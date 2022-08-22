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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Бэйцзин Гоань
1:0
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
1:0
9' Гол
Чжанг Сичже
29' Желтая карточка
Gong Zhang
1:0
40' Не забитый пенальти
Жанг Юнинг
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Кан Сан-У
51' Желтая карточка
Junjie Wu
77' Желтая карточка
Yuncheng Fu
77' Желтая карточка
Jiaqi Han
1:0
78' Не забитый пенальти
Жанг Юнинг
90'+5

Ход матча

9'
Чжанг Сичже
(Кан Сан-У)
1:0
29'
 
Gong Zhang
40'
Жанг Юнинг
1:0
45'
Кан Сан-У
 
46'
 
Zhizhao Chen
Gong Zhang
46'
 
Hong Gui
Wenjie Song
51'
 
Junjie Wu
56'
Yongjing Cao
Marko Dabro
 
56'
Чендун Чжан
Tianyi Gao
 
59'
 
Bo Jin
Yunlong Fan
63'
Пяо Чэн
Чжанг Сичже
 
63'
Лю Хуань
Yang Bai
 
77'
 
Yuncheng Fu
77'
 
Jiaqi Han
78'
Жанг Юнинг
1:0
79'
 
Chun Lok Than
Йи Тенг
85'
 
Peng Wang
Yongjia Li
89'
Ziming Wang
Кан Сан-У
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
26
Yang
Bai
34
Mohemati
Naibijiang
30
Marko
Dabro
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
17
Кан
Сан-У
9
Жанг
Юнинг
10
Чжанг
Сичже
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
41
Junjie
Wu
38
Yongjia
Li
4
Gong
Zhang
6
Yunlong
Fan
10
Tixiang
Li
7
Jown
Cardona
29
Wenjie
Song
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Фули

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
5:0
С
1:4
С
3:2
С
0:3
К
0:3
К
5:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
2:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
6:0
С
2:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 8 (1) 0.57
Мемишевич Самир 2 0.14
Чжанг Сичже 2 0.14
Дабао Юй 2 0.14
Кан Сан-У 1 0.07
Gang Wang 1 0.07
Marko Dabro 1 0.07
Цзинь Пэнксян 1 0.07
Yongjing Cao 1 0.07
Ziming Wang 1 0.07
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhizhao Chen 1 0.07
Tixiang Li 1 0.07
Jihong Jiang 1 0.07
Chun Lok Than 1 0.07
Gong Zhang 1 0.07
Chengru Wu 1 0.07
Hong Gui 0 0
Мяо Тан 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 5 0
Чендун Чжан 3 1
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Yang Yu1 2 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 4 0
Zhizhao Chen 3 0
Jown Cardona 3 0
Peng Wang 2 0
Yuncheng Fu 2 0
Chun Lok Than 1 0
Yajun Chen 1 0
Jiaqi Han 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Jiajun Liao 1 0
Junjie Wu 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
1
33%
1
7%
76-90

Забито

14
4
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
2
14%
1
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
18%
4
19%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Забито

21
7
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 8
4
19%
1
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
3
43%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
2
29%
76-90

Пропущено

20
36
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
3
15%
6
17%
1-15
2
10%
8
22%
16-30
4
20%
6
17%
31-45
2
10%
8
22%
46-60
4
20%
4
11%
61-75
5
25%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 13 1 0 46 - 8 40
2. Шаньдун Тайшань 14 12 0 2 31 - 9 36
3. Хэнань Цзянье 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 6 5 2 18 - 13 23
5. Мэйчжоу Хакка 14 6 5 3 18 - 13 23
6. Бэйцзин Гоань 14 6 4 4 21 - 20 22
7. Шанхай СИПГ 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Ченду Беттер Сити 14 5 6 3 16 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 12 5 4 3 16 - 10 19
10. Тянцзинь Тэда 14 5 4 5 21 - 18 19
11. Ухань Цзалл 14 5 2 7 20 - 26 17
12. Шэньчжэнь 13 5 1 7 16 - 23 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Шицзячжуан 13 2 4 7 9 - 20 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 3 0 10 10 - 21 9
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 14 0 0 14 6 - 37 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
3. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
9. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 7 2 2 3 11 - 15 8
13. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 7 2 0 5 7 - 8 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 9 4 3 2 9 - 7 15
4. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 12 - 10 11
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
8. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
9. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
10. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Чжэцзян Профессионал 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Шэньчжэнь 7 2 1 4 8 - 15 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Бэйцзин Гоань: 59%, Гуанчжоу Фули: 41%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
  • 94'
    Chun Lok Tan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Zhizhao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Бэйцзин Гоань начинает контратаку
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    92'
    Yongjing Cao наказан за толчок Zhizhao Chen
  • Фол, нарушение
    91'
    Назначен штрафной. Пострадал Jiaqi Han, его свалил Yongjing Cao.
  • 91'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Матч возобновлен
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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