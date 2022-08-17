Стадион: Dongxihu Sports Center
1:4
Второй тайм: 90'
0'
0:1
22' ГолЧжанг Сичже
58' Желтая карточкаВиана Бруно
0:2
62' ГолКан Сан-У
0:3
67' ГолЖанг Юнинг
69' Желтая карточкаФорбс Браун
0:4
84' ГолYongjing Cao
1:4
88' ГолКаевич Асмир
Ход матча
22'
0:1
58'
62'
0:2
66'
67'
0:3
69'
69'
77'
77'
84'
0:4
88'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
23
Гао
Сян
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
18
Aoshuang
Nie
33
Chongqiu
Ye
19
Jinghang
Hu
16
Каевич
Асмир
17
Huajun
Zhang
10
Форбс
Браун
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
15
Tianyi
Gao
10
Чжанг
Сичже
17
Кан
Сан-У
30
Marko
Dabro
- Основной состав
-
23 Гао СянВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
17 Huajun ZhangПолузащитник
-
10 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Chao LiЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
3 Xuan Han
-
36 Xuheng Huang
-
26 Yun Liu
-
32 Chen Yuhao
-
7 Yi Luo
-
29 Da Wen
-
24 Jiali Hu
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
-
30 Marko DabroНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
3 Yang Yu1
-
19 Лю Хуань
-
32 Guobo Liu
-
26 Yang Bai
-
29 Yuda Tian
-
20 Ziming Wang
-
Главный тренер: Dongliang Sui
История личных встреч
Ухань Цзалл
Бэйцзин Гоань
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (1)
|0.54
|Виана Бруно
|3
|0.23
|Каевич Асмир
|2
|0.15
|Peng Li
|2
|0.15
|Rentian Hu
|1
|0.08
|Мин Тянь
|1
|0.08
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
|Jinghang Hu
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
|Huajun Zhang
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|8 (1)
|0.62
|Мемишевич Самир
|2
|0.15
|Дабао Юй
|2
|0.15
|Кан Сан-У
|1
|0.08
|Чжанг Сичже
|1
|0.08
|Gang Wang
|1
|0.08
|Marko Dabro
|1
|0.08
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.08
|Yongjing Cao
|1
|0.08
|Ziming Wang
|1
|0.08
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Карточки
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jinghang Hu
|3
|0
|Виана Бруно
|3
|0
|Peng Li
|2
|0
|Aoshuang Nie
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Dong Xu
|2
|0
|Форбс Браун
|1
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Xuan Han
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|5
|0
|Чендун Чжан
|3
|1
|Мемишевич Самир
|3
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
3
38%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
22%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
4
44%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
4
33%
1
33%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
13%
3
19%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
5
31%
4
25%
76-90
Пропущено
21
19
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
19%
3
16%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
5
24%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0
Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|13
|12
|1
|0
|43 - 7
|37
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|11
|0
|2
|29 - 8
|33
|3.
|Хэнань Цзянье
|0:2
|13
|8
|2
|3
|26 - 12
|26
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|2:1
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|6
|4
|2
|17 - 12
|22
|6.
|Ченду Беттер Сити
|13
|5
|6
|2
|15 - 12
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|13 - 10
|20
|8.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|10.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|11.
|Шэньчжэнь
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|12.
|Ухань Цзалл
|1:4
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|14.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Шицзячжуан
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|0
|10
|6 - 20
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|13
|1
|0
|12
|8 - 34
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|13
|0
|0
|13
|6 - 36
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Хэнань Цзянье
|0:2
|8
|5
|1
|2
|20 - 10
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|2:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|9.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|11.
|Ухань Цзалл
|1:4
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|15.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|8
|1
|0
|7
|6 - 23
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Шаньдун Тайшань
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|4.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|5.
|Хэнань Цзянье
|0:2
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Тянцзинь Тэда
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|2:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Ухань Цзалл
|1:4
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Шэньчжэнь
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Чанчунь Ятай
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|6
|0
|0
|6
|3 - 14
|0
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