Стадион: Puwan Stadium
1:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаZhongliu Chen
0:1
26' ГолErik IV
33' Желтая карточкаYiming Yang
66' Желтая карточкаQi Cui
1:1
79' ГолOscar Taty Maritu
1:2
90' ПенальтиСержиньо Солер
90'+6
Ход матча
15'
26'
0:1
33'
66'
71'
79'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
14
Puliang
Shao
18
Hong
Li
23
Yiming
Yang
21
Zhe
Jiang
20
Xinyu
Liu1
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
39
Kaiyu
Mao
24
Zhiyu
Yan
31
Weihui
Rao
20
Yufeng
Zhang
11
Erik
IV
29
Тан
Лонг
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
18 Hong LiЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Xinyu Liu1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Канте ХосеНападающий
-
-
27 Fuyu Ma
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
21 Qi CuiЗащитник
- Защитник
-
39 Kaiyu MaoЗащитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Zhiyun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
-
28 Henglong Ci
-
15 Dilemet Tudi
-
25 Huapeng Wang
-
26 Honglin Dong
-
27 Li Zhang II
-
34 Yiran He
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Шицзячжуан
Чанчунь Ятай
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|3 (2)
|0.2
|Xinyu Liu1
|1
|0.07
|Zhe Jiang
|1
|0.07
|Kaimu Zheng
|1
|0.07
|Shihao Piao
|1
|0.07
|Yiming Yang
|1
|0.07
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.07
|Fuyu Ma
|1
|0.07
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Канте Хосе
|0
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|7
|0.5
|Erik IV
|5
|0.36
|Тан Лонг
|5
|0.36
|Сержиньо Солер
|3 (1)
|0.21
|Jinxian Wang
|2
|0.14
|Yufeng Zhang
|1
|0.07
|Окоре Жорес
|1
|0.07
|Н'Длову Дино
|1
|0.07
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Hao Guo
|2
|1
|Shihao Piao
|3
|0
|Chuangyi Lin
|1
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jie Sun
|1
|1
|Weihui Rao
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
20
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
29%
2
10%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
14%
4
20%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
2
29%
4
20%
76-90
Пропущено
11
15
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
23%
2
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
40%
76-90
Забито
10
27
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
2
20%
2
7%
1-15
1
10%
6
22%
16-30
1
10%
3
11%
31-45
1
10%
6
22%
46-60
1
10%
6
22%
61-75
4
40%
4
15%
76-90
Пропущено
24
20
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
17%
2
10%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
6
25%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
4
17%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2
Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|15
|14
|1
|0
|48 - 8
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|15
|13
|0
|2
|33 - 10
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|2:0
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Шанхай СИПГ
|14
|7
|3
|4
|15 - 11
|24
|6.
|Ченду Беттер Сити
|15
|6
|6
|3
|18 - 15
|24
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|1:1
|15
|6
|6
|3
|19 - 14
|24
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|3:0
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|7
|3
|25 - 22
|19
|11.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|21 - 19
|19
|12.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|13.
|Шэньчжэнь
|0:2
|14
|5
|1
|8
|16 - 25
|16
|14.
|Далянь Ифан
|1:1
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|15.
|Шицзячжуан
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|15
|3
|1
|11
|10 - 23
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|0:3
|15
|1
|0
|14
|9 - 44
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|15
|0
|0
|15
|7 - 39
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|7
|7
|0
|0
|29 - 4
|21
|2.
|Хэнань Цзянье
|2:0
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|3.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|1:1
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|3:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|8.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Шэньчжэнь
|0:2
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|0:3
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|4 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|9
|7
|0
|2
|19 - 9
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Хэнань Цзянье
|2:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|8.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|3:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|10.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Далянь Ифан
|1:1
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Шэньчжэнь
|0:2
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|7
|1
|0
|6
|3 - 15
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|0:3
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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