Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Лацио играла лучше в этом тайме.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

50' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Сабири Абдельхамид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Хорошую попытку сделал Квальярелла Фабио . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Верре Валерио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Лацио

39' Квальярелла Фабио не смог попасть в створ ударом издали

39' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Лацио

38' Сабири Абдельхамид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Сабири Абдельхамид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сампдория пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Квальярелла Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Колли Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Оооо... вот это был удар! Иммобиле Чиро должен был забить с этой позиции.

26' ШТАНГА! Так было близко к голу - Иммобиле Чиро нанес удар в каркас ворот!

25' Хорошую попытку сделал Дзакканьи Маттиа . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Романьоли Алессио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лацио будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

21' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро забивает с левой ноги!

21' Милинкович-Савич Сергей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Лерис Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Лацио

20' Ауджелло Томмазо из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Сампдория

17' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Сампдория

16' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Андерсон Фелипе пробует нанести удар издали, но Эмиль Аудеро держит все под контролем

14' Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Катальди Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Альберто Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Верре Валерио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Хорошую попытку сделал Андерсон Фелипе . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Катальди Данило создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Сампдория

5' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Матч возобновится спорным мячом

3' Ох, нехорошо это выглядит. Андерсон Фелипе получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Андерсон Фелипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Лацио начинает с центра поля