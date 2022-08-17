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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай Шеньхуа
0:2
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
12' Гол
У Гуйчао
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Yangyang Jin
68' Желтая карточка
Xin Tang
0:2
86' Гол
Фелипе
90'+5

Ход матча

12'
0:1
У Гуйчао
(Ким Мин-У)
33'
Yangyang Jin
 
41'
Lu Zhang I
Denny Wang
 
41'
Ruofan Liu
Боланьос Миллер
 
41'
Shenglong Jiang
Синьли Пэн
 
46'
 
Фелипе
Baixu Xiang
56'
 
Junlin Min
Zhuoyi Feng
63'
Jiabao Wen
Jiajun Bai
 
66'
 
Guanghui Han
У Гуйчао
68'
 
Xin Tang
69'
Xu Yang I
Yangyang Jin
 
74'
 
Abduhamit Abdugheni
Xin Tang
86'
0:2
Фелипе
(Abduhamit Abdugheni)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
5
Чжу
Чэньцзе
23
Jiajun
Bai
25
Синьли
Пэн
37
Shilin
Sun
33
Haijian
Wang
28
Цао
Юньдин
17
Бассогог
Кристиан
11
Боланьос
Миллер
1
Xiaofeng
Geng
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
3
Xin
Tang
39
Chao
Gan
6
Zhuoyi
Feng
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
19
Baixu
Xiang
15
У
Гуйчао
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Ченду Беттер Сити
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 5 0.42
Цао Юньдин 3 0.25
Бассогог Кристиан 2 0.17
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.17
Jinhao Bi 1 0.08
Xu Yang I 1 0.08
Haijian Wang 1 0.08
Н'Думбу Александр 1 0.08
Синьли Пэн 1 (1) 0.08
Jiajun Bai 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 3 0.23
Zhuoyi Feng 2 0.15
Ruibao Hu 2 0.15
Ким Мин-У 1 0.08
Чоу Тим 1 0.08
Chao Gan 1 0.08
У Гуйчао 1 0.08
Tao Liu 1 0.08
Hetao Hu 1 0.08
Mutellip Iminqari 1 0.08
Ромуло 0 0
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 4 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Aidi Fulang Xisi 1 1
Sheng Qin 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Н'Думбу Александр 1 0
Baojie Zhu 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jianrong Zhu 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Lu Zhang I 1 0
Denny Wang 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 4 1
Tao Liu 3 0
Ruibao Hu 2 0
Xin Tang 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Bin Liu2 1 0
Фелипе 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
6
75%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

17
16
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
3
18%
7
44%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 13 12 1 0 43 - 7 37
2. Шаньдун Тайшань 13 11 0 2 29 - 8 33
3. Хэнань Цзянье 0:2 13 8 2 3 26 - 12 26
4. Мэйчжоу Хакка 2:1 13 6 5 2 17 - 11 23
5. Шанхай Шеньхуа 12 6 4 2 17 - 12 22
6. Ченду Беттер Сити 13 5 6 2 15 - 12 21
7. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 13 - 10 20
8. Бэйцзин Гоань 4:1 13 5 4 4 20 - 20 19
9. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
10. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 20 - 17 18
11. Шэньчжэнь 12 5 1 6 15 - 19 16
12. Ухань Цзалл 1:4 13 5 1 7 18 - 24 16
13. Чанчунь Ятай 12 2 7 3 16 - 20 13
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 0 10 6 - 20 6
17. Хэбей Форчун 13 1 0 12 8 - 34 3
18. Гуанчжоу Фули 1:2 13 0 0 13 6 - 36 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 0:2 8 5 1 2 20 - 10 16
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Мэйчжоу Хакка 2:1 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Шанхай Шеньхуа 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
9. Бэйцзин Гоань 4:1 5 2 2 1 6 - 3 8
10. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
11. Ухань Цзалл 1:4 6 2 1 3 9 - 13 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
14. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
15. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 7 3
17. Хэбей Форчун 8 1 0 7 6 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 1:2 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 8 4 3 1 8 - 5 15
4. Бэйцзин Гоань 4:1 8 3 2 3 14 - 17 11
5. Хэнань Цзянье 0:2 5 3 1 1 6 - 2 10
6. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
8. Мэйчжоу Хакка 2:1 6 2 3 1 4 - 3 9
9. Ухань Цзалл 1:4 7 3 0 4 9 - 11 9
10. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Шэньчжэнь 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Чанчунь Ятай 7 1 4 2 9 - 15 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 1:2 6 0 0 6 3 - 14 0
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