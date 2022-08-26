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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0:2
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
0:1
31' Гол
Ханчао Ю
0:2
36' Пенальти
Бассогог Кристиан
66' Желтая карточка
Haijian Wang
68' Желтая карточка
Junchen Zhou
90'+9

Ход матча

31'
0:1
Ханчао Ю
(Jiabao Wen)
36'
0:2
Бассогог Кристиан
46'
Yongjing Cao
Mohemati Naibijiang
 
66'
 
Haijian Wang
68'
 
Junchen Zhou
69'
 
Baojie Zhu
Ханчао Ю
70'
 
Jiajun Bai
Jiabao Wen
71'
Ziming Wang
Marko Dabro
 
74'
 
Ruofan Liu
Xu Yang I
74'
 
Боланьос Миллер
Бассогог Кристиан
81'
Дабао Юй
Жанг Юнинг
 
81'
Jin Taiyan
Gang Wang
 
90'
 
Shilin Sun
Haijian Wang

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 21
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
26
Yang
Bai
17
Кан
Сан-У
30
Marko
Dabro
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
10
Чжанг
Сичже
34
Mohemati
Naibijiang
9
Жанг
Юнинг
19
Чэн
Цзэн
24
Yougang
Xu
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
17
Бассогог
Кристиан
12
У
Си
7
Н'Думбу
Александр
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
9
Xu
Yang
I
Бэйцзин Гоань
4-5-1
Шанхай Шеньхуа
4-5-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Шанхай Шеньхуа

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
4:2
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
К
1:0
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:3
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
3:2
С
1:0
С
3:0
С
4:1
С
3:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 8 (1) 0.53
Мемишевич Самир 2 0.13
Чжанг Сичже 2 0.13
Дабао Юй 2 0.13
Кан Сан-У 1 0.07
Gang Wang 1 0.07
Marko Dabro 1 0.07
Цзинь Пэнксян 1 0.07
Yongjing Cao 1 0.07
Ziming Wang 1 0.07
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 5 0.36
Бассогог Кристиан 3 (1) 0.21
Цао Юньдин 3 0.21
Haijian Wang 2 0.14
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.14
Jinhao Bi 1 0.07
Xu Yang I 1 0.07
Синьли Пэн 1 (1) 0.07
Н'Думбу Александр 1 0.07
Ханчао Ю 1 0.07
Jiajun Bai 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 5 0
Чендун Чжан 3 1
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Yang Yu1 2 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Aidi Fulang Xisi 1 1
Sheng Qin 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Н'Думбу Александр 1 0
Baojie Zhu 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jianrong Zhu 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Xu Yang I 1 0
Lu Zhang I 1 0
Yougang Xu 1 0
Junchen Zhou 1 0
Shenglong Jiang 1 0
Denny Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
2
18%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
21%
4
44%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Пропущено

17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
18%
2
40%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
60%
76-90

Забито

21
20
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
4
19%
1
5%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
5
24%
3
15%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
14%
2
15%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
5
23%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2
Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 13 1 0 46 - 8 40
2. Шаньдун Тайшань 14 12 0 2 31 - 9 36
3. Хэнань Цзянье 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Шанхай Шеньхуа 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Мэйчжоу Хакка 14 6 5 3 18 - 13 23
6. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
7. Шанхай СИПГ 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Ченду Беттер Сити 14 5 6 3 16 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 13 5 5 3 17 - 11 20
10. Тянцзинь Тэда 14 5 4 5 21 - 18 19
11. Ухань Цзалл 14 5 2 7 20 - 26 17
12. Шэньчжэнь 13 5 1 7 16 - 23 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 13 3 6 4 15 - 17 15
15. Шицзячжуан 14 2 5 7 10 - 21 11
16. Гуанчжоу Эвергранд 14 3 1 10 10 - 21 10
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 14 0 0 14 6 - 37 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
3. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
9. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 7 2 2 3 11 - 15 8
13. Шицзячжуан 8 1 4 3 6 - 9 7
14. Гуанчжоу Эвергранд 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 9 4 3 2 9 - 7 15
4. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 12 - 10 11
7. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
8. Чжэцзян Профессионал 8 2 4 2 11 - 10 10
9. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 7 2 1 4 8 - 15 7
14. Далянь Ифан 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Фол, нарушение
    98'
    Судья сигнализирует, что Боланьос Миллер из команды Шанхай Шеньхуа поставил подножку. Пострадал Yang Bai
  • 98'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    98'
    Ох, нехорошо это выглядит. Shenglong Jiang получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    97'
    Shenglong Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Контроль мяча: Бэйцзин Гоань: 66%, Шанхай Шеньхуа: 34%.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 96'
    Оооо... вот это был удар! Дабао Юй должен был забить с этой позиции.
  • 96'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Дабао Юй нанес удар в каркас ворот!
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