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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
КуПС
0:0
Первый тайм: 45'
Мариехамн
0'
20' Желтая карточка
Балисо Янга

Ход матча

20'
 
Балисо Янга
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Мариехамн
1.51
4.80
7.97
Все Коэффициенты
21
Крайдль
Йоханнес
22
Тойвомяки
Ханри
2
Рикардо
Пауло
4
Нуу
Муса
13
Оксанен
Яакко
14
Попович
Антон
26
Видьеског
Аксель
23
Каррильо
Даниэль
II
30
Валенчич
Филип
9
Вяйринен
Тим
10
Икауниекс
Янис
1
Филлион
Янн-Александр
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
29
Райтанен
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
17
Сид
Робин
8
Нгамба
Альваро
16
Балисо
Янга
18
Олавале
Мухамед
19
Овоери
Джон
9
De
КуПС
Мариехамн

История личных встреч

КуПС
Мариехамн

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
40.7%
17 побед 11 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

40 матчей

57.5%
22.5%
20%
23 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
47.5%
22.5%
12 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.5%
45%
12.5%
17 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

В
1:1
В
0:1
В
2:0
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
0:0
В
3:4
В
1:2
В
2:1
В
1:4
В
2:1
В
2:1
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
0:3
В
0:0
В
2:3
В
1:1
В
3:1
В
1:3
В
4:0
В
3:2
В
4:2
В
0:1
В
2:0
В
0:2
КС
3:0
В
1:1
В
2:1
В
2:2
К
0:3
В
2:1
В
1:2
В
0:0
В
2:2
В
3:0
В
3:1
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 9 (1) 0.5
Биспо Габриэл 5 0.28
Икауниекс Янис 4 0.22
Попович Антон 2 (1) 0.11
Де Паула Таллес 2 0.11
Антви Клинтон 2 0.11
Каррильо Даниэль II 2 0.11
Саволайнен Саку 1 0.06
Ветели Йоона 1 0.06
Дальстрем Себастьян 1 0.06
Видьеског Аксель 1 0.06
Оксанен Яакко 1 0.06
Ярвинен Ииро 0 0
Томас Диого 0 0
Тойвомяки Ханри 0 0
Хаарала Сантери 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
De 5 0.28
Овоери Джон 4 (1) 0.22
Joakim Latonen 2 0.11
Хамбо Вахид 2 0.11
Сумусало Микко 1 0.06
Сид Робин 1 0.06
Абубакари Мохаммед 1 0.06
Менса Баба 1 0.06
Тамминен Ээро 1 0.06
Ниссинен Йири 0 0
Олавале Мухамед 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 4 0
Икауниекс Янис 3 0
Рикардо Пауло 3 0
Биспо Габриэл 3 0
Каррильо Даниэль II 1 1
Попович Антон 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Узочокву Хенри 1 0
Нуу Муса 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниссинен Йири 6 0
De 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 5 0
Балисо Янга 5 0
Овоери Джон 3 1
Тамминен Ээро 2 1
Абубакари Мохаммед 3 0
Лахти Тими 3 0
Менса Баба 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Филлион Янн-Александр 2 0
Райтанен Патрик 2 0
Фелипе 2 0
Сумусало Микко 1 0
Сид Робин 1 0
Хамбо Вахид 1 0
Joakim Latonen 1 0
Виклеф Оскар 1 0
Олавале Мухамед 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
8
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
14%
2
25%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
4
19%
2
25%
61-75
4
19%
2
25%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
7
44%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
30%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

31
18
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
6
19%
4
22%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
3
10%
2
11%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
6
19%
5
28%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
3
23%
3
13%
1-15
1
8%
8
33%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
5
38%
2
8%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
1
8%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1
Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1
Мариехамн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1
ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 0:0 18 11 5 2 31 - 13 38
2. ХИК 18 11 4 3 26 - 16 37
3. Хонка 18 11 4 3 37 - 14 37
4. Хака 18 8 4 6 30 - 32 28
5. Интер Турку 18 7 4 7 32 - 23 25
6. Оулу 18 7 4 7 27 - 29 25
7. СЯК Сейнайоки 17 6 4 7 23 - 28 22
8. ВПС 18 6 3 9 36 - 29 21
9. Ильвес 18 5 5 8 23 - 31 20
10. Мариехамн 0:0 18 4 7 7 18 - 24 19
11. Лахти 18 3 5 10 16 - 38 14
12. ХИФК 17 1 5 11 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 0:0 10 7 3 0 21 - 6 24
2. Хонка 8 6 2 0 22 - 5 20
3. Хака 9 6 2 1 17 - 13 20
4. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
5. Интер Турку 10 4 3 3 17 - 11 15
6. Оулу 9 4 3 2 13 - 15 15
7. СЯК Сейнайоки 9 4 3 2 16 - 14 15
8. Мариехамн 0:0 8 3 4 1 10 - 8 13
9. Ильвес 9 4 0 5 12 - 16 12
10. Лахти 9 1 3 5 5 - 16 6
11. ВПС 8 1 2 5 10 - 13 5
12. ХИФК 9 0 1 8 3 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 9 5 3 1 10 - 5 18
2. Хонка 10 5 2 3 15 - 9 17
3. ВПС 10 5 1 4 26 - 16 16
4. КуПС 0:0 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Интер Турку 8 3 1 4 15 - 12 10
6. Оулу 9 3 1 5 14 - 14 10
7. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
8. Хака 9 2 2 5 13 - 19 8
9. Ильвес 9 1 5 3 11 - 15 8
10. СЯК Сейнайоки 8 2 1 5 7 - 14 7
11. ХИФК 8 1 4 3 8 - 13 7
12. Мариехамн 0:0 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Балисо Янга получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Мариехамн
1.51
4.80
7.97
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КуПС 0:0 Мариехамн онлайн

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