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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Бэйцзин Гоань
1:0
Первый тайм: 45+'
Гуанчжоу Фули
0'
1:0
9' Гол
Чжанг Сичже
30' Желтая карточка
Gong Zhang
1:0
40' Не забитый пенальти
Жанг Юнинг

Ход матча

9'
Чжанг Сичже
(Кан Сан-У)
1:0
30'
 
Gong Zhang
40'
Жанг Юнинг
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Гуанчжоу Фули
7.10
8.20
16.00
Все Коэффициенты
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
26
Yang
Bai
34
Mohemati
Naibijiang
30
Marko
Dabro
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
17
Кан
Сан-У
9
Жанг
Юнинг
10
Чжанг
Сичже
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
41
Junjie
Wu
38
Yongjia
Li
4
Gong
Zhang
6
Yunlong
Fan
10
Tixiang
Li
7
Jown
Cardona
29
Wenjie
Song
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Фули

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
5:0
С
1:4
С
3:2
С
0:3
К
0:3
К
5:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
2:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
6:0
С
2:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 8 (1) 0.57
Мемишевич Самир 2 0.14
Чжанг Сичже 2 0.14
Дабао Юй 2 0.14
Кан Сан-У 1 0.07
Gang Wang 1 0.07
Marko Dabro 1 0.07
Цзинь Пэнксян 1 0.07
Yongjing Cao 1 0.07
Ziming Wang 1 0.07
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhizhao Chen 1 0.07
Tixiang Li 1 0.07
Jihong Jiang 1 0.07
Chun Lok Than 1 0.07
Gong Zhang 1 0.07
Chengru Wu 1 0.07
Hong Gui 0 0
Мяо Тан 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 5 0
Чендун Чжан 3 1
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Yang Yu1 2 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 4 0
Zhizhao Chen 3 0
Jown Cardona 3 0
Peng Wang 2 0
Chun Lok Than 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Yuncheng Fu 1 0
Jiajun Liao 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
1
7%
76-90

Забито

14
4
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
2
14%
1
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
18%
4
19%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Забито

20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
3
15%
1
14%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
3
43%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Пропущено

20
35
9 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
3
15%
5
14%
1-15
2
10%
8
23%
16-30
4
20%
6
17%
31-45
2
10%
8
23%
46-60
4
20%
4
11%
61-75
5
25%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:1 14 13 1 0 46 - 8 40
2. Шаньдун Тайшань 14 12 0 2 31 - 9 36
3. Хэнань Цзянье 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 6 5 2 18 - 13 23
5. Мэйчжоу Хакка 1:2 14 6 5 3 18 - 13 23
6. Бэйцзин Гоань 1:0 14 6 4 4 21 - 20 22
7. Шанхай СИПГ 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Ченду Беттер Сити 14 5 6 3 16 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 12 5 4 3 16 - 10 19
10. Тянцзинь Тэда 14 5 4 5 21 - 18 19
11. Ухань Цзалл 14 5 2 7 20 - 26 17
12. Шэньчжэнь 13 5 1 7 16 - 23 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Шицзячжуан 13 2 4 7 9 - 20 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 3 0 10 10 - 21 9
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 0:1 14 0 0 14 6 - 37 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:1 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
3. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 1:2 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Бэйцзин Гоань 1:0 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
9. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 7 2 2 3 11 - 15 8
13. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 7 2 0 5 7 - 8 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 0:1 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:1 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 9 4 3 2 9 - 7 15
4. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Бэйцзин Гоань 1:0 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 12 - 10 11
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
8. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
9. Мэйчжоу Хакка 1:2 6 2 3 1 4 - 3 9
10. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Чжэцзян Профессионал 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Шэньчжэнь 7 2 1 4 8 - 15 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 0:1 7 0 0 7 3 - 15 0
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    Лучшие коэффициенты
    Бэйцзин Гоань
    Ничья
    Гуанчжоу Фули
    7.10
    8.20
    16.00
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