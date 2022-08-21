Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Dinghao Yan получил желтую карточку от судьи

43' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Ачеампонг Франк из команды Шэньчжэнь наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хорошую попытку сделал Yuezheng Du . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Yeljan Shinar из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

36' Оооо... вот это был удар! Вэй Ши-Хао должен был забить с этой позиции.

36' Вэй Ши-Хао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Чжипэн Цзян пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем

32' Г О О О О Л - Ачеампонг Франк левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

32' Чжипэн Цзян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Вэй Ши-Хао получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Вэй Ши-Хао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Ачеампонг Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Чжипэн Цзян из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Yang Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Чжипэн Цзян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Wai-Tsun Dai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Yuezheng Du плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

21' Г О О О О Л - Yuezheng Du уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

21' Хорошую попытку сделал Liyu Yang . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Yeljan Shinar из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Wai-Tsun Dai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Хорошую попытку сделал Чжан Сювэй . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Wai-Tsun Dai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Чжипэн Цзян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

1' Чжан Сювэй пробует нанести удар издали, но Chunyu Dong держит все под контролем

1' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру