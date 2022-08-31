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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Удинезе
1:0
Конец матча
Фиорентина
0'
1:0
17' Гол
Гомеш Бету
47' Желтая карточка
Кабрал Артур
89' Желтая карточка
Роша Игор
90' Желтая карточка
Удоги Дестини
90'+6
1:0. Гол Бету (видео). Чемпионат...

Ход матча

17'
Гомеш Бету
(Делофеу Херард)
1:0
43'
Нюйтинк Брэм
Масина Адам
 
47'
 
Кабрал Артур
65'
Арслан Толгай-Али
Ловрич Санди
 
65'
Саксесс Исаак
Гомеш Бету
 
68'
 
Бенасси Марко
Венути Лоренцо
68'
 
Соттиль Рикардо
Сапонара Риккардо
79'
Самарджич Лазар
Макенго Жан-Виктор
 
79'
Эхизибуэ Кингсли
Перейра Роберто
 
80'
 
Амрабат Софьян
Мале Юссеф
86'
 
Йович Лука
Кабрал Артур
86'
 
Иконе Жонатан
Барак Антонин
89'
 
Роша Игор
90'
Удоги Дестини
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 7
  • 5 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Удинезе 18.5% (22)
X 50.4% (60)
Фиорентина 31.1% (37)
0
выиграет Удинезе, со счетом 2:0
да
Arii #
0
выиграет Фиорентина, со счетом 1:2
1:2
Kotovsky #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
3
Масина
Адам
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
9
Гомеш
Бету
10
Делофеу
Херард
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
15
Терзич
Алекса
72
Барак
Антонин
38
Мандрагора
Роландо
14
Мале
Юссеф
99
Куаме
Кристиан
9
Кабрал
Артур
8
Сапонара
Риккардо
Удинезе
3-5-2
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Удинезе
Фиорентина

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

34 матча

32.4%
11.8%
55.8%
11 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.5%
26.5%
47%
9 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

СA
0:4
СA
0:1
СA
1:0
К
0:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
2:0
К
2:1
СA
1:0
СA
3:1
К
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 2 0.5
Бекао Родриго 1 0.25
Масина Адам 1 0.25
Удоги Дестини 1 0.25
Делофеу Херард 0 0
Несторовски Илья 0 0
Перейра Роберто 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 1 0.25
Йович Лука 1 0.25
Мандрагора Роландо 1 0.25
Соттиль Рикардо 0 0
Куаме Кристиан 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Неуэн 1 1
Удоги Дестини 2 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Макенго Жан-Виктор 1 0
Бекао Родриго 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соттиль Рикардо 1 0
Роша Игор II 1 0
Йович Лука 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Мале Юссеф 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1
Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1
Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Наполи Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Милан Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Аталанта Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Фиорентина Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Салернитана Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Эмполи Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Верона Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Кремонезе Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Удинезе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
12. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Удинезе вырывает победу
  • 96'
    Делофеу Херард из команды Удинезе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Удинезе: 38%, Фиорентина: 62%.
  • 95'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 95'
    Контроль мяча: Удинезе: 38%, Фиорентина: 62%.
  • Описание гола
    95'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Удинезе 18.5% (22)
    X 50.4% (60)
    Фиорентина 31.1% (37)
    0
    выиграет Удинезе, со счетом 2:0
    да
    Arii #
    0
    выиграет Фиорентина, со счетом 1:2
    1:2
    Kotovsky #
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    Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Фиорентина

    Исход игры
    Удинезе
    18.5% (22)
    Ничья
    50.4% (60)
    Фиорентина
    31.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.39% (43)
    Меньше
    61.61% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (94)
    Нет
    16.07% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (51)
    1:2 Фиорентина
    23.5% (28)
    2:1 Удинезе
    9.2% (11)
    0:1 Фиорентина
    5% (6)
    0:0 Ничья
    5% (6)
    1:0 Удинезе
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Удинезе
    1.7% (2)
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