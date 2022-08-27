  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай СИПГ
0:0
Перерыв
Тянцзинь Тэда
0'
31' Желтая карточка
Qiuming Wang
37' Желтая карточка
Линьпэн Чжан

Ход матча

19'
 
Yingjie Zhao
Yue Song
31'
 
Qiuming Wang
37'
Линьпэн Чжан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Тянцзинь Тэда
2.05
5.80
5.10
Все Коэффициенты
12
Wei
Chen2
5
Линьпэн
Чжан
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
15
Shenyuan
Li
11
Вэньцзюнь
Люй
29
Huachen
Zhang
6
Хуэй-Кан
Цай
27
Цзин
Фэн
14
Ли
Шенглонг
10
Ндиайе
Чериф
26
Jiamin
Xu
3
Zhenghao
Wang
19
Yuefeng
Bai
6
Jiarun
Gao
33
Yue
Song
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
7
Tong
Zhou
9
Берич
Роберт
Шанхай СИПГ
3-4-2-1
Тянцзинь Тэда
4-5-1

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Тянцзинь Тэда

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
5:0
С
1:6
С
4:1
С
1:3
С
5:1
С
0:2
С
2:5
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
1:1
С
2:3
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 5 (1) 0.36
Вэньцзюнь Люй 3 0.21
Цзин Фэн 1 0.07
Линьпэн Чжан 1 0.07
Zhurun Liu 1 0.07
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.07
Xin Xu 1 0.07
Huachen Zhang 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 5 0.33
Weijun Xie 3 0.2
Берич Роберт 2 0.13
Tong Zhou 2 0.13
Фарлей Роса 1 0.07
Мерида Фран 1 0.07
Yuanjie Su 1 0.07
Yan Shi 1 0.07
Радонич Деян 1 0.07
Qiuming Wang 1 0.07
Eder Lima II 1 0.07
Yingjie Zhao 1 0.07
Taoyu Piao 1 0.07
Yinong Tian 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 1 1
Паулиньо Пауло 2 0
Линьпэн Чжан 2 0
Хуань Фу 1 0
Ли Ан 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Shenyuan Li 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 4 0
Jiamin Xu 2 0
Yinong Tian 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Берич Роберт 1 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Yuanjie Su 1 0
Zhenghao Wang 1 0
Yan Shi 1 0
Genwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
4
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
3
50%
4
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
15%
2
10%
1-15
3
23%
5
24%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
7
33%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
5
38%
5
24%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
25%
2
11%
1-15
2
17%
5
28%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
4
33%
5
28%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 13 1 0 46 - 8 40
2. Шаньдун Тайшань 14 12 0 2 31 - 9 36
3. Хэнань Цзянье 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Шанхай Шеньхуа 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Мэйчжоу Хакка 14 6 5 3 18 - 13 23
6. Шанхай СИПГ 0:0 14 6 4 4 14 - 11 22
7. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
8. Ченду Беттер Сити 14 5 6 3 16 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 13 5 5 3 17 - 11 20
10. Тянцзинь Тэда 0:0 15 5 5 5 21 - 18 20
11. Ухань Цзалл 14 5 2 7 20 - 26 17
12. Шэньчжэнь 13 5 1 7 16 - 23 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 13 3 6 4 15 - 17 15
15. Шицзячжуан 14 2 5 7 10 - 21 11
16. Гуанчжоу Эвергранд 14 3 1 10 10 - 21 10
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 14 0 0 14 6 - 37 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
3. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Шанхай СИПГ 0:0 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
9. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 0:0 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 7 2 2 3 11 - 15 8
13. Шицзячжуан 8 1 4 3 6 - 9 7
14. Гуанчжоу Эвергранд 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 9 4 3 2 9 - 7 15
4. Тянцзинь Тэда 0:0 8 3 3 2 12 - 10 12
5. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
8. Чжэцзян Профессионал 8 2 4 2 11 - 10 10
9. Шанхай СИПГ 0:0 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 7 2 1 4 8 - 15 7
14. Далянь Ифан 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 47%, Тянцзинь Тэда: 53%.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    49'
    Ох, нехорошо это выглядит. Линьпэн Чжан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    47'
    Линьпэн Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 45'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 45'
    Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 46%, Тянцзинь Тэда: 54%.
  • 44'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    44'
    Берич Роберт наказан за толчок Ли Ан
  • Угловой
    44'
    Ба Дунь из команды Тянцзинь Тэда разыграл угловой с правого угла.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Вэньцзюнь Люй ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Тянцзинь Тэда пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      42'
      Хуэй-Кан Цай наказан за толчок Tong Zhou
    • 42'
      Удар от ворот произведет Тянцзинь Тэда
    • Травма, повреждение
      42'
      Jiarun Gao возвращается на поле.
    • 41'
      Оооо... вот это был удар! Ли Ан должен был забить с этой позиции.
    • 41'
      Ли Ан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      41'
      Цзин Фэн из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Шанхай СИПГ
    Ничья
    Тянцзинь Тэда
    2.05
    5.80
    5.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Тэда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шанхай СИПГ
    Тянцзинь Тэда
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     