Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

47' Ба Дунь навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Хорошую попытку сделал Qiuming Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Матч возобновлен

45' Юфенг Бай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Yougang Xu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мерида Фран пробил со штрафного прямо в стенку

44' Матч возобновлен

44' Shenglong Jiang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

41' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Синьли Пэн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Янг Ксу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Синьли Пэн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Синьли Пэн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Команда Шанхай Шеньхуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О Л - Haijian Wang первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

15' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.