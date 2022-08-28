Стадион: Wuyuan River Stadium
5:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолMarcao V
18' Желтая карточкаMarcao V
2:0
35' ГолMarcao V
47' Желтая карточкаЮань Миньчэн
3:0
61' ГолAdemilson
4:0
63' ГолЧао Хэ
5:0
66' ГолДавидсон
68' Желтая карточкаYeljan Shinar
5:1
75' ПенальтиАчеампонг Франк
77' Undefined phrase: football_event_Чжипэн Цзян
78' Красная карточкаЧжипэн Цзян
90'+4
Ход матча
5'
1:0
18'
46'
47'
60'
67'
68'
75'
5:1
75'
77'
78'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
11 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
1
Fei
Wu
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
13
Marcao
V
11
Давидсон
24
Дун
Хэнъи
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
29
Лин
Гао
- Основной состав
-
1 Fei WuВратарь
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гао ЧжуньиПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
-
13 Marcao VНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
16 Kuo YangЗащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Yifei SangНападающий
-
35 Yusup Wahaf
-
-
-
31 Луо Сенвен
-
32 Haidong Lu
-
37 Haoyang Xu
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
25 Haolun MiПолузащитник
-
39 Юнпо ВанНападающий
-
32 Jiabao Ji
-
14 Yuan Zhang2
-
17 Hao Fu
-
19 Yue Xu
-
20 Yue Liu
-
23 Xingyu Wu
-
13 Haofeng Xu
-
33 Yuezheng Du
-
35 Lu Wentao
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|16 (2)
|1.07
|Давидсон
|9 (1)
|0.6
|Станчу Николае
|7
|0.47
|Се Пэнфэй
|5
|0.33
|Ademilson
|5 (1)
|0.33
|Xiaobin Zhang II
|2
|0.13
|Haoyang Xu
|1
|0.07
|Хан Жэнь
|1
|0.07
|Сантос Уоллес
|1
|0.07
|Имин Лю
|1
|0.07
|Kuo Yang
|1
|0.07
|Чао Хэ
|1
|0.07
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.07
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|6 (1)
|0.43
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.14
|Лин Гао
|2
|0.14
|Shuai Pei
|2
|0.14
|Алессандрини Ромен
|1
|0.07
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.07
|Юань Миньчэн
|1
|0.07
|Yue Xu
|1
|0.07
|Юнпо Ван
|0
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чао Хэ
|4
|0
|Хан Жэнь
|3
|0
|Marcao V
|3
|0
|Сантос Уоллес
|2
|0
|Имин Лю
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Се Пэнфэй
|1
|0
|Wentao Zhang
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|4
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0
|Haolun Mi
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
10
14 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
5
16%
0
0%
1-15
6
19%
1
10%
16-30
3
9%
2
20%
31-45
5
16%
2
20%
46-60
8
25%
5
50%
61-75
5
16%
0
0%
76-90
Пропущено
5
19
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
20%
3
16%
31-45
1
20%
4
21%
46-60
1
20%
5
26%
61-75
2
40%
3
16%
76-90
Забито
19
8
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
16%
2
25%
1-15
4
21%
2
25%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
3
38%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
13%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Забито
51
18
24 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
8
16%
2
11%
1-15
10
20%
3
17%
16-30
6
12%
2
11%
31-45
8
16%
5
28%
46-60
10
20%
5
28%
61-75
9
18%
1
6%
76-90
Пропущено
9
27
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
11%
3
11%
1-15
1
11%
3
11%
16-30
1
11%
4
15%
31-45
1
11%
6
22%
46-60
1
11%
7
26%
61-75
4
44%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3
Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|15
|13
|0
|2
|33 - 10
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|6.
|Шанхай СИПГ
|14
|7
|3
|4
|15 - 11
|24
|7.
|Ченду Беттер Сити
|15
|6
|6
|3
|18 - 15
|24
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|7
|3
|25 - 22
|19
|11.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|21 - 19
|19
|12.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|14.
|Далянь Ифан
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|15.
|Шицзячжуан
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|15
|3
|1
|11
|11 - 23
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|15
|1
|0
|14
|9 - 44
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|15
|0
|0
|15
|7 - 39
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|3.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|8.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|4 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|9
|7
|0
|2
|19 - 9
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|8.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|1
|0
|6
|4 - 15
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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