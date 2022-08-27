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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Фули
1:2
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
42' Гол
Ромуло
56' Желтая карточка
Гильерме Маркес
0:2
63' Гол
У Гуйчао
1:2
69' Гол
Hong Gui
85' Желтая карточка
Xin Tang
90'+6

Ход матча

31'
Bo Jin
Yunlong Fan
 
42'
0:1
Ромуло
(У Гуйчао)
46'
Chun Lok Than
Tixiang Li
 
46'
 
Xin Tang
Gan Rui
55'
Гильерме Маркес
Yongjia Li
 
56'
Гильерме Маркес
 
63'
0:2
У Гуйчао
(Фелипе)
67'
Hong Gui
Junjie Wu
 
67'
Chugui Ye
Wenjie Song
 
69'
Hong Gui
(Гильерме Маркес)
1:2
74'
 
Abduhamit Abdugheni
У Гуйчао
75'
 
Mutellip Iminqari
Ромуло
85'
 
Xin Tang
89'
 
Guanghui Han
Ким Мин-У
90'
 
Baixu Xiang
Фелипе

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
17
Yuncheng
Fu
41
Junjie
Wu
38
Yongjia
Li
32
Zhizhao
Chen
6
Yunlong
Fan
10
Tixiang
Li
7
Jown
Cardona
29
Wenjie
Song
33
Чжан
Янь
17
Gan
Rui
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
15
У
Гуйчао
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
9
Фелипе
10
Ромуло
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1
Ченду Беттер Сити
4-4-2

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hong Gui 1 0.07
Zhizhao Chen 1 0.07
Tixiang Li 1 0.07
Jihong Jiang 1 0.07
Chun Lok Than 1 0.07
Gong Zhang 1 0.07
Chengru Wu 1 0.07
Гильерме Маркес 0 0
Мяо Тан 0 0
Yang Yang 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.27
У Гуйчао 2 0.13
Zhuoyi Feng 2 0.13
Ruibao Hu 2 0.13
Ким Мин-У 1 0.07
Ромуло 1 0.07
Чоу Тим 1 0.07
Chao Gan 1 0.07
Tao Liu 1 0.07
Hetao Hu 1 0.07
Mutellip Iminqari 1 0.07
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 4 0
Zhizhao Chen 3 0
Jown Cardona 3 0
Peng Wang 2 0
Yuncheng Fu 2 0
Гильерме Маркес 1 0
Chun Lok Than 1 0
Yajun Chen 1 0
Jiaqi Han 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Jiajun Liao 1 0
Junjie Wu 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 4 1
Xin Tang 3 0
Tao Liu 3 0
Ruibao Hu 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Chao Gan 1 0
Bin Liu2 1 0
Фелипе 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
6
55%
76-90

Пропущено

23
8
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
3
38%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
5
22%
2
25%
46-60
3
13%
1
13%
61-75
3
13%
1
13%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
1
13%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
38%
4
21%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
2
25%
7
37%
76-90

Пропущено

38
14
21 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
6
16%
1
7%
1-15
8
21%
4
29%
16-30
7
18%
2
14%
31-45
8
21%
4
29%
46-60
5
13%
1
7%
61-75
4
11%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 13 1 0 46 - 8 40
2. Шаньдун Тайшань 15 13 0 2 33 - 10 39
3. Хэнань Цзянье 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Шанхай Шеньхуа 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Шанхай СИПГ 14 7 3 4 15 - 11 24
6. Ченду Беттер Сити 15 6 6 3 18 - 15 24
7. Мэйчжоу Хакка 14 6 5 3 18 - 13 23
8. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
9. Чжэцзян Профессионал 13 5 5 3 17 - 11 20
10. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
11. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
12. Шэньчжэнь 13 5 1 7 16 - 23 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 13 3 6 4 15 - 17 15
15. Шицзячжуан 14 2 5 7 10 - 21 11
16. Гуанчжоу Эвергранд 14 3 1 10 10 - 21 10
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
3. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
9. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 8 1 4 3 6 - 9 7
14. Гуанчжоу Эвергранд 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 19 - 9 21
3. Ченду Беттер Сити 10 5 3 2 11 - 8 18
4. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
7. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
8. Чжэцзян Профессионал 8 2 4 2 11 - 10 10
9. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 7 2 1 4 8 - 15 7
14. Далянь Ифан 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
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