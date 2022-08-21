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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
3:1
Второй тайм: 55'
Шэньчжэнь
0'
1:0
21' Гол в свои ворота
Yuezheng Du
26' Желтая карточка
Yang Li3
1:1
32' Гол
Ачеампонг Франк
45' Желтая карточка
Dinghao Yan
2:1
45' Гол
Вэй Ши-Хао
3:1
51' Гол
Вэй Ши-Хао

Ход матча

21'
Yuezheng Du
1:0
26'
Yang Li3
 
32'
1:1
Ачеампонг Франк
(Чжипэн Цзян)
45'
Dinghao Yan
 
45'
Вэй Ши-Хао
(Rijin Chen)
2:1
51'
Вэй Ши-Хао
(Shaocong Wu)
3:1
55'
 
Юнпо Ван
Yue Xu
55'
 
Ruifeng Huang
Yeljan Shinar

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Эвергранд
Ничья
Шэньчжэнь
3.15
3.28
4.90
Все Коэффициенты
1
Shibo
Liu
20
Shilong
Wang
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
38
Rijin
Chen
33
Mingmin
Cai
15
Dinghao
Yan
8
Чжан
Сювэй
17
Liyn
Yang
7
Вэй
Ши-Хао
23
Jiaheng
Li
24
Дун
Хэнъи
26
Юань
Миньчэн
5
Лим
Чхэ-Мин
11
Yuan
Zhang1
2
Yeljan
Shinar
21
Чжипэн
Цзян
8
Wai-Tsun
Dai
19
Yue
Xu
28
Yuanyi
Li
7
Ачеампонг
Франк
33
Yuezheng
Du
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3
Шэньчжэнь
5-4-1

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Шэньчжэнь

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вэй Ши-Хао 4 0.31
Liyn Yang 3 0.23
Dinghao Yan 1 (1) 0.08
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0
Rijin Chen 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.38
Wai-Tsun Dai 2 0.15
Лин Гао 2 0.15
Shuai Pei 2 0.15
Алессандрини Ромен 1 0.08
Лим Чхэ-Мин 1 0.08
Юань Миньчэн 1 0.08
Yue Xu 1 0.08
Юнпо Ван 0 0
Чжипэн Цзян 0 0
Yuanyi Li 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Yu Hou 4 0
Shaocong Wu 2 1
Вэй Ши-Хао 3 0
Dinghao Yan 2 0
Rijin Chen 2 0
Hengbo Fan 2 0
Guangliang Huang 2 0
Браунинг Тайас 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Yang Li3 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 3 0
Юнпо Ван 1 1
Yeljan Shinar 2 0
Лин Гао 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Лим Чхэ-Мин 1 0
Haolun Mi 1 0
Чжан Лу 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
4
57%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
57%
3
27%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
1
17%
5
33%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Пропущено

20
19
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
25%
5
26%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
7
35%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 12 1 0 44 - 7 37
2. Шаньдун Тайшань 3:1 14 12 0 2 32 - 9 36
3. Хэнань Цзянье 2:2 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Шанхай Шеньхуа 1:0 13 7 4 2 18 - 12 25
5. Мэйчжоу Хакка 13 6 5 2 17 - 11 23
6. Шанхай СИПГ 13 6 3 4 14 - 11 21
7. Ченду Беттер Сити 1:3 14 5 6 3 16 - 15 21
8. Чжэцзян Профессионал 12 5 4 3 16 - 10 19
9. Бэйцзин Гоань 13 5 4 4 20 - 20 19
10. Тянцзинь Тэда 0:1 14 5 3 6 20 - 18 18
11. Ухань Цзалл 2:2 14 5 2 7 20 - 26 17
12. Шэньчжэнь 1:3 13 5 1 7 16 - 22 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Шицзячжуан 13 2 4 7 9 - 20 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 3:1 13 3 0 10 9 - 21 9
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 13 0 0 13 6 - 36 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 3:1 6 6 0 0 15 - 1 18
3. Шанхай Шеньхуа 1:0 8 5 2 1 9 - 4 17
4. Хэнань Цзянье 2:2 8 5 1 2 20 - 11 16
5. Мэйчжоу Хакка 7 4 2 1 13 - 8 14
6. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 5 11
7. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
8. Шэньчжэнь 1:3 6 3 0 3 8 - 8 9
9. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Тянцзинь Тэда 0:1 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 2:2 7 2 2 3 11 - 15 8
13. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Ченду Беттер Сити 1:3 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 3:1 7 2 0 5 6 - 8 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 6 1 0 17 - 3 19
2. Шаньдун Тайшань 3:1 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 1:3 9 4 3 2 9 - 8 15
4. Хэнань Цзянье 2:2 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
8. Тянцзинь Тэда 0:1 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
10. Ухань Цзалл 2:2 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Чжэцзян Профессионал 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Шанхай Шеньхуа 1:0 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Шэньчжэнь 1:3 7 2 1 4 8 - 14 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 3:1 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 55'
    Yeljan Shinar получил травму и заменен. Ruifeng Huang выходит на поле.
  • 55'
    Тактическая замена. Yue Xu уходит с поля и его заменяет Юнпо Ван
  • Фол, нарушение
    54'
    Yuanyi Li наказан за толчок Чжан Сювэй
  • 54'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    53'
    Yeljan Shinar на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 53'
    Шанс! Yuezheng Du из команды Шэньчжэнь пробил головой, но мимо
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Эвергранд
    Ничья
    Шэньчжэнь
    3.15
    3.28
    4.90
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    Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шэньчжэнь онлайн

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