Первый тайм

49' Команда Хэнань Цзянье играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Оооо... вот это был удар! Keqiang Chen должен был забить с этой позиции.

47' Keqiang Chen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Shaocong Wu выиграл воздушное противоборство у Zichang Huang

46' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

42' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Матч возобновлен

41' Keqiang Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Shaocong Wu получил желтую карточку от судьи

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Yihao Zhong получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Yihao Zhong на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Межеевски Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Dilmurat Mawlanyaz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Оооо... вот это был удар! Keqiang Chen должен был забить с этой позиции.

31' Keqiang Chen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Zichang Huang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Yang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Команда Хэнань Цзянье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О О Л - Межеевски Адриан из команды Хэнань Цзянье забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Shibo Liu прыгнул вправо!

25' После проверки VAR судья не изменил решения - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Dinghao Yan бьет со штрафного в створ, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

22' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Гуанчжоу Эвергранд пробьет пенальти!

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' Оооо... вот это был удар! Keqiang Chen должен был забить с этой позиции.

18' Keqiang Chen нанес удар головой, но Shibo Liu спокойно отбил мяч.

17' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Shaocong Wu успешно блокирует удар.

12' Mingmin Cai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Оооо... вот это был удар! Zichang Huang должен был забить с этой позиции.

11' Zichang Huang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

8' Yihao Zhong создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Жао Хонглуе получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру