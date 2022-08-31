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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Сампдория
1:1
Конец матча
Лацио
0'
0:1
21' Гол
Иммобиле Чиро
67' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
85' Желтая карточка
Маурицио Сарри
1:1
90' Гол
Габбьядини Маноло
90' Желтая карточка
Башич Тома
90'+6
Голы и лучшие моменты (видео). Ч...
1:1. Гол Маноло Габбьядини (виде...
0:1. Гол Чиро Иммобиле (видео). ...

Ход матча

21'
0:1
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
41'
 
Педро Родригес
Андерсон Фелипе
46'
Капуто Франческо
Лерис Мехди
 
61'
Джуричич Филип
Верре Валерио
 
67'
 
Дзакканьи Маттиа
69'
Габбьядини Маноло
Квальярелла Фабио
 
69'
Вильяр Гонсало
Виейра Ронни
 
72'
 
Башич Тома
Альберто Луис
72'
 
Антонио Маркос
Катальди Данило
73'
 
Канчельери Маттео
Дзакканьи Маттиа
73'
Феррари Алекс
Мурильо Джейсон
 
81'
 
Хила Марио
Романьоли Алессио
85'
 
Маурицио Сарри
90'
Габбьядини Маноло
(Ринкон Томас)
1:1
90'
 
Башич Тома

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
Сампдория 5.8% (7)
X 16.5% (20)
Лацио 77.7% (94)
-1
выиграет Лацио, со счетом 1:2
1:2
Kotovsky #
-1
выиграет Лацио, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Мурильо
Джейсон
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
14
Виейра
Ронни
37
Лерис
Мехди
8
Ринкон
Томас
5
Верре
Валерио
11
Сабири
Абдельхамид
27
Квальярелла
Фабио
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Сампдория
4-1-4-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Сампдория
Лацио

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

28 матчей

17.9%
14.3%
67.8%
5 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

10.7%
39.3%
50%
3 победы 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
5:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:2
СA
7:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
1:1
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 1 0.25
Ринкон Томас 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 2 0.5
Педро Родригес 1 0.25
Альберто Луис 1 0.25
Андерсон Фелипе 1 0.25
Милинкович-Савич Сергей 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 2 0
Квальярелла Фабио 1 0
Ринкон Томас 1 0
Джуричич Филип 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Лерис Мехди 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Маурицио Сарри 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Катальди Данило 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Марушич Адам 1 0
Башич Тома 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0
Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0
Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Наполи Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Милан Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Аталанта Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Фиорентина Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Салернитана Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Эмполи Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Верона Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Кремонезе Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Удинезе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
12. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Лацио не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сампдория пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    95'
    Башич Тома совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья свистит. Башич Тома атаковал сзади соперника. Это Вильяр Гонсало заработал своей команде штрафной
  • 95'
    Контроль мяча: Сампдория: 50%, Лацио: 50%.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • Бонусы букмекеров
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Сампдория 5.8% (7)
    X 16.5% (20)
    Лацио 77.7% (94)
    -1
    выиграет Лацио, со счетом 1:2
    1:2
    Kotovsky #
    -1
    выиграет Лацио, со счетом 1:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Лацио

    Исход игры
    Сампдория
    5.8% (7)
    Ничья
    16.5% (20)
    Лацио
    77.7% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    77.68% (87)
    Нет
    22.32% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    51.2% (62)
    1:1 Ничья
    13.2% (16)
    0:1 Лацио
    9.9% (12)
    0:2 Лацио
    6.6% (8)
    2:1 Сампдория
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:3 Лацио
    1.7% (2)
    1:0 Сампдория
    1.7% (2)
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