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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай СИПГ
1:1
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
1' Гол
Мушекви Няша
1:1
16' Гол
Вэньцзюнь Люй
90'+7

Ход матча

1'
0:1
Мушекви Няша
16'
Вэньцзюнь Люй
(Линьпэн Чжан)
1:1
64'
Цзин Фэн
Паулиньо Пауло
 
77'
Muzepper Mirahmetjan
Huachen Zhang
 
77'
Каллон Исса
Вэньцзюнь Люй
 
77'
Ли Шенглонг
Xin Xu
 
86'
 
Haoran Zhong
Junsheng Yao
89'
 
Di Gao
Jin Cheng
89'
 
Matheus XIII
Ulrich Ewolo

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Линьпэн
Чжан
13
Чжэнь
Вэй
4
Шэньчао
Ван
15
Shenyuan
Li
11
Вэньцзюнь
Люй
29
Huachen
Zhang
6
Хуэй-Кан
Цай
16
Xin
Xu
9
Паулиньо
Пауло
10
Ндиайе
Чериф
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
Шанхай СИПГ
3-5-1-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 5 (1) 0.38
Вэньцзюнь Люй 3 0.23
Цзин Фэн 1 0.08
Линьпэн Чжан 1 0.08
Zhurun Liu 1 0.08
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.08
Xin Xu 1 0.08
Huachen Zhang 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 4 (1) 0.33
Мушекви Няша 4 0.33
Ulrich Ewolo 2 0.17
Di Gao 2 0.17
Цзяци Чжан 1 0.08
Jin Cheng 1 0.08
Ablikim Abdusalam 1 0.08
Yu Dong 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 1 1
Паулиньо Пауло 2 0
Хуань Фу 1 0
Ли Ан 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Линьпэн Чжан 1 0
Shenyuan Li 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Андрияшевич Франко 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yu Dong 1 0
Поссиньоло Лукас 1 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
100%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
4
33%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1
Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1
Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 12 1 0 44 - 7 37
2. Шаньдун Тайшань 13 11 0 2 29 - 8 33
3. Хэнань Цзянье 13 8 2 3 26 - 13 26
4. Мэйчжоу Хакка 13 6 5 2 17 - 11 23
5. Шанхай Шеньхуа 12 6 4 2 17 - 12 22
6. Шанхай СИПГ 13 6 3 4 14 - 11 21
7. Ченду Беттер Сити 13 5 6 2 15 - 12 21
8. Чжэцзян Профессионал 12 5 4 3 16 - 10 19
9. Бэйцзин Гоань 13 5 4 4 20 - 20 19
10. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 20 - 17 18
11. Шэньчжэнь 12 5 1 6 15 - 19 16
12. Ухань Цзалл 13 5 1 7 18 - 24 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Шицзячжуан 13 2 4 7 9 - 20 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 0 10 6 - 20 6
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 13 0 0 13 6 - 36 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Мэйчжоу Хакка 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Шанхай Шеньхуа 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 5 11
7. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
8. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
9. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 6 2 1 3 9 - 13 7
13. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 7 3
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 6 1 0 17 - 3 19
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 8 4 3 1 8 - 5 15
4. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
5. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
6. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
7. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
8. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
10. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Чжэцзян Профессионал 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Шэньчжэнь 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 40%, Чжэцзян Профессионал: 60%.
  • 96'
    Матеус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шанхай СИПГ пробьет пенальти!
  • 94'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
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