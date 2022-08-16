Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ндиайе Чериф пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

43' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Лин Гао пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

41' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Haolun Mi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Huachen Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

33' Лим Чхэ-Мин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Yuanyi Li навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Чжэнь Вэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

23' Xin Xu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Алессандрини Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Алессандрини Ромен не смог попасть в створ ударом издали

15' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Хорошую попытку сделал Huachen Zhang . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Xin Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

3' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля