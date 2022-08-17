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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Мэйчжоу Хакка
2:1
Второй тайм: 89'
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
43' Гол
Jihong Jiang
1:1
53' Гол
Wei Cui III
2:1
65' Гол
Вуканович Алекса
79' Желтая карточка
Вуканович Алекса

Ход матча

43'
0:1
Jihong Jiang
(Мяо Тан)
46'
Shuai Li II
Yilin Yang
 
46'
Wei Cui III
Liang Shi
 
50'
 
Jiajun Liao
Мяо Тан
53'
Wei Cui III
(Хунбо Инь)
1:1
65'
Вуканович Алекса
(Rodrigo Henrique)
2:1
68'
 
Bo Jin
Gong Zhang
74'
Junfeng Li
Yihu Yang
 
76'
Чао-Шэн Ян
Wei Wang
 
77'
 
Hong Gui
Wenjie Song
77'
 
Yunlong Fan
Chun Lok Than
79'
Вуканович Алекса
 
80'
Инь Цуняо
Хунбо Инь
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мэйчжоу Хакка
Ничья
Гуанчжоу Фули
15.50
6.60
6.40
Все Коэффициенты
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
9
Вуканович
Алекса
1
Yuelei
Cheng
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
41
Junjie
Wu
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
38
Yongjia
Li
16
Chun
Lok
Than
7
Jown
Cardona
29
Wenjie
Song
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 4 0.31
Косович Небойша 3 (1) 0.23
Rodrigo Henrique 3 0.23
Дугалич Раде 2 0.15
Yilin Yang 2 0.15
Хунбо Инь 1 0.08
Guokang Chen 1 0.08
Wei Cui III 1 0.08
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhizhao Chen 1 0.08
Tixiang Li 1 0.08
Jihong Jiang 1 0.08
Chun Lok Than 1 0.08
Gong Zhang 1 0.08
Chengru Wu 1 0.08
Hong Gui 0 0
Мяо Тан 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 4 0
Вуканович Алекса 3 0
Wei Wang 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Zhechao Chen 2 0
Rodrigo Henrique 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Wei Cui III 1 0
Guokang Chen 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhizhao Chen 3 0
Gong Zhang 3 0
Peng Wang 2 0
Jown Cardona 2 0
Chun Lok Than 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Yuncheng Fu 1 0
Jiajun Liao 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
21
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
2
67%
4
19%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
33%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Забито

16
6
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
33%
76-90

Пропущено

9
33
5 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
3
33%
5
15%
1-15
2
22%
8
24%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
1
11%
7
21%
46-60
1
11%
3
9%
61-75
2
22%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1
Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 13 12 1 0 43 - 7 37
2. Шаньдун Тайшань 13 11 0 2 29 - 8 33
3. Хэнань Цзянье 0:2 13 8 2 3 26 - 12 26
4. Мэйчжоу Хакка 2:1 13 6 5 2 17 - 11 23
5. Шанхай Шеньхуа 12 6 4 2 17 - 12 22
6. Ченду Беттер Сити 13 5 6 2 15 - 12 21
7. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 13 - 10 20
8. Бэйцзин Гоань 4:1 13 5 4 4 20 - 20 19
9. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
10. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 20 - 17 18
11. Шэньчжэнь 12 5 1 6 15 - 19 16
12. Ухань Цзалл 1:4 13 5 1 7 18 - 24 16
13. Чанчунь Ятай 12 2 7 3 16 - 20 13
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 0 10 6 - 20 6
17. Хэбей Форчун 13 1 0 12 8 - 34 3
18. Гуанчжоу Фули 1:2 13 0 0 13 6 - 36 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 0:2 8 5 1 2 20 - 10 16
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Мэйчжоу Хакка 2:1 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Шанхай Шеньхуа 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
9. Бэйцзин Гоань 4:1 5 2 2 1 6 - 3 8
10. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
11. Ухань Цзалл 1:4 6 2 1 3 9 - 13 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
14. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
15. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 7 3
17. Хэбей Форчун 8 1 0 7 6 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 1:2 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 8 4 3 1 8 - 5 15
4. Бэйцзин Гоань 4:1 8 3 2 3 14 - 17 11
5. Хэнань Цзянье 0:2 5 3 1 1 6 - 2 10
6. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
8. Мэйчжоу Хакка 2:1 6 2 3 1 4 - 3 9
9. Ухань Цзалл 1:4 7 3 0 4 9 - 11 9
10. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Шэньчжэнь 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Чанчунь Ятай 7 1 4 2 9 - 15 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 1:2 6 0 0 6 3 - 14 0
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    • 85'
      Инь Цуняо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 85'
      Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Матч возобновлен
    • 83'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 82'
      Bo Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Вуканович Алекса выиграл воздушное противоборство у Джианг Джихон.
    • 81'
      Мэйчжоу Хакка контролирует мяч.
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    Лучшие коэффициенты
    Мэйчжоу Хакка
    Ничья
    Гуанчжоу Фули
    15.50
    6.60
    6.40
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