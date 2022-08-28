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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шицзячжуан
1:2
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
15' Желтая карточка
Zhongliu Chen
0:1
26' Гол
Erik IV
33' Желтая карточка
Yiming Yang
66' Желтая карточка
Qi Cui
1:1
79' Гол
Oscar Taty Maritu
1:2
90' Пенальти
Сержиньо Солер
90'+6

Ход матча

15'
Zhongliu Chen
 
26'
0:1
Erik IV
(Окоре Жорес)
33'
Yiming Yang
 
59'
Овусу-Секьере Деабеас
Xinyu Liu1
 
60'
Жуков Георгий
Sabit Abdusalam
 
60'
Канте Хосе
Yifeng Zang
 
65'
 
Jinxian Wang
Неграо Жуниор
66'
 
Qi Cui
71'
 
Chengjian Liao
Zhiyu Yan
71'
Hao Guo
Chuangyi Lin
 
73'
 
Li Zhang II
Yufeng Zhang
79'
Oscar Taty Maritu
(Канте Хосе)
1:1
86'
 
Zhiyun Zheng
Weihui Rao
90'
Yun Yang
Zhongliu Chen
 
90'
1:2
Сержиньо Солер

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

14
Puliang
Shao
31
Zhongliu
Chen
18
Hong
Li
23
Yiming
Yang
21
Zhe
Jiang
3
Haiqing
Cao
7
Yifeng
Zang
8
Chuangyi
Lin
15
Sabit
Abdusalam
20
Xinyu
Liu1
10
Oscar
Taty
Maritu
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
4
Окоре
Жорес
39
Kaiyu
Mao
24
Zhiyu
Yan
31
Weihui
Rao
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
11
Erik
IV
29
Тан
Лонг
9
Неграо
Жуниор
Шицзячжуан
5-4-1
Чанчунь Ятай
5-3-2

История личных встреч

Шицзячжуан
Чанчунь Ятай

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛК
3:2
ПЛК
3:2
С
3:2
С
1:0
С
0:3
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 3 (2) 0.2
Xinyu Liu1 1 0.07
Zhe Jiang 1 0.07
Kaimu Zheng 1 0.07
Shihao Piao 1 0.07
Yiming Yang 1 0.07
Bughrahan Iskandar 1 0.07
Fuyu Ma 1 0.07
Chuangyi Lin 0 0
Канте Хосе 0 0
Овусу-Секьере Деабеас 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 7 0.5
Erik IV 5 0.36
Тан Лонг 5 0.36
Сержиньо Солер 3 (1) 0.21
Jinxian Wang 2 0.14
Yufeng Zhang 1 0.07
Окоре Жорес 1 0.07
Н'Длову Дино 1 0.07
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhongliu Chen 4 0
Hao Guo 2 1
Shihao Piao 3 0
Chuangyi Lin 1 1
Puliang Shao 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Yiming Yang 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Fuyu Ma 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jie Sun 1 1
Weihui Rao 2 0
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Chengjian Liao 1 0
Li Zhang II 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
20
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
29%
2
10%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
14%
4
20%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
2
29%
4
20%
76-90

Пропущено

11
15
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
23%
2
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
40%
76-90

Забито

10
27
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
2
20%
2
7%
1-15
1
10%
6
22%
16-30
1
10%
3
11%
31-45
1
10%
6
22%
46-60
1
10%
6
22%
61-75
4
40%
4
15%
76-90

Пропущено

24
20
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
17%
2
10%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
6
25%
4
20%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2
Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 15 14 1 0 48 - 8 43
2. Шаньдун Тайшань 15 13 0 2 33 - 10 39
3. Хэнань Цзянье 2:0 15 9 3 3 30 - 15 30
4. Шанхай Шеньхуа 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Шанхай СИПГ 14 7 3 4 15 - 11 24
6. Ченду Беттер Сити 15 6 6 3 18 - 15 24
7. Мэйчжоу Хакка 1:1 15 6 6 3 19 - 14 24
8. Чжэцзян Профессионал 3:0 14 6 5 3 20 - 11 23
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 14 4 7 3 25 - 22 19
11. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 21 - 19 19
12. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
13. Шэньчжэнь 0:2 14 5 1 8 16 - 25 16
14. Далянь Ифан 1:1 14 3 7 4 16 - 18 16
15. Шицзячжуан 15 2 5 8 11 - 23 11
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 15 3 1 11 10 - 23 10
17. Хэбей Форчун 0:3 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 15 0 0 15 7 - 39 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 7 7 0 0 29 - 4 21
2. Хэнань Цзянье 2:0 9 6 1 2 22 - 11 19
3. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 1:1 9 4 3 2 15 - 11 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Чжэцзян Профессионал 3:0 6 4 1 1 9 - 1 13
8. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Шэньчжэнь 0:2 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 1:1 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 11 7
14. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 0:3 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 19 - 9 21
3. Ченду Беттер Сити 10 5 3 2 11 - 8 18
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 2:0 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
8. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Чжэцзян Профессионал 3:0 8 2 4 2 11 - 10 10
10. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Мэйчжоу Хакка 1:1 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Далянь Ифан 1:1 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Шэньчжэнь 0:2 8 2 1 5 8 - 17 7
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:2 7 1 0 6 3 - 15 3
17. Хэбей Форчун 0:3 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
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