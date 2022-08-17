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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Мэйчжоу Хакка
2:1
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
43' Гол
Jihong Jiang
1:1
53' Гол
Wei Cui III
2:1
65' Гол
Вуканович Алекса
78' Желтая карточка
Вуканович Алекса
90' Желтая карточка
Jown Cardona
90'+5

Ход матча

43'
0:1
Jihong Jiang
(Мяо Тан)
46'
Shuai Li II
Yilin Yang
 
46'
Wei Cui III
Liang Shi
 
50'
 
Jiajun Liao
Мяо Тан
53'
Wei Cui III
(Хунбо Инь)
1:1
65'
Вуканович Алекса
(Rodrigo Henrique)
2:1
68'
 
Bo Jin
Gong Zhang
74'
Junfeng Li
Yihu Yang
 
76'
Чао-Шэн Ян
Wei Wang
 
77'
 
Hong Gui
Wenjie Song
77'
 
Yunlong Fan
Chun Lok Than
78'
Вуканович Алекса
 
80'
Инь Цуняо
Хунбо Инь
 
90'
 
Jown Cardona

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
9
Вуканович
Алекса
1
Yuelei
Cheng
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
41
Junjie
Wu
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
38
Yongjia
Li
16
Chun
Lok
Than
7
Jown
Cardona
29
Wenjie
Song
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 4 0.31
Косович Небойша 3 (1) 0.23
Rodrigo Henrique 3 0.23
Дугалич Раде 2 0.15
Yilin Yang 2 0.15
Хунбо Инь 1 0.08
Guokang Chen 1 0.08
Wei Cui III 1 0.08
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhizhao Chen 1 0.08
Tixiang Li 1 0.08
Jihong Jiang 1 0.08
Chun Lok Than 1 0.08
Gong Zhang 1 0.08
Chengru Wu 1 0.08
Hong Gui 0 0
Мяо Тан 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 4 0
Вуканович Алекса 3 0
Wei Wang 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Zhechao Chen 2 0
Rodrigo Henrique 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Wei Cui III 1 0
Guokang Chen 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhizhao Chen 3 0
Jown Cardona 3 0
Gong Zhang 3 0
Peng Wang 2 0
Chun Lok Than 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Yuncheng Fu 1 0
Jiajun Liao 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
67%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
33%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
4
29%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
21
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
2
67%
4
19%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
33%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Забито

18
7
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
43%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
2
29%
76-90

Пропущено

10
35
6 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
3
30%
5
14%
1-15
2
20%
8
23%
16-30
1
10%
6
17%
31-45
1
10%
8
23%
46-60
1
10%
4
11%
61-75
2
20%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1
Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 12 1 0 44 - 7 37
2. Шаньдун Тайшань 13 11 0 2 29 - 8 33
3. Хэнань Цзянье 13 8 2 3 26 - 13 26
4. Мэйчжоу Хакка 13 6 5 2 17 - 11 23
5. Шанхай Шеньхуа 12 6 4 2 17 - 12 22
6. Ченду Беттер Сити 13 5 6 2 15 - 12 21
7. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 13 - 10 20
8. Бэйцзин Гоань 13 5 4 4 20 - 20 19
9. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
10. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 20 - 17 18
11. Шэньчжэнь 12 5 1 6 15 - 19 16
12. Ухань Цзалл 13 5 1 7 18 - 24 16
13. Чанчунь Ятай 12 2 7 3 16 - 20 13
14. Далянь Ифан 11 2 5 4 13 - 17 11
15. Шицзячжуан 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 0 10 6 - 20 6
17. Хэбей Форчун 13 1 0 12 8 - 34 3
18. Гуанчжоу Фули 13 0 0 13 6 - 36 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Мэйчжоу Хакка 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Шанхай Шеньхуа 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
9. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
10. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
11. Ухань Цзалл 6 2 1 3 9 - 13 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
14. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
15. Далянь Ифан 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 7 3
17. Хэбей Форчун 8 1 0 7 6 - 23 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 6 1 0 17 - 3 19
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 8 4 3 1 8 - 5 15
4. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
5. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
6. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
8. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
9. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
10. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Шэньчжэнь 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Чанчунь Ятай 7 1 4 2 9 - 15 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 95'
    Мэйчжоу Хакка заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 63%, Гуанчжоу Фули: 37%.
  • Угловой
    95'
    Косович Небойша из команды Мэйчжоу Хакка разыграл угловой с правого угла.
  • Травма, повреждение
    95'
    Wei Cui возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Wei Cui получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    94'
    Wei Cui на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Вуканович Алекса должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Ченг Юелей делает важнейший сейв!
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Вуканович Алекса. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Мэйчжоу Хакка начинает контратаку
  • 93'
    Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
  • 93'
    Jiajun Liao выиграл воздушное противоборство у Wei Cui.
  • Желтая карточка
    93'
    Рефери не любит споров - именно за это Jown Cardona сейчас получил желтую
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