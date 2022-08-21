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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай Шеньхуа
1:1
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
1:0
16' Гол
Haijian Wang
24' Желтая карточка
Xu Yang I
44' Желтая карточка
Shenglong Jiang
45' Желтая карточка
Yougang Xu
61' Желтая карточка
Zhenghao Wang
1:1
77' Гол
Берич Роберт
90' Желтая карточка
Yan Shi
90'+4

Ход матча

16'
Haijian Wang
(Синьли Пэн)
1:0
24'
Xu Yang I
 
44'
Shenglong Jiang
 
45'
Yougang Xu
 
46'
Lu Zhang I
Yougang Xu
 
46'
 
Zhenghao Wang
Yuefeng Bai
57'
 
Yingjie Zhao
Jianan Wang
61'
 
Zhenghao Wang
71'
Ханчао Ю
Бассогог Кристиан
 
71'
У Си
Синьли Пэн
 
71'
 
Weijun Xie
Tong Zhou
71'
 
Yan Shi
Qiuming Wang
75'
Ruofan Liu
Цао Юньдин
 
77'
1:1
Берич Роберт
(Мерида Фран)
84'
 
Taoyu Piao
Берич Роберт
90'
 
Yan Shi

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

19
Чэн
Цзэн
24
Yougang
Xu
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
25
Синьли
Пэн
7
Н'Думбу
Александр
33
Haijian
Wang
28
Цао
Юньдин
17
Бассогог
Кристиан
9
Xu
Yang
I
26
Jiamin
Xu
20
Jianan
Wang
19
Yuefeng
Bai
6
Jiarun
Gao
33
Yue
Song
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
7
Tong
Zhou
9
Берич
Роберт
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Тянцзинь Тэда
4-5-1

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Тянцзинь Тэда

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

28 матчей

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
1:3
С
0:3
К
1:3
С
1:1
С
2:4
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:3
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:5
С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 5 0.38
Цао Юньдин 3 0.23
Бассогог Кристиан 2 0.15
Haijian Wang 2 0.15
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.15
Jinhao Bi 1 0.08
Xu Yang I 1 0.08
Синьли Пэн 1 (1) 0.08
Н'Думбу Александр 1 0.08
Jiajun Bai 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 5 0.36
Weijun Xie 3 0.21
Берич Роберт 2 0.14
Tong Zhou 2 0.14
Фарлей Роса 1 0.07
Мерида Фран 1 0.07
Yuanjie Su 1 0.07
Yan Shi 1 0.07
Радонич Деян 1 0.07
Qiuming Wang 1 0.07
Eder Lima II 1 0.07
Yingjie Zhao 1 0.07
Taoyu Piao 1 0.07
Yinong Tian 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 4 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Aidi Fulang Xisi 1 1
Sheng Qin 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Н'Думбу Александр 1 0
Baojie Zhu 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jianrong Zhu 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Xu Yang I 1 0
Lu Zhang I 1 0
Yougang Xu 1 0
Shenglong Jiang 1 0
Denny Wang 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 3 0
Jiamin Xu 2 0
Yinong Tian 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Берич Роберт 1 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Yuanjie Su 1 0
Zhenghao Wang 1 0
Yan Shi 1 0
Genwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
4
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
4
44%
1
8%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
60%
2
20%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
4
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

18
21
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
5
24%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
28%
7
33%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
3
17%
5
24%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
15%
2
11%
1-15
3
23%
5
28%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
5
38%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0
Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 12 1 0 44 - 7 37
2. Шаньдун Тайшань 14 12 0 2 31 - 9 36
3. Хэнань Цзянье 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Мэйчжоу Хакка 13 6 5 2 17 - 11 23
5. Шанхай Шеньхуа 13 6 5 2 18 - 13 23
6. Шанхай СИПГ 13 6 3 4 14 - 11 21
7. Ченду Беттер Сити 14 5 6 3 16 - 14 21
8. Чжэцзян Профессионал 12 5 4 3 16 - 10 19
9. Бэйцзин Гоань 13 5 4 4 20 - 20 19
10. Тянцзинь Тэда 14 5 4 5 21 - 18 19
11. Ухань Цзалл 14 5 2 7 20 - 26 17
12. Шэньчжэнь 13 5 1 7 16 - 23 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Шицзячжуан 13 2 4 7 9 - 20 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 3 0 10 10 - 21 9
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 13 0 0 13 6 - 36 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
3. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 7 4 2 1 13 - 8 14
6. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 5 11
7. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
8. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
9. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 7 2 2 3 11 - 15 8
13. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 7 2 0 5 7 - 8 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 6 1 0 17 - 3 19
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 9 4 3 2 9 - 7 15
4. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 12 - 10 11
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
8. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
9. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
10. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Чжэцзян Профессионал 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Шэньчжэнь 7 2 1 4 8 - 15 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Шанхай Шеньхуа: 38%, Тянцзинь Тэда: 62%.
  • 94'
    Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Haijian Wang успешно блокирует удар.
  • 94'
    Yingjie Zhao нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Yue Song из команды Тянцзинь Тэда своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    93'
    Yue Song возвращается на поле.
  • 93'
    Taoyu Piao выиграл воздушное противоборство у Yangyang Jin.
  • Травма, повреждение
    92'
    Ох, нехорошо это выглядит. Yue Song получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    92'
    Yue Song на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Матч возобновлен
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Шанхай Шеньхуа поставил подножку. Пострадал Yue Song
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