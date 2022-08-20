VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Junsheng Yao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Jin Cheng . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Андрияшевич Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Оооо... вот это был удар! Мушекви Няша должен был забить с этой позиции.

44' Xin Yue создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' ШТАНГА! Так было близко к голу - Huachen Zhang нанес удар в каркас ворот!

40' Хорошую попытку сделал Yu Dong . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Junsheng Yao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Цзяци Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Huachen Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Оооо... вот это был удар! Ндиайе Чериф должен был забить с этой позиции.

24' Ндиайе Чериф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Ulrich Ewolo пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

18' Цзяци Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Yu Dong плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

16' Г О О О О Л - Вэньцзюнь Люй забивает с правой ноги!

16' Линьпэн Чжан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Линьпэн Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Xin Yue получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Xin Yue на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Huachen Zhang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Команда Чжэцзян Профессионал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

1' Линьпэн Чжан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

1' Г О О О О Л - Мушекви Няша первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.