Стадион: Dalian Sports Center Stadium
1:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаQiuming Wang
36' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
66' Желтая карточкаJiarun Gao
85' Желтая карточкаКаллон Исса
88' Желтая карточкаБа Дунь
1:0
90' ГолHuachen Zhang
90'+5
Ход матча
19'
31'
36'
66'
72'
85'
87'
88'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
12
Wei
Chen2
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
15
Shenyuan
Li
27
Цзин
Фэн
14
Ли
Шенглонг
10
Ндиайе
Чериф
26
Jiamin
Xu
19
Yuefeng
Bai
33
Yue
Song
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
- Основной состав
-
12 Wei Chen2Вратарь
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
15 Shenyuan LiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
- Защитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
31 Anjie Xi
-
26 Chunxin Chen
-
37 Xuhuang Chen
-
39 Baiyang Liu
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
- Защитник
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
11 Weijun Xie
-
14 Pengchao Zu
-
17 Zheng Zhou
-
-
23 Yumiao Qian
-
24 Taoyu Piao
-
32 Yuanjie Su
-
37 Xuelong Sun
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Тянцзинь Тэда
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|5 (1)
|0.36
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0.21
|Цзин Фэн
|1
|0.07
|Линьпэн Чжан
|1
|0.07
|Huachen Zhang
|1
|0.07
|Zhurun Liu
|1
|0.07
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.07
|Xin Xu
|1
|0.07
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|5
|0.33
|Weijun Xie
|3
|0.2
|Берич Роберт
|2
|0.13
|Tong Zhou
|2
|0.13
|Фарлей Роса
|1
|0.07
|Мерида Фран
|1
|0.07
|Yuanjie Su
|1
|0.07
|Yan Shi
|1
|0.07
|Радонич Деян
|1
|0.07
|Qiuming Wang
|1
|0.07
|Eder Lima II
|1
|0.07
|Yingjie Zhao
|1
|0.07
|Taoyu Piao
|1
|0.07
|Yinong Tian
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Паулиньо Пауло
|2
|0
|Линьпэн Чжан
|2
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Ли Ан
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|4
|0
|Jiamin Xu
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Yuanjie Su
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Jiarun Gao
|1
|0
|Zhenghao Wang
|1
|0
|Yan Shi
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
4
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
2
17%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
33%
2
18%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
3
50%
4
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
14%
2
10%
1-15
3
21%
5
24%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
7
33%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
6
43%
5
24%
76-90
Пропущено
12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
25%
2
11%
1-15
2
17%
5
26%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
4
33%
5
26%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|13
|1
|0
|46 - 8
|40
|2.
|Шаньдун Тайшань
|2:1
|15
|13
|0
|2
|33 - 10
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|14
|8
|3
|3
|28 - 15
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Шанхай СИПГ
|14
|7
|3
|4
|15 - 11
|24
|6.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|15
|6
|6
|3
|18 - 15
|24
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|6
|5
|3
|18 - 13
|23
|8.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|10.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|21 - 19
|19
|11.
|Ухань Цзалл
|1:2
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|16 - 23
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|13
|3
|7
|3
|23 - 21
|16
|14.
|Далянь Ифан
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|15.
|Шицзячжуан
|14
|2
|5
|7
|10 - 21
|11
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|3
|1
|10
|10 - 21
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|14
|1
|0
|13
|9 - 41
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|15
|0
|0
|15
|7 - 39
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Шаньдун Тайшань
|2:1
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|3.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|9.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|1:2
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|8
|0
|0
|8
|4 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|2:1
|9
|7
|0
|2
|19 - 9
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|2:1
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|6.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|9.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|1:2
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|14.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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