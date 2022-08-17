Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Мэйчжоу Хакка имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Косович Небойша навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Команда Гуанчжоу Фули забила мяч, хотя лучше играли соперники

42' Tixiang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Liang Shi не смог попасть в створ ударом издали

39' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Ох, нехорошо это выглядит. Gong Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Gong Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Оооо... вот это был удар! Джианг Джихон должен был забить с этой позиции.

32' Косович Небойша навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Liang Shi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Gong Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Yilin Yang пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем

24' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' ШТАНГА! Пробил головой Хунбо Инь прямо в каркас ворот!

20' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

16' Оооо... вот это был удар! Вуканович Алекса должен был забить с этой позиции.

15' Yu Hou из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Мяо Тан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Мяо Тан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Wenjie Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Chun Lok Tan бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

8' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

8' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Chun Lok Tan не смог попасть в створ ударом издали

6' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Оооо... вот это был удар! Дугалич Раде должен был забить с этой позиции.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру