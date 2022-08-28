Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Давидсон задерживает мяч рукой

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

45' Станчу Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

43' Оооо... вот это был удар! Станчу Николае должен был забить с этой позиции.

43' Станчу Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

39' Близко! Станчу Николае нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

38' Marcao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Marcao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

33' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

33' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Станчу Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

30' Се Пэнфэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Станчу Николае пробил со штрафного прямо в стенку

28' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Се Пэнфэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хан Жэнь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Fei Wu взял и забрал мяч на выходе

25' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

18' Marcao грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

17' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ачеампонг Франк из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Лин Гао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Хорошую попытку сделал Shuai Pei . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Команда Ухань Три Таунс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Marcao забивает с левой ноги!

5' Станчу Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

4' Гао Чжуньи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.