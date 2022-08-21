Стадион: Джинжоу
1:0
Второй тайм: 54'
0'
1:0
16' ГолHaijian Wang
24' Желтая карточкаXu Yang I
44' Желтая карточкаShenglong Jiang
45' Желтая карточкаYougang Xu
Ход матча
16'
1:0
24'
44'
45'
46'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
19
Чэн
Цзэн
24
Yougang
Xu
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
25
Синьли
Пэн
33
Haijian
Wang
28
Цао
Юньдин
26
Jiamin
Xu
20
Jianan
Wang
19
Yuefeng
Bai
33
Yue
Song
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
24 Yougang XuЗащитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 У СиПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
- Нападающий
-
1 Zhen Ma
-
-
-
-
36 Ruofan Liu
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Weijun Xie
-
14 Pengchao Zu
-
17 Zheng Zhou
-
23 Yumiao Qian
-
24 Taoyu Piao
-
37 Xuelong Sun
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Тянцзинь Тэда
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
28 матчей
42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|5
|0.38
|Цао Юньдин
|3
|0.23
|Бассогог Кристиан
|2
|0.15
|Haijian Wang
|2
|0.15
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.15
|Jinhao Bi
|1
|0.08
|Xu Yang I
|1
|0.08
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.08
|Н'Думбу Александр
|1
|0.08
|Jiajun Bai
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|5
|0.36
|Weijun Xie
|3
|0.21
|Tong Zhou
|2
|0.14
|Фарлей Роса
|1
|0.07
|Мерида Фран
|1
|0.07
|Берич Роберт
|1
|0.07
|Yuanjie Su
|1
|0.07
|Yan Shi
|1
|0.07
|Радонич Деян
|1
|0.07
|Qiuming Wang
|1
|0.07
|Eder Lima II
|1
|0.07
|Yingjie Zhao
|1
|0.07
|Taoyu Piao
|1
|0.07
|Yinong Tian
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|4
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|1
|1
|Sheng Qin
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|Baojie Zhu
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Jianrong Zhu
|1
|0
|Jiajun Bai
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Xu Yang I
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Yougang Xu
|1
|0
|Shenglong Jiang
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|3
|0
|Jiamin Xu
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Yuanjie Su
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
4
50%
1
9%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
4
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
17
20
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
5
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
7
35%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
3
18%
4
20%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
17%
2
12%
1-15
3
25%
4
24%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
4
24%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
4
33%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0
Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|12
|1
|0
|44 - 7
|37
|2.
|Шаньдун Тайшань
|3:1
|14
|12
|0
|2
|32 - 9
|36
|3.
|Хэнань Цзянье
|2:2
|14
|8
|3
|3
|28 - 15
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|13
|7
|4
|2
|18 - 12
|25
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|6.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|7.
|Ченду Беттер Сити
|1:3
|14
|5
|6
|3
|16 - 15
|21
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|5
|4
|3
|16 - 10
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|10.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|11.
|Ухань Цзалл
|2:2
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|12.
|Шэньчжэнь
|1:3
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|13
|3
|7
|3
|23 - 21
|16
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Шицзячжуан
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3:1
|13
|3
|0
|10
|9 - 21
|9
|17.
|Хэбей Форчун
|14
|1
|0
|13
|9 - 41
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|13
|0
|0
|13
|6 - 36
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Шаньдун Тайшань
|3:1
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|4.
|Хэнань Цзянье
|2:2
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|8.
|Шэньчжэнь
|1:3
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|9.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|2:2
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|13.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1:3
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Шаньдун Тайшань
|3:1
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|1:3
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|2:2
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|6.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|8.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|Ухань Цзалл
|2:2
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Шэньчжэнь
|1:3
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 14
|0
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