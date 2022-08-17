Стадион: Джинжоу
0:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолУ Гуйчао
33' Undefined phrase: football_event_Yangyang Jin
68' Желтая карточкаXin Tang
0:2
86' ГолФелипе
90'+5
Ход матча
33'
41'
46'
63'
66'
68'
86'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
25
Синьли
Пэн
37
Shilin
Sun
33
Haijian
Wang
28
Цао
Юньдин
26
Tao
Liu
3
Xin
Tang
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
19
Baixu
Xiang
15
У
Гуйчао
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
31 Qinghao Xue
-
38 Jiabao Wen
-
-
-
-
36 Ruofan Liu
-
29 Junchen Zhou
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Xin TangПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
19 Baixu XiangНападающий
-
15 У ГуйчаоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
17 Gan RuiПолузащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
9 ФелипеПолузащитник
-
13 Jing Hu
-
27 Bin Liu2
-
-
36 Junchen Gou
-
-
21 Junjie Meng
-
28 Hanlin Wang
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|5
|0.42
|Цао Юньдин
|3
|0.25
|Бассогог Кристиан
|2
|0.17
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.17
|Jinhao Bi
|1
|0.08
|Xu Yang I
|1
|0.08
|Haijian Wang
|1
|0.08
|Н'Думбу Александр
|1
|0.08
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.08
|Jiajun Bai
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|3
|0.23
|Zhuoyi Feng
|2
|0.15
|Ruibao Hu
|2
|0.15
|Ким Мин-У
|1
|0.08
|Чоу Тим
|1
|0.08
|Chao Gan
|1
|0.08
|У Гуйчао
|1
|0.08
|Tao Liu
|1
|0.08
|Hetao Hu
|1
|0.08
|Mutellip Iminqari
|1
|0.08
|Ромуло
|0
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|4
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|1
|1
|Sheng Qin
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|Baojie Zhu
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Jianrong Zhu
|1
|0
|Jiajun Bai
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|4
|1
|Tao Liu
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Xin Tang
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
|Gan Rui
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
6
75%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
17
16
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
3
18%
7
44%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|13
|12
|1
|0
|43 - 7
|37
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|11
|0
|2
|29 - 8
|33
|3.
|Хэнань Цзянье
|0:2
|13
|8
|2
|3
|26 - 12
|26
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|2:1
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|6
|4
|2
|17 - 12
|22
|6.
|Ченду Беттер Сити
|13
|5
|6
|2
|15 - 12
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|13 - 10
|20
|8.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|10.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|11.
|Шэньчжэнь
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|12.
|Ухань Цзалл
|1:4
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|0
|10
|6 - 20
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|13
|1
|0
|12
|8 - 34
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|13
|0
|0
|13
|6 - 36
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Хэнань Цзянье
|0:2
|8
|5
|1
|2
|20 - 10
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|2:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|9.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|11.
|Ухань Цзалл
|1:4
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|15.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|8
|1
|0
|7
|6 - 23
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Шаньдун Тайшань
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|4.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|5.
|Хэнань Цзянье
|0:2
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Тянцзинь Тэда
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|2:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Ухань Цзалл
|1:4
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Шэньчжэнь
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Чанчунь Ятай
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|6
|0
|0
|6
|3 - 14
|0
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