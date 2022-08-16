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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай СИПГ
2:0
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
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Ндиайе Чериф
50' Желтая карточка
Yue Xu
1:0
56' Гол в свои ворота
Shuai Pei
68' Желтая карточка
Shenyuan Li
71' Желтая карточка
Юань Миньчэн
2:0
72' Гол
Ндиайе Чериф
79' Желтая карточка
Паулиньо Пауло
90' Желтая карточка
Чжэнь Вэй
90' Желтая карточка
Ачеампонг Франк
90'+6

Ход матча

46'
 
Yue Xu
Ruifeng Huang
46'
 
Wai-Tsun Dai
Алессандрини Ромен
46'
Ндиайе Чериф
 
50'
 
Yue Xu
56'
Shuai Pei
1:0
68'
Shenyuan Li
 
71'
 
Юань Миньчэн
72'
Ндиайе Чериф
(Вэньцзюнь Люй)
2:0
77'
Muzepper Mirahmetjan
Xin Xu
 
79'
Паулиньо Пауло
 
85'
 
Паулиньо Пауло
Haolun Mi
85'
 
Yeljan Shinar
Каллон Исса
85'
Цзин Фэн
Вэньцзюнь Люй
 
86'
 
Dalun Zheng
Юань Миньчэн
87'
Ли Ан
Шэньчао Ван
 
87'
Ли Шенглонг
Ндиайе Чериф
 
90'
Чжэнь Вэй
 
90'
 
Ачеампонг Франк

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
15
Shenyuan
Li
5
Линьпэн
Чжан
13
Чжэнь
Вэй
4
Шэньчао
Ван
16
Xin
Xu
6
Хуэй-Кан
Цай
11
Вэньцзюнь
Люй
9
Паулиньо
Пауло
29
Huachen
Zhang
10
Ндиайе
Чериф
24
Дун
Хэнъи
26
Юань
Миньчэн
5
Лим
Чхэ-Мин
6
Shuai
Pei
21
Чжипэн
Цзян
29
Лин
Гао
28
Yuanyi
Li
25
Haolun
Mi
30
Ruifeng
Huang
10
Алессандрини
Ромен
7
Ачеампонг
Франк
Шанхай СИПГ
4-2-3-1
Шэньчжэнь
3-4-3

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Шэньчжэнь

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:1
С
1:3
С
6:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 5 (1) 0.42
Вэньцзюнь Люй 2 0.17
Цзин Фэн 1 0.08
Линьпэн Чжан 1 0.08
Zhurun Liu 1 0.08
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.08
Xin Xu 1 0.08
Huachen Zhang 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.33
Wai-Tsun Dai 2 0.17
Лин Гао 2 0.17
Shuai Pei 2 0.17
Алессандрини Ромен 1 0.08
Лим Чхэ-Мин 1 0.08
Юань Миньчэн 1 0.08
Yue Xu 1 0.08
Юнпо Ван 0 0
Yuanyi Li 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 1 1
Паулиньо Пауло 2 0
Хуань Фу 1 0
Ли Ан 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Линьпэн Чжан 1 0
Shenyuan Li 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 3 0
Юнпо Ван 1 1
Yeljan Shinar 2 0
Лин Гао 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Лим Чхэ-Мин 1 0
Haolun Mi 1 0
Чжан Лу 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
4
57%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
29%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
17%
5
33%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
5
42%
1
7%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
18%
2
11%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
4
36%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0
Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 11 1 0 41 - 7 34
2. Шаньдун Тайшань 13 11 0 2 29 - 8 33
3. Хэнань Цзянье 12 8 2 2 26 - 10 26
4. Шанхай Шеньхуа 11 6 4 1 17 - 10 22
5. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 13 - 10 20
6. Мэйчжоу Хакка 12 5 5 2 15 - 10 20
7. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
8. Ченду Беттер Сити 12 4 6 2 13 - 12 18
9. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 20 - 17 18
10. Ухань Цзалл 12 5 1 6 17 - 20 16
11. Бэйцзин Гоань 12 4 4 4 16 - 19 16
12. Шэньчжэнь 12 5 1 6 15 - 19 16
13. Чанчунь Ятай 12 2 7 3 16 - 20 13
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 0 10 6 - 20 6
17. Хэбей Форчун 13 1 0 12 8 - 34 3
18. Гуанчжоу Фули 12 0 0 12 5 - 34 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 7 5 1 1 20 - 8 16
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Шанхай Шеньхуа 6 4 2 0 8 - 2 14
5. Мэйчжоу Хакка 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
9. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
10. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
11. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 7 3
17. Хэбей Форчун 8 1 0 7 6 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
2. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Ченду Беттер Сити 7 3 3 1 6 - 5 12
4. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
6. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
8. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
9. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
10. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
11. Бэйцзин Гоань 7 2 2 3 10 - 16 8
12. Шэньчжэнь 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Чанчунь Ятай 7 1 4 2 9 - 15 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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