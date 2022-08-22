Стадион: Rizhao International Football Center
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
9'
1:0
30'
40'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
26
Yang
Bai
30
Marko
Dabro
15
Tianyi
Gao
17
Кан
Сан-У
10
Чжанг
Сичже
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
41
Junjie
Wu
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
29
Wenjie
Song
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
26 Yang BaiЗащитник
- Защитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
- Нападающий
-
10 Чжанг СичжеНападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
1 Сень ХоуВратарь
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
3 Yang Yu1
-
19 Лю Хуань
-
20 Ziming Wang
-
29 Yuda Tian
-
32 Guobo Liu
-
Главный тренер: Dongliang Sui
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
17 Yuncheng FuЗащитник
-
41 Junjie WuЗащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Bo JinЗащитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
15 Peng WangНападающий
-
13 An Ning
-
30 Yajun Chen
-
-
34 Feng Wei
-
35 Jiajun Liao
-
40 Yang Yang
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Фули
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
19 матчей
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|8 (1)
|0.57
|Мемишевич Самир
|2
|0.14
|Чжанг Сичже
|2
|0.14
|Дабао Юй
|2
|0.14
|Кан Сан-У
|1
|0.07
|Gang Wang
|1
|0.07
|Marko Dabro
|1
|0.07
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.07
|Yongjing Cao
|1
|0.07
|Ziming Wang
|1
|0.07
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhizhao Chen
|1
|0.07
|Tixiang Li
|1
|0.07
|Jihong Jiang
|1
|0.07
|Chun Lok Than
|1
|0.07
|Gong Zhang
|1
|0.07
|Chengru Wu
|1
|0.07
|Hong Gui
|0
|0
|Мяо Тан
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|5
|0
|Чендун Чжан
|3
|1
|Мемишевич Самир
|3
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|4
|0
|Zhizhao Chen
|3
|0
|Jown Cardona
|3
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Yuncheng Fu
|1
|0
|Jiajun Liao
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
14
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
1
7%
76-90
Забито
14
4
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
2
14%
1
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
18%
4
19%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
4
24%
3
14%
76-90
Забито
20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
3
15%
1
14%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
3
43%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
2
29%
76-90
Пропущено
20
35
9 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
3
15%
5
14%
1-15
2
10%
8
23%
16-30
4
20%
6
17%
31-45
2
10%
8
23%
46-60
4
20%
4
11%
61-75
5
25%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:1
|14
|13
|1
|0
|46 - 8
|40
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|0
|2
|31 - 9
|36
|3.
|Хэнань Цзянье
|14
|8
|3
|3
|28 - 15
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|1:2
|14
|6
|5
|3
|18 - 13
|23
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|7.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|8.
|Ченду Беттер Сити
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|5
|4
|3
|16 - 10
|19
|10.
|Тянцзинь Тэда
|14
|5
|4
|5
|21 - 18
|19
|11.
|Ухань Цзалл
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|16 - 23
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|13
|3
|7
|3
|23 - 21
|16
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Шицзячжуан
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|3
|0
|10
|10 - 21
|9
|17.
|Хэбей Форчун
|14
|1
|0
|13
|9 - 41
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|14
|0
|0
|14
|6 - 37
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:1
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|3.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|1:2
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|9.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|13.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|2
|0
|5
|7 - 8
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:1
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|6.
|Тянцзинь Тэда
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|8.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|1:2
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Шэньчжэнь
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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