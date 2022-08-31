Стадион: Карло Кастеллани
0'
9' Желтая карточкаФараони Марко
1:0
26' ГолБальданци Томмазо
34' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
66' Желтая карточкаДавидович Павел
67' Желтая карточкаВелозу Мигель
1:1
69' ГолКаллон Яя
90'+4
Все видео голов с матчей
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
26'
1:0
66'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 22
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
32
Хаас
Николас
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
-
32 Juan Cabal
-
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Эмполи
Верона
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паризи Фабьяно
|1
|0.25
|Бальданци Томмазо
|1
|0.25
|Ламмерс Сэм
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|2
|0.5
|Ласанья Кевин
|1
|0.25
|Каллон Яя
|1
|0.25
|Лазович Дарко
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Гюнтер Корай
|0
|0
|Дойг Джош
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Занетти Паоло
|0
|1
|Луперто Себастьяно
|0
|1
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Велозу Мигель
|1
|0
|Фараони Марко
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
|Коппола Диего
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2
Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3
Верона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4
Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|4.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|12.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Верона
Исход игры
Эмполи
35.1% (40)
Ничья
54.4% (62)
Верона
10.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
23.42% (26)
Меньше
76.58% (85)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.2% (55)
1:0 Эмполи
20.2% (23)
2:1 Эмполи
9.6% (11)
1:2 Верона
6.1% (7)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:1 Верона
2.6% (3)
3:1 Эмполи
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!