ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Команда Удинезе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кабрал Артур создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Удинезе

47' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Фиорентина

46' Ловрич Санди из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Перейра Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

44' Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Удинезе

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Масина Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Масина Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Мартинес Лукас II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Мандрагора Роландо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Мандрагора Роландо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Венути Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Удинезе

36' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Удинезе

33' Сапонара Риккардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Мартинес Лукас II нанес удар головой, но Марко Сильвестри спокойно отбил мяч.

31' Удар от ворот произведет Фиорентина

31' Ловрич Санди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Игра в одни ворота сейчас. Фиорентина доминирует и владеет мячом

29' Мандрагора Роландо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Роша Игор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Хорошую попытку сделал Гомеш Бету . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Гомеш Бету создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' [team] вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Алекса Терзич ослабляет давление, выбив мяч.

23' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Кабрал Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Алекса Терзич ослабляет давление, выбив мяч.

21' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Алекса Терзич наказан за толчок Перейра Роберто

20' Мартинес Лукас II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

20' Венути Лоренцо пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

18' Мартинес Лукас II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Матч возобновлен

18' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Удинезе будет все-таки засчитан.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

18' Венути Лоренцо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

17' Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Делофеу Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Алекса Терзич из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Роша Игор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Мандрагора Роландо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Гомеш Бету выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Алекса Терзич выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

3' Сапонара Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Удар от ворот произведет Фиорентина

2' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Фиорентина

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Удинезе начинает с центра поля