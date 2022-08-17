Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Romulo сделал ключевой пас для гола!

86' Г О О О О Л - Felipe забивает с левой ноги!

86' Abduhamit Abdugheni создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Chao Gan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Tao Liu выиграл воздушное противоборство у Янг Ксу

84' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Ruibao Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Чжу Чэньцзе получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Чжу Чэньцзе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Jiabao Wen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Shilin Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Felipe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Tao Liu выиграл воздушное противоборство у Янг Ксу

73' Ох, нехорошо это выглядит. Xin Tang получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Xin Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Junlin Min выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Felipe выиграл воздушное противоборство у Чжу Чэньцзе

72' Romulo из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Янг Ксу наказан за толчок Tao Liu

70' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Бассогог Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Виндбихлер Рихард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ruofan Liu не смог попасть в створ ударом издали

63' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

61' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Виндбихлер Рихард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Виндбихлер Рихард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Chao Gan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Romulo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Чжу Чэньцзе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Бассогог Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

48' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Romulo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Baixu Xiang уходит с поля и его заменяет Felipe