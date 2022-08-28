Стадион: Женжу Ханггай
2:0
Второй тайм: 61'
0'
22' Желтая карточкаShuai Yang2
1:0
26' ПенальтиМежеевски Адриан
39' Желтая карточкаShaocong Wu
2:0
49' ГолShuai Yang2
56' Желтая карточкаDilmurat Mawlanyaz
Ход матча
22'
26'
1:0
39'
46'
49'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
39
Honglue
Zhao
17
Пина
Томас
21
Keqiang
Chen
29
Yihao
Zhong
20
Shilong
Wang
6
Yang
Li3
45
Сюэпэн
Ли
15
Dinghao
Yan
33
Mingmin
Cai
17
Liyn
Yang
23
Jiaheng
Li
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
39 Honglue ZhaoЗащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
21 Keqiang ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
11 Zhao Ke
-
-
26 Jiahui Liu
-
28 Ма Ксянгью
-
32 Dong Han
-
-
37 Junwei Zheng
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Shilong WangЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
45 Сюэпэн ЛиЗащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
33 Mingmin CaiПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
23 Jiaheng LiНападающий
- Запасные игроки
-
44 Хайо РонгПолузащитник
-
-
-
13 Likai Wan
-
27 Suowei Wei
-
-
24 Xinjie He
-
34 Yu Hou
-
-
11 Zifeng Xie
-
18 Hengbo Fan
-
28 Ling Jie
-
Главный тренер: Zhi Zheng
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Эвергранд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
19 матчей
5.3%
15.8%
78.9%
1 победа 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|6
|0.4
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.33
|Zichang Huang
|4
|0.27
|Yihao Zhong
|4
|0.27
|Межеевски Адриан
|2 (1)
|0.13
|Shuai Yang2
|2
|0.13
|Dong Han
|2
|0.13
|Yuhao Zhao
|1
|0.07
|Boxuan Feng
|1
|0.07
|Ма Ксянгью
|1
|0.07
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.07
|Шунич Тони
|0
|0
|Шангуань Ван
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.27
|Liyn Yang
|4
|0.27
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.07
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Шангуань Ван
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Шунич Тони
|2
|0
|Yuhao Zhao
|2
|0
|Yihao Zhong
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Jinbao Zhong
|0
|1
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Вэй Ши-Хао
|4
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Yu Hou
|3
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
3
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
1
33%
31-45
1
5%
1
33%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
1
33%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
27
9
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
7
26%
3
33%
31-45
3
11%
2
22%
46-60
3
11%
2
22%
61-75
9
33%
1
11%
76-90
Пропущено
16
22
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
31%
1
5%
1-15
3
19%
5
23%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
1
6%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0
Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|15
|14
|1
|0
|48 - 8
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|15
|13
|0
|2
|33 - 10
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|2:0
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Шанхай СИПГ
|14
|7
|3
|4
|15 - 11
|24
|6.
|Ченду Беттер Сити
|15
|6
|6
|3
|18 - 15
|24
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|1:1
|15
|6
|6
|3
|19 - 14
|24
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|3:0
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|7
|3
|25 - 22
|19
|11.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|21 - 19
|19
|12.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|0:2
|14
|5
|1
|8
|16 - 25
|16
|14.
|Далянь Ифан
|1:1
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|15.
|Шицзячжуан
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|15
|3
|1
|11
|10 - 23
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|0:3
|15
|1
|0
|14
|9 - 44
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|15
|0
|0
|15
|7 - 39
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|7
|7
|0
|0
|29 - 4
|21
|2.
|Хэнань Цзянье
|2:0
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|3.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|1:1
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|3:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|8.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Шэньчжэнь
|0:2
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|0:3
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|4 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|9
|7
|0
|2
|19 - 9
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Хэнань Цзянье
|2:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|8.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|3:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Далянь Ифан
|1:1
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Шэньчжэнь
|0:2
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|7
|1
|0
|6
|3 - 15
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|0:3
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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