удар издали, но Zhifeng Wang держит все под контролем
  • 90'
    Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 45%, Ухань Цзалл: 55%.
  • Фол, нарушение
    89'
    Jingbin Wang наказан за толчок Tixiang Li
  • 88'
    Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Peng Li первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 87'
    Yajun Chen из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 86'
      Yang Yang выиграл воздушное противоборство у Aoshuang Nie.
    • 86'
      Yang Yang из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      86'
      Yun Liu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Peng Wang из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      86'
      Yun Liu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Jiajun Liao из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 45%, Ухань Цзалл: 55%.
    • 85'
      Тактическая замена. Форбс Браун уходит с поля и его заменяет Da Wen
    • Фол, нарушение
      85'
      Yang Yang наказан за толчок Dong Xu
    • 85'
      Yun Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 0:5 Ухань Цзалл онлайн

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