Стадион: Савон Саномат Ареена
Ход матча
20'
4
Нуу
Муса
17
Сид
Робин
16
Балисо
Янга
19
Овоери
Джон
9
De
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Нуу МусаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ярвинен ИироНападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Нападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
КуПС
Мариехамн
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
40.7%
17 побед 11 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
40 матчей
57.5%
22.5%
20%
23 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
30%
47.5%
22.5%
12 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.5%
45%
12.5%
17 побед 18 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|9 (1)
|0.5
|Биспо Габриэл
|5
|0.28
|Икауниекс Янис
|4
|0.22
|Попович Антон
|2 (1)
|0.11
|Де Паула Таллес
|2
|0.11
|Антви Клинтон
|2
|0.11
|Каррильо Даниэль II
|2
|0.11
|Саволайнен Саку
|1
|0.06
|Ветели Йоона
|1
|0.06
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.06
|Видьеског Аксель
|1
|0.06
|Оксанен Яакко
|1
|0.06
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Томас Диого
|0
|0
|Тойвомяки Ханри
|0
|0
|Хаарала Сантери
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|De
|5
|0.28
|Овоери Джон
|4 (1)
|0.22
|Joakim Latonen
|2
|0.11
|Хамбо Вахид
|2
|0.11
|Сумусало Микко
|1
|0.06
|Сид Робин
|1
|0.06
|Абубакари Мохаммед
|1
|0.06
|Менса Баба
|1
|0.06
|Тамминен Ээро
|1
|0.06
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Олавале Мухамед
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|4
|0
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Рикардо Пауло
|3
|0
|Биспо Габриэл
|3
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|1
|Попович Антон
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Узочокву Хенри
|1
|0
|Нуу Муса
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниссинен Йири
|6
|0
|De
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|5
|0
|Балисо Янга
|5
|0
|Овоери Джон
|3
|1
|Тамминен Ээро
|2
|1
|Абубакари Мохаммед
|3
|0
|Лахти Тими
|3
|0
|Менса Баба
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Филлион Янн-Александр
|2
|0
|Райтанен Патрик
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Хамбо Вахид
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Виклеф Оскар
|1
|0
|Олавале Мухамед
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
8
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
14%
2
25%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
4
19%
2
25%
61-75
4
19%
2
25%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
7
44%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
30%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
31
18
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
6
19%
4
22%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
3
10%
2
11%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
6
19%
5
28%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
3
23%
3
13%
1-15
1
8%
8
33%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
5
38%
2
8%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
1
8%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1
Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1
Мариехамн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1
ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|0:0
|18
|11
|5
|2
|31 - 13
|38
|2.
|ХИК
|18
|11
|4
|3
|26 - 16
|37
|3.
|Хонка
|18
|11
|4
|3
|37 - 14
|37
|4.
|Хака
|18
|8
|4
|6
|30 - 32
|28
|5.
|Интер Турку
|18
|7
|4
|7
|32 - 23
|25
|6.
|Оулу
|18
|7
|4
|7
|27 - 29
|25
|7.
|СЯК Сейнайоки
|17
|6
|4
|7
|23 - 28
|22
|8.
|ВПС
|18
|6
|3
|9
|36 - 29
|21
|9.
|Ильвес
|18
|5
|5
|8
|23 - 31
|20
|10.
|Мариехамн
|0:0
|18
|4
|7
|7
|18 - 24
|19
|11.
|Лахти
|18
|3
|5
|10
|16 - 38
|14
|12.
|ХИФК
|17
|1
|5
|11
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|0:0
|10
|7
|3
|0
|21 - 6
|24
|2.
|Хонка
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|Хака
|9
|6
|2
|1
|17 - 13
|20
|4.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|5.
|Интер Турку
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|6.
|Оулу
|9
|4
|3
|2
|13 - 15
|15
|7.
|СЯК Сейнайоки
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|8.
|Мариехамн
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|9.
|Ильвес
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|10.
|Лахти
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|11.
|ВПС
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|12.
|ХИФК
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|9
|5
|3
|1
|10 - 5
|18
|2.
|Хонка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|3.
|ВПС
|10
|5
|1
|4
|26 - 16
|16
|4.
|КуПС
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Интер Турку
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|6.
|Оулу
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|7.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|8.
|Хака
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|9.
|Ильвес
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|10.
|СЯК Сейнайоки
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|ХИФК
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Мариехамн
|0:0
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
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