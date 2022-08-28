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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэнань Цзянье
2:1
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
22' Желтая карточка
Shuai Yang2
1:0
26' Пенальти
Межеевски Адриан
39' Желтая карточка
Shaocong Wu
2:0
49' Гол
Shuai Yang2
55' Желтая карточка
Dilmurat Mawlanyaz
2:1
77' Гол
Ling Jie
80' Желтая карточка
Хайо Ронг
83' Желтая карточка
Шангуань Ван
90' Желтая карточка
Yihao Zhong
90'+5

Ход матча

10'
Dilmurat Mawlanyaz
Honglue Zhao
 
22'
Shuai Yang2
 
26'
Межеевски Адриан
1:0
39'
 
Shaocong Wu
46'
 
Хайо Ронг
Сюэпэн Ли
46'
 
Ling Jie
Jiaheng Li
49'
Shuai Yang2
(Межеевски Адриан)
2:0
55'
Dilmurat Mawlanyaz
 
66'
Parmanjan Kyum
Keqiang Chen
 
69'
 
Hengbo Fan
Shilong Wang
70'
 
Guangliang Huang
Mingmin Cai
75'
Xin Luo
Boxuan Feng
 
76'
Yuhao Zhao
Пина Томас
 
76'
Ма Ксянгью
Zichang Huang
 
77'
2:1
Ling Jie
(Хайо Ронг)
80'
 
Хайо Ронг
83'
Шангуань Ван
 
90'
Yihao Zhong
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 4 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
39
Honglue
Zhao
17
Пина
Томас
21
Keqiang
Chen
6
Шангуань
Ван
10
Межеевски
Адриан
29
Yihao
Zhong
8
Zichang
Huang
1
Shibo
Liu
20
Shilong
Wang
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
45
Сюэпэн
Ли
8
Чжан
Сювэй
15
Dinghao
Yan
33
Mingmin
Cai
7
Вэй
Ши-Хао
17
Liyn
Yang
23
Jiaheng
Li
Хэнань Цзянье
4-1-4-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-1-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Эвергранд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

19 матчей

5.3%
15.8%
78.9%
1 победа 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
2:1
К
2:0
С
1:3
С
2:2
С
2:5
К
2:0
С
0:5
С
1:0
С
2:1
С
2:4
С
1:2
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 6 0.4
Дурадо Энрике 5 (1) 0.33
Zichang Huang 4 0.27
Yihao Zhong 4 0.27
Межеевски Адриан 2 (1) 0.13
Shuai Yang2 2 0.13
Dong Han 2 0.13
Yuhao Zhao 1 0.07
Boxuan Feng 1 0.07
Ма Ксянгью 1 0.07
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.07
Шунич Тони 0 0
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вэй Ши-Хао 4 0.27
Liyn Yang 4 0.27
Dinghao Yan 1 (1) 0.07
Ling Jie 1 0.07
Хайо Ронг 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0
Rijin Chen 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 4 0
Каранга Фернандо 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Yihao Zhong 3 0
Xin Luo 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Шунич Тони 2 0
Yuhao Zhao 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Shuai Yang2 2 0
Haoran Wang 2 0
Jinbao Zhong 0 1
Межеевски Адриан 1 0
Zichang Huang 1 0
Zhixuan Du 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Вэй Ши-Хао 4 0
Guangliang Huang 3 0
Yu Hou 3 0
Dinghao Yan 2 0
Hengbo Fan 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Хайо Ронг 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Yang Li3 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
4
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
1
25%
31-45
2
10%
1
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
2
50%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
23%
1
7%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
2
15%
3
20%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

29
10
13 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
1
10%
16-30
7
24%
3
30%
31-45
4
14%
2
20%
46-60
3
10%
2
20%
61-75
9
31%
2
20%
76-90

Пропущено

17
24
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
5
29%
29%
1
4%
1-15
3
18%
6
25%
16-30
3
18%
1
4%
31-45
1
6%
6
25%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
2
12%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0
Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 15 13 0 2 33 - 10 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Мэйчжоу Хакка 15 7 5 3 22 - 15 26
6. Шанхай СИПГ 14 7 3 4 15 - 11 24
7. Ченду Беттер Сити 15 6 6 3 18 - 15 24
8. Чжэцзян Профессионал 14 6 5 3 20 - 11 23
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 14 4 7 3 25 - 22 19
11. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
12. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
13. Шэньчжэнь 14 5 1 8 17 - 28 16
14. Далянь Ифан 14 3 6 5 17 - 21 15
15. Шицзячжуан 15 2 5 8 11 - 23 11
16. Гуанчжоу Эвергранд 15 3 1 11 11 - 23 10
17. Хэбей Форчун 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
3. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
4. Мэйчжоу Хакка 9 5 2 2 18 - 12 17
5. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Чжэцзян Профессионал 6 4 1 1 9 - 1 13
8. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 11 7
14. Гуанчжоу Эвергранд 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 19 - 9 21
3. Ченду Беттер Сити 10 5 3 2 11 - 8 18
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
8. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Чжэцзян Профессионал 8 2 4 2 11 - 10 10
10. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 8 2 1 5 9 - 20 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 7 1 0 6 4 - 15 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
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