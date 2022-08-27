Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Линьпэн Чжан получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Линьпэн Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

44' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Оооо... вот это был удар! Ли Ан должен был забить с этой позиции.

41' Ли Ан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Матч возобновлен

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Jiarun Gao получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

39' Jiarun Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Линьпэн Чжан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Оооо... вот это был удар! Ли Ан должен был забить с этой позиции.

35' Ли Ан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Qiuming Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

30' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч возобновлен

29' Jiamin Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Игрок из команды Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Ли Шенглонг нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

20' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Yue Song получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Yue Song на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Qiuming Wang не смог попасть в створ ударом издали

16' Игрок из команды Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

13' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Yue Song на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Берич Роберт не смог попасть в створ ударом издали

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре