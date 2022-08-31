Стадион: Луиджи Феррарис
Все видео голов с матчей
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
15
Колли
Омар
14
Виейра
Ронни
37
Лерис
Мехди
4
Патрик
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
История личных встреч
Сампдория
Лацио
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
28 матчей
17.9%
14.3%
67.8%
5 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|2
|0.5
|Педро Родригес
|1
|0.25
|Альберто Луис
|1
|0.25
|Андерсон Фелипе
|1
|0.25
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|2
|0
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Лерис Мехди
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0
Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0
Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Лацио
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|10.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|15.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Верона
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|17.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Лацио
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|12.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Лацио
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Верона
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Лацио
Исход игры
Сампдория
5.8% (7)
Ничья
16.5% (20)
Лацио
77.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
77.68% (87)
Нет
22.32% (25)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.2% (62)
1:1 Ничья
13.2% (16)
0:1 Лацио
9.9% (12)
0:2 Лацио
6.6% (8)
2:1 Сампдория
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:3 Лацио
1.7% (2)
1:0 Сампдория
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!