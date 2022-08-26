Стадион: Rizhao International Football Center
0:2
Конец матча
0'
0:1
31' ГолХанчао Ю
0:2
36' ПенальтиБассогог Кристиан
66' Желтая карточкаHaijian Wang
68' Желтая карточкаJunchen Zhou
90'+9
Ход матча
31'
0:1
36'
66'
68'
69'
70'
74'
81'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
26
Yang
Bai
17
Кан
Сан-У
30
Marko
Dabro
15
Tianyi
Gao
10
Чжанг
Сичже
19
Чэн
Цзэн
24
Yougang
Xu
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
12
У
Си
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
17 Кан Сан-УЗащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
32 Guobo Liu
-
3 Yang Yu1
-
-
19 Лю Хуань
-
20 Ziming Wang
-
29 Yuda Tian
-
Главный тренер: Dongliang Sui
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
24 Yougang XuЗащитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
- Полузащитник
-
12 У СиПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
- Нападающий
-
1 Zhen Ma
-
36 Ruofan Liu
-
-
-
18 Denny Wang
-
29 Junchen Zhou
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Шанхай Шеньхуа
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
27 матчей
51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
37%
44.4%
18.6%
10 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|8 (1)
|0.53
|Мемишевич Самир
|2
|0.13
|Чжанг Сичже
|2
|0.13
|Дабао Юй
|2
|0.13
|Кан Сан-У
|1
|0.07
|Gang Wang
|1
|0.07
|Marko Dabro
|1
|0.07
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.07
|Yongjing Cao
|1
|0.07
|Ziming Wang
|1
|0.07
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|5
|0.36
|Бассогог Кристиан
|3 (1)
|0.21
|Цао Юньдин
|3
|0.21
|Haijian Wang
|2
|0.14
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.14
|Jinhao Bi
|1
|0.07
|Xu Yang I
|1
|0.07
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.07
|Н'Думбу Александр
|1
|0.07
|Ханчао Ю
|1
|0.07
|Jiajun Bai
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|5
|0
|Чендун Чжан
|3
|1
|Мемишевич Самир
|3
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|5
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|1
|1
|Sheng Qin
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|Baojie Zhu
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Jianrong Zhu
|1
|0
|Jiajun Bai
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Xu Yang I
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Yougang Xu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
|Shenglong Jiang
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
2
18%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
21%
4
44%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Пропущено
17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
18%
2
40%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
60%
76-90
Забито
21
20
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
4
19%
1
5%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
5
24%
3
15%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
14%
2
15%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
5
23%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2
Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|13
|1
|0
|46 - 8
|40
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|0
|2
|31 - 9
|36
|3.
|Хэнань Цзянье
|14
|8
|3
|3
|28 - 15
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|6
|5
|3
|18 - 13
|23
|6.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|8.
|Ченду Беттер Сити
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|10.
|Тянцзинь Тэда
|14
|5
|4
|5
|21 - 18
|19
|11.
|Ухань Цзалл
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|16 - 23
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|13
|3
|7
|3
|23 - 21
|16
|14.
|Далянь Ифан
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|15.
|Шицзячжуан
|14
|2
|5
|7
|10 - 21
|11
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|3
|1
|10
|10 - 21
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|14
|1
|0
|13
|9 - 41
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|14
|0
|0
|14
|6 - 37
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|3.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|9.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|13.
|Шицзячжуан
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|6.
|Тянцзинь Тэда
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|14.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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