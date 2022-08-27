Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Ким Мин-У получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Ким Мин-У на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Xin Tang получил желтую карточку от судьи

83' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

80' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновится спорным мячом

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Felipe выиграл воздушное противоборство у Chugui Ye

77' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Chun Lok Tan получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Chun Lok Tan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Jown Cardona навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Тактическая замена. Romulo уходит с поля и его заменяет Mutellip Iminqari

69' Г О О О О Л - Hong Gui забивает с правой ноги!

69' Гильерме Маркес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Felipe выиграл воздушное противоборство у Yuncheng Fu

68' Xin Tang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Chun Lok Tan не смог попасть в створ ударом издали

67' Jown Cardona создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Матч возобновится спорным мячом

66' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

65' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Felipe сделал результативную передачу.

63' Г О О О О Л - У Гуйчао забивает с левой ноги!

63' Felipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

62' Tao Liu выиграл воздушное противоборство у Гильерме Маркес

61' Romulo из команды Ченду Беттер Сити наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

60' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Romulo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Tao Liu возвращается на поле.

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Tao Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Tao Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Chao Gan пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

54' Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Jown Cardona оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Bo Jin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Felipe пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

51' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Xin Tang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе