Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Шанхай Шеньхуа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

47' Ба Дунь навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Хорошую попытку сделал Qiuming Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Матч возобновлен

45' Юфенг Бай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Yougang Xu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мерида Фран пробил со штрафного прямо в стенку

44' Матч возобновлен

44' Shenglong Jiang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

41' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Синьли Пэн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Янг Ксу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Синьли Пэн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Синьли Пэн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Команда Шанхай Шеньхуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О Л - Haijian Wang первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

15' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.