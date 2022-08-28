Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Hong Li из команды Шицзячжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

41' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Yifeng Zang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

40' Неграо Жуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

36' Zhe Jiang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

35' Erik оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Xinyu Liu из команды Шицзячжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Г О О О О Л - Erik забивает с правой ноги!

26' Хорошую попытку сделал Тан Лонг . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Окоре Жорес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Хорошую попытку сделал Kaiyu Mao . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Yufeng Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Сержиньо Солер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Yifeng Zang пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

21' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

21' Yufeng Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

17' Хорошую попытку сделал Erik . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Окоре Жорес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Zhongliu Chen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

14' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Сержиньо Солер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Сержиньо Солер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Erik нанес удар головой, но Puliang Shao спокойно отбил мяч.

11' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Xinyu Liu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Яо Вейхуи выиграл воздушное противоборство у Yifeng Zang

6' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Chuangyi Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шицзячжуан начинает с центра поля