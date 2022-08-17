Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
2:1
Конец матча
0'
0:1
43' ГолJihong Jiang
1:1
53' ГолWei Cui III
2:1
65' ГолВуканович Алекса
78' Желтая карточкаВуканович Алекса
90' Желтая карточкаJown Cardona
90'+5
Ход матча
43'
0:1
46'
50'
53'
1:1
65'
68'
74'
76'
77'
78'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
19
Yilin
Yang
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
41
Junjie
Wu
10
Tixiang
Li
38
Yongjia
Li
29
Wenjie
Song
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Нападающий
-
-
7 Yi Guo
-
-
33 Sheng Liu
-
30 Shuai Li II
-
18 Liang Huo
-
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
17 Yuncheng FuЗащитник
-
41 Junjie WuЗащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
- Запасные игроки
-
33 Bo JinЗащитник
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
15 Peng WangНападающий
-
22 Jiaqi Han
-
40 Yang Yang
-
37 Yongjun Wen
-
34 Feng Wei
-
30 Yajun Chen
-
35 Jiajun Liao
-
13 An Ning
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|4
|0.31
|Косович Небойша
|3 (1)
|0.23
|Rodrigo Henrique
|3
|0.23
|Дугалич Раде
|2
|0.15
|Yilin Yang
|2
|0.15
|Хунбо Инь
|1
|0.08
|Guokang Chen
|1
|0.08
|Wei Cui III
|1
|0.08
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhizhao Chen
|1
|0.08
|Tixiang Li
|1
|0.08
|Jihong Jiang
|1
|0.08
|Chun Lok Than
|1
|0.08
|Gong Zhang
|1
|0.08
|Chengru Wu
|1
|0.08
|Hong Gui
|0
|0
|Мяо Тан
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|4
|0
|Вуканович Алекса
|3
|0
|Wei Wang
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Liang Shi
|2
|0
|Zhechao Chen
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|2
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Guokang Chen
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zhizhao Chen
|3
|0
|Jown Cardona
|3
|0
|Gong Zhang
|3
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Yuncheng Fu
|1
|0
|Jiajun Liao
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
67%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
1
33%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
2
29%
4
29%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
21
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
2
67%
4
19%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
33%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
43%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
2
29%
76-90
Пропущено
10
35
6 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
3
30%
5
14%
1-15
2
20%
8
23%
16-30
1
10%
6
17%
31-45
1
10%
8
23%
46-60
1
10%
4
11%
61-75
2
20%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1
Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|12
|1
|0
|44 - 7
|37
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|11
|0
|2
|29 - 8
|33
|3.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|2
|3
|26 - 13
|26
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|6
|4
|2
|17 - 12
|22
|6.
|Ченду Беттер Сити
|13
|5
|6
|2
|15 - 12
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|13 - 10
|20
|8.
|Бэйцзин Гоань
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|10.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|11.
|Шэньчжэнь
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|12.
|Ухань Цзалл
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|0
|10
|6 - 20
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|13
|1
|0
|12
|8 - 34
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|13
|0
|0
|13
|6 - 36
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|9.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|11.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|15.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|8
|1
|0
|7
|6 - 23
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Шаньдун Тайшань
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|4.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|5.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Тянцзинь Тэда
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Шэньчжэнь
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Чанчунь Ятай
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 14
|0
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