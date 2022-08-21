Стадион: Huadu Stadium
3:1
Второй тайм: 55'
0'
1:0
21' Гол в свои воротаYuezheng Du
26' Желтая карточкаYang Li3
1:1
32' ГолАчеампонг Франк
45' Желтая карточкаDinghao Yan
2:1
45' ГолВэй Ши-Хао
3:1
51' ГолВэй Ши-Хао
Ход матча
21'
1:0
26'
32'
1:1
45'
45'
2:1
51'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
20
Shilong
Wang
6
Yang
Li3
38
Rijin
Chen
33
Mingmin
Cai
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
23
Jiaheng
Li
24
Дун
Хэнъи
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
19
Yue
Xu
28
Yuanyi
Li
33
Yuezheng
Du
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Shilong WangЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
38 Rijin ChenЗащитник
-
33 Mingmin CaiПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
-
23 Jiaheng LiНападающий
- Запасные игроки
-
45 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
-
-
-
13 Likai Wan
-
27 Suowei Wei
-
-
24 Xinjie He
-
34 Yu Hou
-
-
18 Hengbo Fan
-
28 Ling Jie
-
Главный тренер: Zhi Zheng
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
- Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiПолузащитник
-
29 Лин ГаоПолузащитник
-
39 Юнпо ВанНападающий
-
32 Jiabao Ji
-
17 Hao Fu
-
23 Xingyu Wu
-
-
13 Haofeng Xu
-
35 Lu Wentao
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Шэньчжэнь
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.31
|Liyn Yang
|3
|0.23
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.08
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.38
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.15
|Лин Гао
|2
|0.15
|Shuai Pei
|2
|0.15
|Алессандрини Ромен
|1
|0.08
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.08
|Юань Миньчэн
|1
|0.08
|Yue Xu
|1
|0.08
|Юнпо Ван
|0
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Yu Hou
|4
|0
|Shaocong Wu
|2
|1
|Вэй Ши-Хао
|3
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Rijin Chen
|2
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Guangliang Huang
|2
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Yeljan Shinar
|2
|0
|Лин Гао
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0
|Haolun Mi
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
4
57%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
57%
3
27%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
1
17%
5
33%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
1
17%
1
7%
76-90
Пропущено
20
19
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
25%
5
26%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
7
35%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|12
|1
|0
|44 - 7
|37
|2.
|Шаньдун Тайшань
|3:1
|14
|12
|0
|2
|32 - 9
|36
|3.
|Хэнань Цзянье
|2:2
|14
|8
|3
|3
|28 - 15
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|13
|7
|4
|2
|18 - 12
|25
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|6.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|7.
|Ченду Беттер Сити
|1:3
|14
|5
|6
|3
|16 - 15
|21
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|5
|4
|3
|16 - 10
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|10.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|11.
|Ухань Цзалл
|2:2
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|12.
|Шэньчжэнь
|1:3
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|13
|3
|7
|3
|23 - 21
|16
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Шицзячжуан
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3:1
|13
|3
|0
|10
|9 - 21
|9
|17.
|Хэбей Форчун
|14
|1
|0
|13
|9 - 41
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|13
|0
|0
|13
|6 - 36
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Шаньдун Тайшань
|3:1
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|4.
|Хэнань Цзянье
|2:2
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|8.
|Шэньчжэнь
|1:3
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|9.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|2:2
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|13.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1:3
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Шаньдун Тайшань
|3:1
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|1:3
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|2:2
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|6.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|8.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|Ухань Цзалл
|2:2
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Шэньчжэнь
|1:3
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 14
|0
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