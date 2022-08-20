Стадион: Dalian Sports Center Stadium
1:1
Конец матча
Ход матча
1'
0:1
16'
1:1
77'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
13
Чжэнь
Вэй
15
Shenyuan
Li
16
Xin
Xu
10
Ндиайе
Чериф
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
-
15 Shenyuan LiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
28 Guan HeЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
31 Anjie Xi
-
37 Xuhuang Chen
-
39 Baiyang Liu
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
-
17 Wei LongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хайо РонгПолузащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
-
-
10 Matheus XIII
-
-
23 Yuhang Wu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|5 (1)
|0.38
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0.23
|Цзин Фэн
|1
|0.08
|Линьпэн Чжан
|1
|0.08
|Zhurun Liu
|1
|0.08
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.08
|Xin Xu
|1
|0.08
|Huachen Zhang
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|4 (1)
|0.33
|Мушекви Няша
|4
|0.33
|Ulrich Ewolo
|2
|0.17
|Di Gao
|2
|0.17
|Цзяци Чжан
|1
|0.08
|Jin Cheng
|1
|0.08
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.08
|Yu Dong
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Паулиньо Пауло
|2
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Ли Ан
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|3
|1
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Лён Нок-Хан
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Xin Yue
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Yu Dong
|1
|0
|Поссиньоло Лукас
|1
|0
|Matheus XIII
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
100%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
4
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1
Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|12
|1
|0
|44 - 7
|37
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|11
|0
|2
|29 - 8
|33
|3.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|2
|3
|26 - 13
|26
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|6
|4
|2
|17 - 12
|22
|6.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|7.
|Ченду Беттер Сити
|13
|5
|6
|2
|15 - 12
|21
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|5
|4
|3
|16 - 10
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|10.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|11.
|Шэньчжэнь
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|12.
|Ухань Цзалл
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|13
|3
|7
|3
|23 - 21
|16
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Шицзячжуан
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|0
|10
|6 - 20
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|14
|1
|0
|13
|9 - 41
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|13
|0
|0
|13
|6 - 36
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|8.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|9.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|13.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Шаньдун Тайшань
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|4.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|5.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|7.
|Тянцзинь Тэда
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Шэньчжэнь
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 14
|0
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