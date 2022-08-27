Стадион: Юесиушан
1:2
Второй тайм: 76'
Ход матча
31'
56'
68'
69'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
41
Junjie
Wu
38
Yongjia
Li
32
Zhizhao
Chen
10
Tixiang
Li
29
Wenjie
Song
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
17 Yuncheng FuЗащитник
-
41 Junjie WuЗащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Bo JinЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Peng WangНападающий
-
9 Hong GuiНападающий
-
11 Chugui YeНападающий
-
35 Jiajun Liao
-
26 Wenhao Long
-
13 An Ning
-
30 Yajun Chen
-
34 Feng Wei
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
17 Gan RuiЗащитник
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
9 ФелипеНападающий
-
10 РомулоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
28 Hanlin Wang
-
-
21 Junjie Meng
-
-
19 Baixu Xiang
-
3 Xin Tang
-
27 Bin Liu2
-
13 Jing Hu
-
36 Junchen Gou
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Ченду Беттер Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhizhao Chen
|1
|0.07
|Tixiang Li
|1
|0.07
|Jihong Jiang
|1
|0.07
|Chun Lok Than
|1
|0.07
|Gong Zhang
|1
|0.07
|Chengru Wu
|1
|0.07
|Hong Gui
|0
|0
|Мяо Тан
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|4
|0.27
|Zhuoyi Feng
|2
|0.13
|Ruibao Hu
|2
|0.13
|Ким Мин-У
|1
|0.07
|Ромуло
|1
|0.07
|Чоу Тим
|1
|0.07
|У Гуйчао
|1
|0.07
|Chao Gan
|1
|0.07
|Tao Liu
|1
|0.07
|Hetao Hu
|1
|0.07
|Mutellip Iminqari
|1
|0.07
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|4
|0
|Zhizhao Chen
|3
|0
|Jown Cardona
|3
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Yuncheng Fu
|2
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jiaqi Han
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Jiajun Liao
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|4
|1
|Tao Liu
|3
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Xin Tang
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
|Gan Rui
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Chao Gan
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
6
67%
76-90
Пропущено
21
7
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
3
43%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
5
24%
2
29%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
1
14%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Забито
7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
1
14%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
43%
3
18%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
29%
7
41%
76-90
Пропущено
36
13
20 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
6
17%
1
8%
1-15
8
22%
4
31%
16-30
6
17%
2
15%
31-45
8
22%
4
31%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
4
11%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|13
|1
|0
|46 - 8
|40
|2.
|Шаньдун Тайшань
|2:1
|15
|13
|0
|2
|33 - 10
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|14
|8
|3
|3
|28 - 15
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Шанхай СИПГ
|14
|7
|3
|4
|15 - 11
|24
|6.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|15
|6
|6
|3
|18 - 15
|24
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|6
|5
|3
|18 - 13
|23
|8.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|10.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|21 - 19
|19
|11.
|Ухань Цзалл
|1:2
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|16 - 23
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|13
|3
|7
|3
|23 - 21
|16
|14.
|Далянь Ифан
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|15.
|Шицзячжуан
|14
|2
|5
|7
|10 - 21
|11
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|3
|1
|10
|10 - 21
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|14
|1
|0
|13
|9 - 41
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|15
|0
|0
|15
|7 - 39
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Шаньдун Тайшань
|2:1
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|3.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|9.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|1:2
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|8
|0
|0
|8
|4 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|2:1
|9
|7
|0
|2
|19 - 9
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|6.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|1:2
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|14.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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