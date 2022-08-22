Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

52' Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Бэйцзин Гоань отменен из-за положения "вне игры".

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Nebijan Muhmet пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Yang Bai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Yongjia Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Оооо... вот это был удар! Tianyi Gao должен был забить с этой позиции.

40' Tianyi Gao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Marko Dabro навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Gong Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Gong Zhang получил желтую карточку от судьи

29' Yongjia Li создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Жанг Юнинг пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han ловит мяч

27' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Чжанг Сичже навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хорошую попытку сделал Кан Сан-У . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Marko Dabro навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Yunlong Fan пробует нанести удар издали, но Dehai Zou держит все под контролем

11' Marko Dabro навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хорошую попытку сделал Жанг Юнинг . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Tianyi Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Г О О О О Л - Чжанг Сичже забивает с правой ноги!

9' Кан Сан-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Tianyi Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Marko Dabro оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.