Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Chun Lok Tan не смог попасть в створ ударом издали

67' Jown Cardona создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Матч возобновится спорным мячом

66' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

65' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Felipe сделал результативную передачу.

63' Г О О О О Л - У Гуйчао забивает с левой ноги!

63' Felipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

62' Tao Liu выиграл воздушное противоборство у Гильерме Маркес

61' Romulo из команды Ченду Беттер Сити наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

60' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Romulo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Tao Liu возвращается на поле.

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Tao Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Tao Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Chao Gan пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

54' Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Jown Cardona оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Bo Jin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Felipe пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

51' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Xin Tang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе