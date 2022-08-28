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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэнань Цзянье
2:0
Второй тайм: 61'
Гуанчжоу Эвергранд
0'
22' Желтая карточка
Shuai Yang2
1:0
26' Пенальти
Межеевски Адриан
39' Желтая карточка
Shaocong Wu
2:0
49' Гол
Shuai Yang2
56' Желтая карточка
Dilmurat Mawlanyaz

Ход матча

10'
Dilmurat Mawlanyaz
Honglue Zhao
 
22'
Shuai Yang2
 
26'
Межеевски Адриан
1:0
39'
 
Shaocong Wu
46'
 
Хайо Ронг
Сюэпэн Ли
46'
 
Ling Jie
Jiaheng Li
49'
Shuai Yang2
2:0
56'
Dilmurat Mawlanyaz
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Гуанчжоу Эвергранд
1.64
4.30
5.95
Все Коэффициенты
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
39
Honglue
Zhao
17
Пина
Томас
21
Keqiang
Chen
6
Шангуань
Ван
10
Межеевски
Адриан
29
Yihao
Zhong
8
Zichang
Huang
1
Shibo
Liu
20
Shilong
Wang
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
45
Сюэпэн
Ли
8
Чжан
Сювэй
15
Dinghao
Yan
33
Mingmin
Cai
7
Вэй
Ши-Хао
17
Liyn
Yang
23
Jiaheng
Li
Хэнань Цзянье
4-1-4-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-1-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Эвергранд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

19 матчей

5.3%
15.8%
78.9%
1 победа 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
2:1
К
2:0
С
1:3
С
2:2
С
2:5
К
2:0
С
0:5
С
1:0
С
2:1
С
2:4
С
1:2
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 6 0.4
Дурадо Энрике 5 (1) 0.33
Zichang Huang 4 0.27
Yihao Zhong 4 0.27
Межеевски Адриан 2 (1) 0.13
Shuai Yang2 2 0.13
Dong Han 2 0.13
Yuhao Zhao 1 0.07
Boxuan Feng 1 0.07
Ма Ксянгью 1 0.07
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.07
Шунич Тони 0 0
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вэй Ши-Хао 4 0.27
Liyn Yang 4 0.27
Dinghao Yan 1 (1) 0.07
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0
Rijin Chen 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Шангуань Ван 3 0
Xin Luo 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Шунич Тони 2 0
Yuhao Zhao 2 0
Yihao Zhong 2 0
Shuai Yang2 2 0
Haoran Wang 2 0
Jinbao Zhong 0 1
Межеевски Адриан 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Zhixuan Du 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Вэй Ши-Хао 4 0
Guangliang Huang 3 0
Yu Hou 3 0
Dinghao Yan 2 0
Hengbo Fan 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Yang Li3 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
3
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
1
33%
31-45
1
5%
1
33%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
1
33%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

27
9
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
7
26%
3
33%
31-45
3
11%
2
22%
46-60
3
11%
2
22%
61-75
9
33%
1
11%
76-90

Пропущено

16
22
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
31%
1
5%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
1
6%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0
Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 15 14 1 0 48 - 8 43
2. Шаньдун Тайшань 15 13 0 2 33 - 10 39
3. Хэнань Цзянье 2:0 15 9 3 3 30 - 15 30
4. Шанхай Шеньхуа 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Шанхай СИПГ 14 7 3 4 15 - 11 24
6. Ченду Беттер Сити 15 6 6 3 18 - 15 24
7. Мэйчжоу Хакка 1:1 15 6 6 3 19 - 14 24
8. Чжэцзян Профессионал 3:0 14 6 5 3 20 - 11 23
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 14 4 7 3 25 - 22 19
11. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
12. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
13. Шэньчжэнь 0:2 14 5 1 8 16 - 25 16
14. Далянь Ифан 1:1 14 3 7 4 16 - 18 16
15. Шицзячжуан 15 2 5 8 11 - 23 11
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 15 3 1 11 10 - 23 10
17. Хэбей Форчун 0:3 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 7 7 0 0 29 - 4 21
2. Хэнань Цзянье 2:0 9 6 1 2 22 - 11 19
3. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 1:1 9 4 3 2 15 - 11 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Чжэцзян Профессионал 3:0 6 4 1 1 9 - 1 13
8. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Шэньчжэнь 0:2 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 1:1 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 11 7
14. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 0:3 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 19 - 9 21
3. Ченду Беттер Сити 10 5 3 2 11 - 8 18
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 2:0 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
8. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Чжэцзян Профессионал 3:0 8 2 4 2 11 - 10 10
10. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Мэйчжоу Хакка 1:1 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Далянь Ифан 1:1 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Шэньчжэнь 0:2 8 2 1 5 8 - 17 7
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 7 1 0 6 3 - 15 3
17. Хэбей Форчун 0:3 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
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    Лучшие коэффициенты
    Хэнань Цзянье
    Ничья
    Гуанчжоу Эвергранд
    1.64
    4.30
    5.95
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    Гуанчжоу Эвергранд
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