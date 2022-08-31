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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Сампдория
0:1
Второй тайм: 61'
Лацио
0'
0:1
21' Гол
Иммобиле Чиро
0:1. Гол Чиро Иммобиле (видео). ...

Ход матча

21'
0:1
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
41'
 
Педро Родригес
Андерсон Фелипе
46'
Капуто Франческо
Лерис Мехди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 121
Сампдория 5.8% (7)
X 16.5% (20)
Лацио 77.7% (94)
-1
выиграет Лацио, со счетом 1:2
1:2
Kotovsky #
-1
выиграет Лацио, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Лацио
4.41
5.11
4.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Мурильо
Джейсон
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
14
Виейра
Ронни
37
Лерис
Мехди
8
Ринкон
Томас
5
Верре
Валерио
11
Сабири
Абдельхамид
27
Квальярелла
Фабио
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Сампдория
4-1-4-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Сампдория
Лацио

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

28 матчей

17.9%
14.3%
67.8%
5 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
5:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:2
СA
7:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 2 0.5
Педро Родригес 1 0.25
Альберто Луис 1 0.25
Андерсон Фелипе 1 0.25
Милинкович-Савич Сергей 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 2 0
Квальярелла Фабио 1 0
Ринкон Томас 1 0
Джуричич Филип 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Лерис Мехди 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Катальди Данило 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Марушич Адам 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0
Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0
Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Лацио 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Милан Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
5. Наполи Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
6. Аталанта Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
8. Удинезе 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Ювентус Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
10. Эмполи 1:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
11. Фиорентина 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
14. Специя Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
15. Лечче Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Верона 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
17. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Сампдория 0:1 Заявка 4 0 1 3 0 - 7 1
19. Кремонезе Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Лацио 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Ювентус Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Удинезе 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Эмполи 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Фиорентина 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
12. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сампдория 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Лацио 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Удинезе 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эмполи 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Фиорентина 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Верона 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Сампдория 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Сампдория 5.8% (7)
    X 16.5% (20)
    Лацио 77.7% (94)
    -1
    выиграет Лацио, со счетом 1:2
    1:2
    Kotovsky #
    -1
    выиграет Лацио, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Лацио
    4.41
    5.11
    4.30
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    Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Лацио

    Исход игры
    Сампдория
    5.8% (7)
    Ничья
    16.5% (20)
    Лацио
    77.7% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    77.68% (87)
    Нет
    22.32% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    51.2% (62)
    1:1 Ничья
    13.2% (16)
    0:1 Лацио
    9.9% (12)
    0:2 Лацио
    6.6% (8)
    2:1 Сампдория
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:3 Лацио
    1.7% (2)
    1:0 Сампдория
    1.7% (2)
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    Сампдория
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