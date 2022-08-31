Diego Coppola выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Команда Эмполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Эмполи

47' Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Верона

46' Сатриано Мартин из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Илич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Бандинелли Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Тамез Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Diego Coppola выиграл воздушное противоборство у Ламмерс Сэм

39' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

39' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Томмазо Балданци получил травму и заменен. Байрами Недим выходит на поле.

37' Томмазо Балданци на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Тамез Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Луперто Себастьяно нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

35' Стоянович Петар из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Матч возобновлен

34' Томмазо Балданци на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Чеккерини Федерико получает желтую карточку за толчок соперника.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Назначен штрафной. Пострадал Томмазо Балданци, его свалил Чеккерини Федерико

33' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Diego Coppola выиграл воздушное противоборство у Сатриано Мартин

32' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Эмполи

31' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Отличный гол забил Томмазо Балданци

27' Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О Л - Томмазо Балданци из команды Эмполи левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

26' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Бандинелли Филиппо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Diego Coppola ослабляет давление, выбив мяч.

25' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Бандинелли Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Diego Coppola ослабляет давление, выбив мяч.

24' Паризи Фабьяно из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Бандинелли Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Верона

23' Томмазо Балданци из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

22' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Томмазо Балданци навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

18' Игра в одни ворота сейчас. Эмполи доминирует и владеет мячом

17' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Хаас Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ламмерс Сэм выиграл воздушное противоборство у Diego Coppola.

16' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Бандинелли Филиппо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Стоянович Петар пробил со штрафного прямо в стенку

9' Судья свистит. Фараони Марко атаковал сзади соперника. Это Томмазо Балданци заработал своей команде штрафной

8' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Diego Coppola из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Бандинелли Филиппо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Diego Coppola из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Верона

2' Томмазо Балданци навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Стоянович Петар из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эмполи начинает с центра поля