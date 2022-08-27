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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Фули
1:2
Второй тайм: 76'
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
42' Гол
Ромуло
56' Желтая карточка
Гильерме Маркес
0:2
63' Гол
У Гуйчао
1:2
69' Гол
Hong Gui

Ход матча

31'
Bo Jin
Yunlong Fan
 
42'
0:1
Ромуло
(У Гуйчао)
46'
Chun Lok Than
Tixiang Li
 
46'
 
Xin Tang
Gan Rui
55'
Гильерме Маркес
Yongjia Li
 
56'
Гильерме Маркес
 
63'
0:2
У Гуйчао
(Фелипе)
67'
Hong Gui
Junjie Wu
 
68'
Chugui Ye
Wenjie Song
 
69'
Hong Gui
(Гильерме Маркес)
1:2
74'
 
Abduhamit Abdugheni
У Гуйчао
75'
 
Mutellip Iminqari
Ромуло

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Ченду Беттер Сити
9.50
4.70
4.60
Все Коэффициенты
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
41
Junjie
Wu
38
Yongjia
Li
32
Zhizhao
Chen
6
Yunlong
Fan
10
Tixiang
Li
7
Jown
Cardona
29
Wenjie
Song
33
Чжан
Янь
17
Gan
Rui
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
15
У
Гуйчао
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
9
Фелипе
10
Ромуло
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1
Ченду Беттер Сити
4-4-2

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhizhao Chen 1 0.07
Tixiang Li 1 0.07
Jihong Jiang 1 0.07
Chun Lok Than 1 0.07
Gong Zhang 1 0.07
Chengru Wu 1 0.07
Hong Gui 0 0
Мяо Тан 0 0
Yang Yang 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.27
Zhuoyi Feng 2 0.13
Ruibao Hu 2 0.13
Ким Мин-У 1 0.07
Ромуло 1 0.07
Чоу Тим 1 0.07
У Гуйчао 1 0.07
Chao Gan 1 0.07
Tao Liu 1 0.07
Hetao Hu 1 0.07
Mutellip Iminqari 1 0.07
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 4 0
Zhizhao Chen 3 0
Jown Cardona 3 0
Peng Wang 2 0
Yuncheng Fu 2 0
Гильерме Маркес 1 0
Chun Lok Than 1 0
Yajun Chen 1 0
Jiaqi Han 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Jiajun Liao 1 0
Junjie Wu 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 4 1
Tao Liu 3 0
Ruibao Hu 2 0
Xin Tang 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Chao Gan 1 0
Bin Liu2 1 0
Фелипе 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
6
67%
76-90

Пропущено

21
7
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
3
43%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
5
24%
2
29%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
1
14%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
1
14%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
43%
3
18%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
29%
7
41%
76-90

Пропущено

36
13
20 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
6
17%
1
8%
1-15
8
22%
4
31%
16-30
6
17%
2
15%
31-45
8
22%
4
31%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
4
11%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 13 1 0 46 - 8 40
2. Шаньдун Тайшань 2:1 15 13 0 2 33 - 10 39
3. Хэнань Цзянье 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Шанхай Шеньхуа 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Шанхай СИПГ 14 7 3 4 15 - 11 24
6. Ченду Беттер Сити 2:1 15 6 6 3 18 - 15 24
7. Мэйчжоу Хакка 14 6 5 3 18 - 13 23
8. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
9. Чжэцзян Профессионал 13 5 5 3 17 - 11 20
10. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
11. Ухань Цзалл 1:2 15 5 2 8 21 - 28 17
12. Шэньчжэнь 13 5 1 7 16 - 23 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 13 3 6 4 15 - 17 15
15. Шицзячжуан 14 2 5 7 10 - 21 11
16. Гуанчжоу Эвергранд 14 3 1 10 10 - 21 10
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 1:2 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 2:1 6 6 0 0 14 - 1 18
3. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
9. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 1:2 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 8 1 4 3 6 - 9 7
14. Гуанчжоу Эвергранд 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Ченду Беттер Сити 2:1 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 1:2 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 2:1 9 7 0 2 19 - 9 21
3. Ченду Беттер Сити 2:1 10 5 3 2 11 - 8 18
4. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
7. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
8. Чжэцзян Профессионал 8 2 4 2 11 - 10 10
9. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 1:2 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 7 2 1 4 8 - 15 7
14. Далянь Ифан 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 1:2 7 0 0 7 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    75'
    Chun Lok Tan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 75'
    Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 40%, Ченду Беттер Сити: 60%.
  • 75'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Угловой
    75'
    Jown Cardona навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 75'
    Тактическая замена. Romulo уходит с поля и его заменяет Mutellip Iminqari
  • 74'
    Тактическая замена. У Гуйчао уходит с поля и его заменяет Abduhamit Abdugheni
  • 73'
    Hong Gui нанес удар, но тот был заблокирован.
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Фули
    Ничья
    Ченду Беттер Сити
    9.50
    4.70
    4.60
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    Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 1:2 Ченду Беттер Сити онлайн

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