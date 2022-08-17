Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

84' Жанг Юнинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Дабао Юй получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Дабао Юй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Yun Liu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Yongjing Cao не смог попасть в створ ударом издали

72' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Матч возобновлен

70' Мемишевич Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Форбс Браун получил желтую карточку от судьи

67' Г О О О О О О Л - Жанг Юнинг из команды Бэйцзин Гоань с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

67' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Aoshuang Nie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Г О О О О Л - Кан Сан-У забивает с левой ноги!

62' Жанг Юнинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Yongjing Cao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Xiang Gao из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Виана Бруно получил желтую карточку от судьи

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Huajun Zhang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' После удара через себя игрока команды Ухань Цзалл мяч пролетает мимо ворот

51' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Dehai Zou взял и забрал мяч на выходе

48' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Marko Dabro навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.