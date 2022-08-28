Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

40' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

39' Близко! Станчу Николае нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

38' Marcao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Marcao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

33' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

33' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Станчу Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

30' Се Пэнфэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Станчу Николае пробил со штрафного прямо в стенку

28' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Се Пэнфэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хан Жэнь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Fei Wu взял и забрал мяч на выходе

25' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

18' Marcao грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

17' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ачеампонг Франк из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Лин Гао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Хорошую попытку сделал Shuai Pei . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Команда Ухань Три Таунс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Marcao забивает с левой ноги!

5' Станчу Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

4' Гао Чжуньи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.