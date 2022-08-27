Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Jiarun Gao получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

39' Jiarun Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Линьпэн Чжан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Оооо... вот это был удар! Ли Ан должен был забить с этой позиции.

35' Ли Ан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Qiuming Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

30' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч возобновлен

29' Jiamin Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Игрок из команды Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Ли Шенглонг нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

20' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Yue Song получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Yue Song на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Qiuming Wang не смог попасть в створ ударом издали

16' Игрок из команды Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

13' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Yue Song на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Берич Роберт не смог попасть в створ ударом издали

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре