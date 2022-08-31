Стадион: Дачия-Арена
1:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолГомеш Бету
47' Желтая карточкаКабрал Артур
89' Желтая карточкаРоша Игор
90' Желтая карточкаУдоги Дестини
90'+6
Все видео голов с матчей
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
17'
1:0
47'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 7
-
5 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
98
Роша
Игор
II
14
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Удинезе
Фиорентина
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
34 матча
32.4%
11.8%
55.8%
11 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.5%
26.5%
47%
9 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|2
|0.5
|Бекао Родриго
|1
|0.25
|Масина Адам
|1
|0.25
|Удоги Дестини
|1
|0.25
|Делофеу Херард
|0
|0
|Несторовски Илья
|0
|0
|Перейра Роберто
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.25
|Йович Лука
|1
|0.25
|Мандрагора Роландо
|1
|0.25
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Куаме Кристиан
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Неуэн
|1
|1
|Удоги Дестини
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1
Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1
Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|4.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|12.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Фиорентина
Исход игры
Удинезе
18.5% (22)
Ничья
50.4% (60)
Фиорентина
31.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
38.39% (43)
Меньше
61.61% (69)
Обе команды забьют
Да
83.93% (94)
Нет
16.07% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (51)
1:2 Фиорентина
23.5% (28)
2:1 Удинезе
9.2% (11)
0:1 Фиорентина
5% (6)
0:0 Ничья
5% (6)
1:0 Удинезе
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Удинезе
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!