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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Эмполи
1:1
Конец матча
Верона
0'
9' Желтая карточка
Фараони Марко
1:0
26' Гол
Бальданци Томмазо
34' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
66' Желтая карточка
Давидович Павел
67' Желтая карточка
Велозу Мигель
1:1
69' Гол
Каллон Яя
90'+4
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:1. Гол Яя Каллона (видео). Чем...
1:0. Гол Томмазо Бальданци (виде...

Ход матча

9'
 
Фараони Марко
26'
Бальданци Томмазо
(Ламмерс Сэм)
1:0
34'
 
Чеккерини Федерико
38'
Байрами Недим
Бальданци Томмазо
 
46'
 
Велозу Мигель
Хонгла Мартин
46'
 
Хиен Исак
Чеккерини Федерико
46'
 
Терраччано Филиппо
Фараони Марко
64'
Марин Рэзван
Грасси Альберто
 
64'
Хендерсон Лиам
Хаас Николас
 
66'
 
Давидович Павел
67'
 
Велозу Мигель
67'
 
Дойг Джош
Тамез Адриен
67'
 
Каллон Яя
Ласанья Кевин
69'
1:1
Каллон Яя
(Дойг Джош)
83'
Дестро Маттиа
Ламмерс Сэм
 
83'
Фаццини Якопо
Сатриано Мартин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 22
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 114
Эмполи 35.1% (40)
X 54.4% (62)
Верона 10.5% (12)
+1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
5
Грасси
Альберто
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
9
Сатриано
Мартин
7
Ламмерс
Сэм
1
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
42
Коппола
Диего
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
8
Лазович
Дарко
61
Тамез
Адриен
18
Хонгла
Мартин
14
Илич
Иван
9
Анри
Тома
11
Ласанья
Кевин
Эмполи
4-3-1-2
Верона
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Верона

