Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

82' Матч возобновлен

81' Жанг Юнинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Dehai Zou взял и забрал мяч на выходе

77' Матч возобновлен

76' Игра приостановлена из-за неполадок со светом.

73' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Бассогог Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

68' Junchen Zhou грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

68' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

66' Haijian Wang получил желтую карточку от судьи

66' Чжанг Сичже навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Yongjing Cao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Yougang Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Кан Сан-У на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе