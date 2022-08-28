  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ухань Три Таунс
2:0
Перерыв
Шэньчжэнь
0'
1:0
5' Гол
Marcao V
18' Желтая карточка
Marcao V
2:0
35' Гол
Marcao V

Ход матча

5'
Marcao V
(Станчу Николае)
1:0
18'
Marcao V
 
35'
Marcao V
(Се Пэнфэй)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Шэньчжэнь
1.16
9.60
28.00
Все Коэффициенты
1
Fei
Wu
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
43
Станчу
Николае
12
Xiaobin
Zhang
II
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
13
Marcao
V
11
Давидсон
24
Дун
Хэнъи
26
Юань
Миньчэн
5
Лим
Чхэ-Мин
11
Yuan
Zhang1
2
Yeljan
Shinar
21
Чжипэн
Цзян
30
Ruifeng
Huang
6
Shuai
Pei
8
Wai-Tsun
Dai
7
Ачеампонг
Франк
29
Лин
Гао
Ухань Три Таунс
3-4-3
Шэньчжэнь
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 15 (2) 1
Давидсон 8 (1) 0.53
Станчу Николае 7 0.47
Се Пэнфэй 5 0.33
Ademilson 4 (1) 0.27
Xiaobin Zhang II 2 0.13
Haoyang Xu 1 0.07
Хан Жэнь 1 0.07
Сантос Уоллес 1 0.07
Имин Лю 1 0.07
Kuo Yang 1 0.07
Yifei Sang 1 (1) 0.07
Ханьвэнь Дэн 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhang Hui 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.36
Wai-Tsun Dai 2 0.14
Лин Гао 2 0.14
Shuai Pei 2 0.14
Алессандрини Ромен 1 0.07
Лим Чхэ-Мин 1 0.07
Юань Миньчэн 1 0.07
Yue Xu 1 0.07
Юнпо Ван 0 0
Чжипэн Цзян 0 0
Yuanyi Li 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао Хэ 4 0
Хан Жэнь 3 0
Marcao V 3 0
Сантос Уоллес 2 0
Имин Лю 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Станчу Николае 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Wentao Zhang 1 0
Давидсон 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 4 0
Юнпо Ван 1 1
Yeljan Shinar 2 0
Лин Гао 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Лим Чхэ-Мин 1 0
Haolun Mi 1 0
Чжан Лу 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
9
12 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
4
15%
0
0%
1-15
6
22%
1
11%
16-30
2
7%
2
22%
31-45
5
19%
2
22%
46-60
5
19%
4
44%
61-75
5
19%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
1
25%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
50%
3
21%
76-90

Забито

19
8
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
3
16%
2
25%
1-15
4
21%
2
25%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
3
38%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
13%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Забито

46
17
22 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
7
15%
2
12%
1-15
10
22%
3
18%
16-30
5
11%
2
12%
31-45
8
17%
5
29%
29%
46-60
7
15%
4
24%
61-75
9
20%
1
6%
76-90

Пропущено

8
22
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
13%
2
9%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
1
13%
6
27%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
4
50%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3
Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 15 14 1 0 48 - 8 43
2. Шаньдун Тайшань 15 13 0 2 33 - 10 39
3. Хэнань Цзянье 2:0 15 9 3 3 30 - 15 30
4. Шанхай Шеньхуа 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Шанхай СИПГ 14 7 3 4 15 - 11 24
6. Ченду Беттер Сити 15 6 6 3 18 - 15 24
7. Мэйчжоу Хакка 1:1 15 6 6 3 19 - 14 24
8. Чжэцзян Профессионал 3:0 14 6 5 3 20 - 11 23
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 14 4 7 3 25 - 22 19
11. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
12. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
13. Шэньчжэнь 0:2 14 5 1 8 16 - 25 16
14. Далянь Ифан 1:1 14 3 7 4 16 - 18 16
15. Шицзячжуан 15 2 5 8 11 - 23 11
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 15 3 1 11 10 - 23 10
17. Хэбей Форчун 0:3 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 7 7 0 0 29 - 4 21
2. Хэнань Цзянье 2:0 9 6 1 2 22 - 11 19
3. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 1:1 9 4 3 2 15 - 11 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Чжэцзян Профессионал 3:0 6 4 1 1 9 - 1 13
8. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Шэньчжэнь 0:2 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 1:1 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 11 7
14. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 0:3 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 19 - 9 21
3. Ченду Беттер Сити 10 5 3 2 11 - 8 18
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 2:0 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
8. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Чжэцзян Профессионал 3:0 8 2 4 2 11 - 10 10
10. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Мэйчжоу Хакка 1:1 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Далянь Ифан 1:1 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Шэньчжэнь 0:2 8 2 1 5 8 - 17 7
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 7 1 0 6 3 - 15 3
17. Хэбей Форчун 0:3 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Ухань Три Таунс играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Ухань Три Таунс: 46%, Шэньчжэнь: 54%.
  • 47'
    Шэньчжэнь контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Давидсон задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья свистит. Чжаб Юан атаковал сзади соперника. Это Marcao заработал своей команде штрафной
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ухань Три Таунс
    Ничья
    Шэньчжэнь
    1.16
    9.60
    28.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 2:0 Шэньчжэнь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ухань Три Таунс
    Шэньчжэнь
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     