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
К
3:4
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паризи Фабьяно 1 0.25
Бальданци Томмазо 1 0.25
Ламмерс Сэм 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 2 0.5
Ласанья Кевин 1 0.25
Каллон Яя 1 0.25
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0
Гюнтер Корай 0 0
Дойг Джош 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Занетти Паоло 0 1
Луперто Себастьяно 0 1
Хендерсон Лиам 1 0
Стоянович Петар 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Марин Рэзван 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Велозу Мигель 1 0
Фараони Марко 1 0
Давидович Павел 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Анри Тома 1 0
Амионе Бруно 1 0
Хиен Исак 1 0
Коппола Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2
Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3
Верона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4
Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Наполи Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Милан Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Аталанта Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Торино Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
10. Фиорентина Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Салернитана Заявка 3 1 1 1 4 - 1 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Эмполи Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Лечче Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Верона Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18. Болонья Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Кремонезе Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
20. Монца Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Лацио Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
6. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7. Удинезе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Специя Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Салернитана Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
12. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Лечче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Болонья Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Команда Эмполи играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Эмполи: 51%, Верона: 49%.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Терраччано Филиппо из команды Верона поставил подножку. Пострадал Паризи Фабьяно
  • 92'
    Diego Coppola успешно блокирует удар.
  • 92'
    Байрами Недим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Эмполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Эмполи: 54%, Верона: 46%.
    • 48'
      Верона пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 47'
      Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Верона
    • 46'
      Сатриано Мартин из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Сатриано Мартин из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Илич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Исмайли Ардиан из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Эмполи: 57%, Верона: 43%.
    • 45'
      Верона пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Лазович Дарко
    • 44'
      Чеккерини Федерико выиграл воздушное противоборство у Сатриано Мартин.
    • Фол, нарушение
      43'
      Анри Тома из команды Верона заходит слишком далеко, он валит Стоянович Петар.
    • 43'
      Верона пытается что-то создать.
    • 43'
      Ламмерс Сэм выиграл воздушное противоборство у Давидович Павел.
    • 43'
      Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Бандинелли Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Исмайли Ардиан выиграл воздушное противоборство у Анри Тома.
    • Фол, нарушение
      41'
      Ласанья Кевин наказан за толчок Паризи Фабьяно
    • 41'
      Тамез Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Хаас Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Diego Coppola выиграл воздушное противоборство у Ламмерс Сэм.
    • 40'
      Контроль мяча: Эмполи: 59%, Верона: 41%.
    • 40'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 39'
      Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Верона пытается что-то создать.
    • 39'
      Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Томмазо Балданци получил травму и заменен. Байрами Недим выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      37'
      Томмазо Балданци на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Стоянович Петар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Тамез Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Луперто Себастьяно нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.
    • 35'
      Стоянович Петар из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Эмполи: 60%, Верона: 40%.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      34'
      Томмазо Балданци на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      33'
      Чеккерини Федерико получает желтую карточку за толчок соперника.
    • Фол, нарушение
      33'
      Назначен штрафной. Пострадал Томмазо Балданци, его свалил Чеккерини Федерико.
    • 33'
      Эмполи контролирует мяч.
    • 33'
      Грасси Альберто выиграл воздушное противоборство у Тамез Адриен.
    • 33'
      Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Diego Coppola выиграл воздушное противоборство у Сатриано Мартин.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Верона поставил подножку. Пострадал Томмазо Балданци
    • 32'
      Исмайли Ардиан из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 32'
      Давидович Павел из команды Верона наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      31'
      Илич Иван из команды Верона подал угловой слева.
    • 31'
      Хаас Николас из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Эмполи: 66%, Верона: 34%.
    • 29'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      28'
      Томмазо Балданци из команды Эмполи заходит слишком далеко, он валит Илич Иван.
    • Офсайд
      28'
      Ласанья Кевин из команды Верона в офсайде
    • 28'
      Отличный гол забил Томмазо Балданци
    • 27'
      Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 27'
      Паризи Фабьяно сделал ключевой пас для гола!
    • 26'
      Ламмерс Сэм сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Томмазо Балданци из команды Эмполи левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 26'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Угловой
      26'
      Бандинелли Филиппо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Diego Coppola ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Эмполи: 67%, Верона: 33%.
    • 25'
      Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Бандинелли Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Diego Coppola ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Паризи Фабьяно из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Бандинелли Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Верона
    • 23'
      Томмазо Балданци из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 22'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Верона контролирует мяч.
    • 22'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Хонгла Мартин из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Томмазо Балданци навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Лазович Дарко успешно блокирует удар.
    • 21'
      Стоянович Петар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Чеккерини Федерико из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Эмполи: 71%, Верона: 29%.
    • 20'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Исмайли Ардиан из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      19'
      Исмайли Ардиан из команды Эмполи заходит слишком далеко, он валит Анри Тома.
    • 18'
      Игра в одни ворота сейчас. Эмполи доминирует и владеет мячом
    • 18'
      Верона контролирует мяч.
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 17'
      Хаас Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Ламмерс Сэм выиграл воздушное противоборство у Diego Coppola.
    • Фол, нарушение
      16'
      Тамез Адриен наказан за толчок Хаас Николас
    • 16'
      Исмайли Ардиан из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Верона контролирует мяч.
    • 15'
      Грасси Альберто из команды Эмполи нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      15'
      Бандинелли Филиппо из команды Эмполи подал угловой справа.
    • 15'
      Контроль мяча: Эмполи: 78%, Верона: 22%.
    • 15'
      Фараони Марко из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      14'
      Чеккерини Федерико из команды Верона заходит слишком далеко, он валит Ламмерс Сэм.
    • 13'
      Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Бандинелли Филиппо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Фараони Марко из команды Верона поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
    • 12'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      11'
      Анри Тома наказан за толчок Хаас Николас
    • 11'
      Тамез Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Эмполи: 73%, Верона: 27%.
    • 10'
      Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Стоянович Петар пробил со штрафного прямо в стенку
    • Желтая карточка
      9'
      Фараони Марко из команды Верона получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья свистит. Фараони Марко атаковал сзади соперника. Это Томмазо Балданци заработал своей команде штрафной
    • 9'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 8'
      Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Верона контролирует мяч.
    • 8'
      Паризи Фабьяно выиграл воздушное противоборство у Ласанья Кевин.
    • 8'
      Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      7'
      Фараони Марко наказан за толчок Паризи Фабьяно
    • 6'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 6'
      Diego Coppola из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Бандинелли Филиппо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Илич Иван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Diego Coppola из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Эмполи: 66%, Верона: 34%.
    • 4'
      Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Илич Иван из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 4'
      Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      3'
      Илич Иван задерживает мяч рукой
    • 3'
      Удар от ворот произведет Верона
    • 2'
      Чеккерини Федерико из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      2'
      Томмазо Балданци навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Тамез Адриен успешно блокирует удар.
    • 2'
      Исмайли Ардиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Стоянович Петар из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      1'
      Чеккерини Федерико из команды Верона заходит слишком далеко, он валит Сатриано Мартин.
    • 1'
      Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Эмполи начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Эмполи 35.1% (40)
    X 54.4% (62)
    Верона 10.5% (12)
    +1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Верона

    Исход игры
    Эмполи
    35.1% (40)
    Ничья
    54.4% (62)
    Верона
    10.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.42% (26)
    Меньше
    76.58% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (81)
    Нет
    27.03% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.2% (55)
    1:0 Эмполи
    20.2% (23)
    2:1 Эмполи
    9.6% (11)
    1:2 Верона
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Верона
    2.6% (3)
    3:1 Эмполи
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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